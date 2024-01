Polémica en el fútbol español por la dura sanción a un jugador que se quejó del arbitraje en una entrevista

Un jugador se quejó del árbitro en una entrevista

El fútbol español se vio envuelto en una polémica después de que se conociera la suspensión que recibió el futbolista del Girona David López, producto de unas declaraciones que hizo el pasado 22 de octubre sobre el árbitro del encuentro que disputó su equipo frente al Almería.

En una entrevista en televisión durante el descanso de la victoria 5-2, el defensor de 34 años consideró que el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias le había “faltado al respeto” a su equipo y lo había “insultado”.

“Yo respeto el trabajo de todos pero la mala educación y la prepotencia… yo creo que todos los jugadores de Primera División estarán de acuerdo. No se puede trabajar así, es muy difícil. Te falta el respeto, te insulta. Me refiero al árbitro Miguel Ángel, creo que los jugadores de Primera División ya lo conocemos, pero es un tema que va más a lo humano que a lo profesional. Puedes decir una palabra más por encima de la otra, pero no faltar el respeto, no insultar”, apuntó el jugador en ese momento.

Por esas palabras, López recibió cuatro partidos de suspensión y una multa de 601 euros, detalló el Comité de Competición de la RFEF. Una sanción que fue muy cuestionada en las redes sociales.

“No dijo nada malo. Y por esto 4 fechas? Otros jugadores insultan a árbitros en su cara y ni siquiera les expulsan”, consideró un usuario que compartió la entrevista en cuestión a través de la plataforma X (ex Twitter). “La sanción de 4 partidos es una auténtica vergüenza. Si vistiera los colores de un equipo grande, difícilmente habría recibido tamaña sanción”, comentó otro, mientras que un tercero dio por hecho que “Comienza el robo histórico al Girona”.

Cabe destacar que, antes de que se conociera la sanción, tanto el jugador como su entrenador salieron a pedir disculpas públicas por esas declaraciones, postura que benefició al defensor para que le cayera la pena mínima que puede tener un infractor, según el reglamento.

David López no volverá a jugar hasta febrero (Reuters)

Como señaló literalmente el comunicado en el que se emitió la sanción, las “declaraciones realizadas por el jugador no sólo están suficientemente acreditadas sino que su propio entrenador realizó tras el encuentro unas declaraciones públicas en televisión manifestando que había ido a pedir perdón al colegiado, que creía que su jugador se había equivocado, que su jugador se había calentado y que se tiene que controlar”.

El jugador, por su parte, señaló: “Mis declaraciones se deben a una confusión por mi parte sobre una manifestación efectuada por el colegiado hacia mi persona, la cual interpreté de otra manera. Mi confusión, al darme por aludido y mis posteriores declaraciones se produjeron como consecuencia de los roces producidos ya en el túnel de vestuarios”.

Tras esas rectificaciones, el Comité señaló que, “el jugador afirma de manera inequívoca que el árbitro del encuentro le faltó al respeto y le insultó y, además, afirma que el árbitro incurrió en mala educación y de prepotencia, siendo además cierto, que, como señala el Instructor, tales afirmaciones se agravan al añadir que ‘los jugadores de Primera División lo conocemos’, dando a entender que tal comportamiento del colegiado es habitual y conocido por los jugadores de Primera División”.

“Estos hechos, por los que han pedido disculpas al colegiado y al estamento arbitral tanto el propio jugador como su entrenador, lo que sin duda merece consideración y honra a ambos, se consideran por este Comité plenamente subsumibles en el tipo infractor del artículo 106 del Código Disciplinario Federativo, pues, como indica el Instructor, ofenden y humillan al colegiado con hechos falsos, mancillan públicamente su imagen y cuestionan su honradez y su profesionalidad de forma patente”, agregó Competición.

El Girona es líder de la liga española con el Real Madrid (Reuters)

“Teniendo en cuenta que no se usa un lenguaje malsonante y las demás circunstancias que indica el Sr. Instructor, como el arrepentimiento del jugador por esas declaraciones y sus disculpas públicas al colegiado y al estamento arbitral, este Comité de Disciplina considera proporcionada la imposición de la sanción en su grado mínimo”, sentenció el organismo, que entendió que López se “excedió en los límites de la sana y legítima crítica que ampara el derecho a la libertad de expresión”.

Todo parece indicar que el Girona, que es líder de la liga española junto al Real Madrid tras realizar una gran primera parte del torneo, no apelará la sanción. El motivo también se debe a que el jugador cumplirá el castigo mientras permanece recuperándose de una lesión y alejado del terreno de juego.

Cabe recordar que, recientemente, Sergio Ramos (del Sevilla) fue expulsado por el árbitro en cuestión durante un partido con la Real Sociedad. Consultado por ese episodio, el ex Real Madrid afirmó: “Habla con una prepotencia fuera de lugar siendo un árbitro”. Las opiniones del de Camas, sin embargo, no fueron puestas en tela de juicio como las del jugador del Girona.