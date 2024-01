Scaloni revolucionó el club de Pujato donde se formó: el emotivo gesto con un grupo de niños

Lionel Scaloni disfruta sus vacaciones después de un año agotador con el inicio de las Eliminatorias en la selección argentina. El entrenador, que puso en duda su continuidad en noviembre pasado, aprovecha los días de descanso para permanecer rodeado de su familia en Pujato, su ciudad natal, y este sábado fue el centro de atracción en un evento social realizado en la provincia de Santa Fe.

Te puede interesar: Así fue la caravana a la casa de Lionel Scaloni en los festejos de Año Nuevo en Pujato: el gesto del entrenador junto a su familia

El director técnico de 45 años asistió a un “Mundialito” organizado en la región, y tuvo un destacado gesto al posar con los niños que participaban de la ocasión, a quienes saludó uno por uno en sus respectivos ingresos al terreno de juego, como constó en las imágenes captadas por el noticiero deportivo de ESPN, SportsCenter. También se lo observó con la Copa del Mundo en compañía de diferentes nenes, quienes se aseguraron un momento que recordarán para toda la vida.

Scaloni fue el encargado de dar el puntapié inicial de la competencia. Segundos después, se tomó su tiempo para realizar la foto protocolar con los árbitros y, en su retirada del césped, dialogó con la prensa: “Es un lujo ver como ha crecido este predio. Estoy encantado de estar acá, vamos a dejar que jueguen, je”.

Te puede interesar: Emotivo regalo a Scaloni en la puerta de su casa en Pujato: un niño cantó una chacarera en su honor

Otra de las acciones más destacadas del conductor fue el momento en que frenó ante el pedido de un niño para sacarse una imagen con el celular. Allí, lo ayudó con el manejo del teléfono móvil, tocó algunas opciones y materializó el imborrable recuerdo en el dispositivo.

El canal TyC Sports precisó que su asistencia se dio en el ámbito del Club Atlético Sportivo Matienzo de su ciudad natal, y de hecho el DT lució una camiseta con el logo de la institución y, en su espalda, tenía impregnado el número 1944, en referencia a la fundación de la entidad. Debajo, estaba vestido con una bermuda en medio de un sofocante calor con alta humedad. La organización del certamen incluía la inauguración de la iluminación del establecimiento, según la fuente citada.

El entrenador de la selección argentina compartió una serie de momentos con los participantes del evento social

Días atrás, Lionel Scaloni también fue noticia por invitar a un grupo de niños al interior del domicilio particular de sus padres, luego de que los jóvenes se habían acercado al portón del garaje. Tras abandonar el lugar, los protagonistas dieron su testimonio a las cámaras. Uno de ellos, Benja, contó: “Me saqué una foto y me firmó una camiseta de Di María”. Y agregó: “Le dije que era más alto de lo que pensé y que era re buena onda”.

Te puede interesar: Reunión cumbre entre Messi y Scaloni en Rosario: los temas sobre la mesa

Otro de los testigos, Bastian, confesó: “Emoción por verlo, un campeón del mundo. Me dijo ‘linda remera para salir‘, la voy a guardar en un cuadro”. Scaloni, hincha confeso de Newell’s, dejó de lado la rivalidad para impregnar su firma en dos casacas de Rosario Central. Más adelante, salió de su casa para tomarse fotografías y firmar más autógrafos con varias personas que permanecían en la vigilia. En otra ocasión, Simón Puertolaz despuntó sus habilidades como cantante para dedicarle la chacarera “El olvidao” frente al hogar del entrenador.

Esta situación no terminó acá porque el medio local Pujato Digital publicó diferentes fotos del encuentro sostenido por el ex futbolista del Mallorca con un grupo de ciclistas, quienes hicieron una recorrida por la ciudad de Casilda antes de visitar el nuevo local de su hermana, Corina, llamado Scala Bakery. “¡Disfrute campeón! El crack de Lio Scaloni salió a pedalear por la región con sus amigos de Alta Gracia, Córdoba”, escribió el portal de noticias.