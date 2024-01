“Llegué de milagro”: la decepción del argentino Luciano Benavides en el Rally Dakar y todos los resultados del día

Las mejores imágenes de la etapa 5 del Rally Dakar 2024

Este miércoles se llevó a cabo la quinta etapa del Rally Dakar que se corre en Arabia Saudita y los argentinos tuvieron buenas y malas en los 118 kilómetros cronometrados de velocidad que unieron Hofuf y Shubaytahcon. El impacto fue la decepción del campeón mundial de motos en Rally Raid, Luciano Benavides, quien debió cambiar el motor de su Husqvarna y fue penalizado. Mientras que Manuel Andújar logró mantener el liderazgo en la clasificación general de cuatriciclos.

“Hoy lamentablemente estaba todo para ganar, me sentía muy bien, empecé a apretar y venía peleando por la victoria de etapa. A partir del KM 60 la moto empezó a fallar, realmente hice lo imposible para llegar. La moto se paró varias veces y de verdad que llegué de milagro”, contó el salteño de 28 años.

Es un fuerte golpe para el menor de los hermanos Benavides, quien estrenó su título de campeón mundial en este Rally Dakar y llegó como uno de los posibles candidatos al triunfos. Por el cambio de impulsor fue penalizado y es muy difícil que pueda pelear por la victoria. “A raíz de esto perdí la posibilidad de ganar la etapa y de salir de atrás mañana, que es full dunas. Además de eso, el motor se rompió, al reemplazarlo tengo una penalización de 15 minutos. Quedo bastante atrás en la general, así que a partir de ahora solo voy a salir a hacerlo bien por mí y para tratar de mejorar. Vamos a dar vuelta la página y a salir con más fuerza”, concluyó.

El lamento de Luciano Benavides quedó reflejado en su posteo (@LBenavides77)

En las dos ruedas el ganador del día fue el chileno Pablo Quintanilla (Honda). El bostwano Ross Branch (Hero) fue sexto y conserva la vanguardia en el clasificador general. No obstante su lamento, Luciano Benavides fue el mejor argentino en la categoría ya que terminó noveno, pero con la sanción cayó al undécimo puesto en el global.

El mayor de los hermanos salteños, Kevin Benavides, fue 13º con su KTM y ahora es quinto en la general. El riojano Diego Llanos (KTM) fue 30° (22º en el global), el neuquino Santiago Rostan, 58º (46º) y el cordobés Sebastián Urquía (KTM), fue 94º (95º).

En cuatriciclos, Manu Andújar pudo conservar la punta con su Yamaha Raptor. El de Lobos fue tercero en el parcial que ganó el brasileño Marcelo Medeiros (Yamaha) y le lleva 20 minutos de ventaja en el global al bicampeón, el francés Alexandre Giroud (Yamaha). Hoy ya no formó parte de la prueba el mendocino Francisco Moreno Flores (Yamaha), quien ya había quedado marginado por fallas mecánicas, pero se reenganchó en la caravana.

Manuel Andújar fue tercero en cuatriciclos y sigue el mando en la general (A.S.O._F.Le_Floc_h_DPPI)

En autos hubo otra buena noticia para los argentinos, ya que el mendocino Juan Cruz Yacopini fue tercero con su Toyota Hilux, pero se ubica 22º en la clasificación general. La etapa fue para el cinco veces ganador del Rally Dakar, Nasser Al-Attiyah (Hunter) y el saudita Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux) continúa primero en la nómina total.

El resto de los argentinos:

Side by Side, Challenger T3: el matrimonio cordobés Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini (Taurus) fue otra nota destacada, ya que terminó cuarto y volvió a completar el top ten en la general. Augusto Sanz es navegante del portugués Ricardo Porem (Cam Am) y fueron 13°, misma posición que en la general. David Zille y Sebastián Cesana (Cam Am) fueron 15° y son 21° en el global. El cordobés Gastón Ariel Mattarucco y el colombiano Javier Vélez (Cam Am) fueron 20º (26º).

Side by Side, T4 (tres navegantes): Fernando Acosta, con el ecuatoriano Sebastián Guayasamin (BRP), fueron 8° e igual colocación tienen en la general. Facundo Jatón, con el italiano Enrico Gaspari (Polaris) también cumplieron con una buena faena pues resultaron 6º (11º), y Ricardo Torlaschi, con la ítalo-española Christine GZ (BRP), terminaron 18º (13°).

Por último, en camiones, festejó el checo Martin Macik (Iveco) y ahora es segundo en la clasificación general en la que continúa mandando el neerlandés Janus Van Kateren (Iveco). Entre ambos hay 22m03s.

El Rally Dakar cumplirá este jueves y viernes con la doble etapa maratón en el segundo desierto más grande del planeta (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Lo que viene:

Este jueves comenzará la gran novedad de esta edición número 46 del Rally Dakar. Es la doble etapa “Maratón” llamada “48 Horas” que se realizará en el llamado “Empty Quarter” (cuarto vacío), que recibe ese nombre porque ocupa un cuarto del territorio saudita y es el segundo desierto más grande del planeta detrás del Sahara.

La sede es en Shubaytah, con 549 kilómetros cronometrados y 209 de enlace. Cuando el reloj marque las 16, todos los vehículos estarán obligados a detenerse en el siguiente campamento al que lleguen. Sin conexión y sin saber el resultado de sus rivales, los pilotos acamparán y retomarán la ruta a las 7 del día siguiente para completar el resto del recorrido.

Será el mayor desafío de la competencia, ya que los participantes deberán hacer el mantenimiento y arreglos necesarios en medio del desierto durante 48 horas. Estarán repartidos en ocho campamentos distintos.