Jorge Almirón aceptó que trabajó con un astrólogo cuando estuvo en Boca: “No tengo nada que ocultar, me lo sugirió un directivo”

Jorge Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Colo Colo, tras la salida de Gustavo Quinteros, quien arribó a Vélez Sarsfield. Luego de que el Cacique intentara contratar a Gabriel Heinze, Luis Zubeldía y el brasileño Vanderlei Luxemburgo, finalmente el ex estratega de Boca Juniors asumió el cargo tras firmar un contrato que lo unirá al club andino por dos años.

El equipo de la capital chilena finalizó tercero en la liga doméstica, y clasificó a la Copa Libertadores 2024, junto a Cobresal y al campeón Huachipato. Será la decimocuarta institución que dirigirá el DT de 52 años, luego de sus pasos por Dorados, Veracruz, Correcaminos y Tijuana, de México; Atlético Nacional de Medellín; Al-Shabab de Arabia Saudita; Elche de España; Defensa y Justicia, Lanús, Godoy Cruz, Independiente, San Lorenzo y Boca. A su vez, significará la primera experiencia como entrenador en Chile, donde fue campeón de Primera B como jugador con Santiago Wanderers, en 1995.

Pero lo llamativo sucedió durante su primera conferencia de prensa, donde el técnico reveló que mantiene un vínculo con un astrólogo peruano, que le permite despojar las dudas en los armados de sus equipos. “Mi representante me dijo que me iban a hacer esa pregunta, y podría decir que sólo hablo de fútbol e ignorar ese tema, pero no tengo nada que esconder: cuando llegué a Boca, un directivo me sugirió a este señor y por tema de energías, que yo llamo cábalas, lo llamé con él e hicimos un Zoom. Me sacó un par de fotos y eso se viralizó de inmediato. Pero la realidad es que no tengo ningún tipo de relación directa con esa persona. Fue sólo una comunicación telefónica que trascendió mucho en Argentina”, explicó.

El Negro fue finalista con el Xeneize en la última Copa Libertadores perdida ante Fluminense por 2 a 1 en Río de Janeiro y no ganó títulos con el equipo de la Ribera. Dirigió un total de 43 partidos, de los cuales logró 17 victorias, 13 empates y misma cantidad de derrotas. Se espera que viaje en los próximos días a Chile donde rubricará su contrato con el Cacique, un vínculo que tendrá una duración de dos años, según indicó la prensa trasandina.

Almirón además posee en su haber otra final perdida ante Gremio, cuando dirigió a Lanús en la Copa Libertadores 2017. En ese entonces, fue vapuleado por 4-1 por los brasileños. Un año antes, obtuvo tres títulos como DT del Granate: el campeonato de Primera División, la Copa Bicentenario y la Supercopa Argentina.

Si bien será la primera experiencia de Jorge Almirón en tierras chilenas, será la octava vez que se encontrará dirigiendo a un equipo extranjero. Los otros fueron Dorados, Veracruz, Correcaminos y Tijuana, todos en México, Atlético Nacional de Colombia, Al-Shabab en Arabia Saudita y el Elche en España.

Colo Colo tiene previsto su inicio de pretemporada el 8 de enero, por lo que dan por descontado que será con el entrenador argentino al mando. Entre sus primeras resoluciones, según indica la prensa local, Almirón deberá dar el visto bueno o no a la llegada de Diego Rubio, delantero proveniente del Colorado Rapids de la MLS y que fue formado en el Cacique. En una situación similar están Jonathan Villagra (defensor de Unión Española) y Felipe Loyola (lateral de Huachipato).

El principal objetivo del equipo chileno será volver a tener buen protagonismo internacional, como ocurrió en dos oportunidades en las que alcanzó ni más ni menos que la final de la Copa Libertadores, una ganada a Olimpia en 1991 (la otra fue derrota contra Independiente de Argentina en 1973). Colo Colo comenzará a disputar el certamen por excelencia del continente en la Fase 2 frente a Godoy Cruz de Mendoza.

Antes, Jorge Almirón tendrá un su primer compromiso oficial al frente de Colo Colo por la Supercopa ante Huachipato el 11 de febrero en el estadio Nacional. El Cacique se aseguró la disputa de este certamen por ser campeón de la Copa Chile, por lo que en poco más de un mes el entrenador argentino tendrá la gran oportunidad de alzarse con un título.