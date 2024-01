Giro inesperado en la causa por abuso que tiene a Dani Alves en prisión: la influencia del factor Neymar

Soccer Football - Ligue 1 - Bordeaux vs Paris St Germain - Matmut Atlantique, Bordeaux, France - December 2, 2018 Paris St Germain's Neymar celebrates scoring their first goal with Dani Alves REUTERS/Regis Duvignau

El próximo mes, Dani Alves será juzgado por el presunto delito de abuso sexual a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de la ciudad catalana el 30 de diciembre de 2022. En la audiencia pública del mes pasado, el tribunal confirmó la resolución que la instructora dictó al terminar la investigación y decretó la apertura del juicio al futbolista campeón mundial y olímpico con Brasil para el 5, 6 y 7 de febrero de 2024.

La Fiscalía y la acusación particular pedirán ocho años de cárcel para el ex lateral, mientras que su defensa argumentará que las relaciones fueron consentidas y pedirá la absolución. Alves está en prisión provisional desde el 20 de enero en la cárcel Brians 2 de Barcelona. Desde entonces, su defensa ha pedido en varias ocasiones que salga en libertad, algo que la Audiencia de Barcelona desestimó.

En la última ocasión que la Audiencia se pronunció sobre la medida, en junio pasado, los jueces concluyeron que ninguna de las maniobras que había impulsado el ex jugador del Barcelona y compañero de Lionel Messi, servían para dejarlo en libertad. De hecho, según el informe que lo mantuvo en prisión, los indicios recopilados por la policía catalana, en especial las huellas halladas en el baño de la zona VIP de la discoteca, confirmaron el relato de la víctima.

Dani Alves está en prisión hace un año y aguarda el juicio del mes próximo por el delito de presunto abuso sexual a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona (AP Foto/Andre Penner, Archivo)

Por este motivo, la presunta víctima solicitó una indemnización de 150.000 euros por las secuelas “físicas y psicológicas” que le habrían dejado la supuesta violación en el boliche y solicita una pena de doce años de cárcel para el brasileño.

En medio de este escenario, la defensa de Dani Alves tuvo un giro inesperado, con una influencia directa hacia Neymar, quien le brindará ayuda financiera y legal a su amigo. Según informó el medio brasileño UOL, Ney le transfirió 150.000 euros que se habría utilizado para abonar a los tribunales españoles la multa denominada “indemnización atenuante del daño causado” que podrían brindarle ayuda sustancial para buscar reducir la pena si fuera declarado culpable.

Además, el ex defensor tomó la decisión de apartar a su ex mujer, Dinorah Santana, en la gestión de su patrimonio y designó como apoderado a Gustavo Xisto, uno de los abogados más antiguos de las empresas del padre de Neymar. Al estar preso, Alves no puede administrar su dinero desde la cárcel.

Dani Alves, de 40 años, fue jugador de Sevilla y Barcelona de España, París Saint Germain de Francia, Juventus de Italia y San Pablo de Brasil, entre otros equipos. En su época dorada en Barcelona ganó seis Ligas españolas, tres Liga de Campeones, tres Mundial de Clubes y tres Supercopa de Europa, además de ser campeón mundial sub-20, en mayores, olímpico, de América y Copa Confederaciones con Brasil. Además de compartir vestuario en la selección de Brasil, fue compañero de Neymar en el Barça y el PSG.