Rompió un récord histórico de su club pero tuvo que usar otro modelo de camiseta por un particular detalle

Rory Finneran hizo su debut en el Bkackburn Rovers y su camiseta llamó la atención por un detalle (Photo by Gary Oakley/Getty Images)

Durante el amplio triunfo del Blackburn Rovers por la FA Cup se vivió un momento histórico para un club con gran tradición en el fútbol de Inglaterra. Cuando restaban pocos minutos para el final del encuentro por la tercera ronda ante el Cambridge United, que terminó con un 5-2 para los locales, el entrenador Jon Dahl Tomasson mandó a la cancha al futbolista que se convirtió en el que con menor edad ingresó.

Te puede interesar: La polémica en torno al “Messi de los dardos” de 16 años: el documento revelador sobre su edad

Rory Finneran ingresó en tiempo de descuento con el dorsal número 42 en reemplazo de la estrella del encuentro Sam Szmodics, autor de tres goles para el Rovers, y se transformó en el jugador más joven en debutar en la historia del Blackburn con 15 años y 312 días. Pero más allá de dicho logró, hubo un detalle en su ingreso al campo de juego del Ewood Park que llamó la atención de los fanáticos.

A diferencia del resto de sus compañeros de equipo, Finneran salió vestido con la clásica camiseta mitad blanca mitad azul del conjunto inglés sin publicidad en la parte frontal. ¿A qué se debió esa modificación? El club que milita en el Championship, la segunda categoría del fútbol inglés tiene como principal patrocinador a la marca Totally Wicked, una empresa con sede en Blackburn que vende vaporizadores.

Te puede interesar: Un jugador de la selección argentina podría ser compañero de Dibu Martínez en Aston Villa

En el perfil de sus redes sociales, la marca se muestra como “proveedor de cigarrillos electrónicos y líquidos electrónicos de vapeo premium fabricados en Inglaterra. Amplia gama para vapeadores existentes y apoyo para dejar de fumar para aquellos nuevos en el vapeo mayores de 18 años”, indica la referencia sobre la empresa sobre la prohibición que existe en el Reino Unido.

Sammie Szmodics, autor de tres goles para la victoria del Blackburn, con una camiseta con publicidad (Photo by Gary Oakley/Getty Images)

Justamente, esa es la razón de la ausencia de la marca en la casaca del juvenil de 15 años. Finneran no es mayor de edad, por lo que el club decidió hacerlo jugar con una remera sin el sponsor frontal. Según las estadísticas que brindó Opta sobre el desarrollo del juego que acabó con la goleada del Blackburn, Finneran jugó solo un minuto y no tocó el balón antes que el árbitro finalizó el encuentro.

Te puede interesar: Alerta por la lesión de Djokovic que le cortó un invicto de 43 partidos y podría sacarlo del Australian Open: “El cambio de pelotas llegó a la muñeca de Novak”

Según recordó el diario The Sun, esta misma situación no se vio en casos anteriores. Uno de ellos tuvo como protagonista a Jobe Bellingham. La actual estrella del Real Madrid, que jugó en la Premier League en equipos como Birmingham y Sunderland, vistió una casaca con causas de apuestas como patrocinador principal antes de cumplir los 18 años.

Hay que recordar que, durante la presente temporada, algunos equipos se vieron obligados a cambiar sus camisetas cuando tuvieron que jugar en competencias europeas en algunos países. Así fue el caso del Aston Villa, que cambió su controvertido BK8 (casa de apuestas y juegos de Casino) por la Fundación Aston Villa cuando visitó al AZ Alkmaar en los Países Bajos en octubre pasado.

En relación a Rory Finneran, el joven nació el 29 de febrero de 2008 en Irlanda. Justamente, ya debutó en las selecciones juveniles de su país: vio acción en la categoría Sub 15 y hace unos meses -en septiembre de 2023- hizo su estreno en la Sub 17. Por el momento, jugó en 18 ocasiones con el combinado irlandes y por ahora no convirtió goles.

Tras esta victoria ante Cambridge, el Blackburn avanzó a la cuarta ronda de la FA Cup mientras que su presente en la segunda categoría del fútbol en Inglaterra no es el mejor. Marcha en la posición número 17 tras 26 encuentros disputados producto de 10 triunfos, dos empates y 14 derrotas. El Rovers campeón de la Premier League en la temporada de 1994-1995, descendió en la 2011-2012 y todavía busca retornar a la máxima división del fútbol inglés.