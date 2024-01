El contundente mensaje de Neymar a sus críticos tras pasar tres días en un crucero: “Mis condolencias a los que no vinieron”

Neymar fue el protagonista de un crucero que duró tres días

El astro del fútbol brasileño Neymar ha generado opiniones divididas tras ser el centro de atención en su propio crucero temático, organizado por MSC, en medio de su proceso de recuperación por una lesión sufrida durante el partido contra Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas. A pesar de que lleva tiempo fuera de los campos, desde el pasado 17 de octubre, y de haber sido operado el 2 de noviembre por una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de su pierna izquierda, Neymar se dio un respiro en los días pasados.

Te puede interesar: ¿Nació el amor en el crucero? Las fotos de Neymar con una fanática que dieron la vuelta al mundo

A bordo del lujoso crucero, El ex jugador del PSG vivió momentos de esparcimiento junto a reconocidos cantantes, celebridades e influencers. Mediante un post en Instagram, el delantero revivió su experiencia y enfrentó las críticas por celebrar en tales circunstancias: “Quién sabía que tendría mi nombre en un crucero. Nunca me imaginé eso y poder disfrutar, sentir el cuidado de mi gente y ver a mi familia divirtiéndose fue realmente diferente”. Para los críticos apuntó, “Desafortunadamente no puede atender a todos en el barco, pero lo hice lo mejor que pude... para los que no fueron mis condolencias”.

La figura de Al-Hilal expresó además su gratitud: “Agradezco a todos los fans que vinieron y me mostraron su cariño. Agradezco a todos los artistas que participaron y dieron lo mejor de sí en el escenario”. A pesar de su actitud positiva, la imagen del jugador divirtiéndose mientras está lesionado ha suscitado cuestionamientos en la prensa brasileña y entre los seguidores del fútbol.

La recuperación de un atleta de élite es un tema delicado y complejo. Las palabras del Dr. Lasmar a mediados de diciembre resonaron con particular relevancia en el contexto de este interludio vacacional de Neymar: “Necesitamos ser pacientes. Hablar de regreso antes de los nueve meses es prematuro, este es un concepto global para la recuperación de ligamentos. Es muy importante tener el tiempo biológico, el tiempo que tarda el cuerpo en incorporar ese ligamento. La expectativa es que después de este tiempo se haya recuperado a un alto nivel”.

Te puede interesar: Como Neymar, Messi será la cara de uno de los cruceros más lujosos del mundo: cuánto costará viajar 7 días y sus principales atracciones

Por otro lado, en diálogo con Radio 98 FM, el especialista informó que la selección brasileña no iba a poder contar con la presencia del crack paulista de 31 años para la Copa América que se disputará entre junio y julio de este año: “No habrá tiempo, es demasiado pronto, no tiene sentido saltarse pasos para recuperarse. Nuestra expectativa es que esté preparado para regresar al inicio de la temporada 2024 en Europa, que es agosto”.

Mientras el equipo médico enfatizó la relevancia de la paciencia y el respeto al “tiempo biológico” que requiere el cuerpo para sanar y reincorporar el ligamento afectado, Neymar parece centrarse en los aspectos positivos de su convalecencia.

Te puede interesar: Las primeras imágenes de Neymar en el majestuoso crucero donde organiza su fiesta: cadenas de oro y lujos en alta mar

Recientemente, el astro brasileño compartió con sus fanáticos cómo son sus sesiones de rehabilitación a través de un posteo en su cuenta oficial en el que publicó un video muy impactante por los desgarradores gritos y llantos de dolor. Fue desde su mansión en Mangaratiba desde donde publicó la grabación, a la que acompañó con la frase: “Un mes de llanto y mucho dolor. Sigo adelante”