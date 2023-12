El show de Mateo Messi en la academia del Inter Miami: tres goles, gambetas y controles lujosos

El show de Mateo Messi en la academia del Inter Miami

-¿Qué vas a hacer, Matu, vas a entrenar?

-Y sí, si es obligatorio.

-No podés venir solo a jugar, tenés que entrenar para jugar.

El diálogo entre Lionel Messi y Mateo, su hijo del medio, quedó registrado en el documental de Netflix que repasa su desembarco en Inter Miami. Y habla de los valores que tanto el delantero como su pareja, Antonela Roccuzzo, le inculcan a Thiago, Ciro y el citado travieso. De la transmisión del talento, por lo que se puede observar en las imágenes que se convirtieron en virales, se hicieron cargo los genes...

En las últimas horas en TikTok y Twitter fue furor un video de Mateo de poco más de un minuto, jugando en la Academia de las Garzas: en el mismo anota tres goles y ofrece un catálogo de regates y controles asombroso, que habla de su potencial, dado que apenas tiene ocho años.

En los goles, primero define cruzado de derecha (y festeja levantando sus brazos mientras sus compañeros lo corren); luego, pisa la pelota para girar y desairar a su marcador, y luego definir también de derecha, a la derecha del portero. Y se desliza sobre el césped de rodillas para la celebración Por último, mata el balón de espaldas y de derecha, lo deja correr y, ante la salida del guardameta, lo toca con sutileza para vulnerarlo. Tres joyas que hablan de un dominio superior.

Pero hay más en el compacto: gambetas de pie a pie, pases precisos y mucho desparpajo. El pasado 8 de diciembre, Mateo ya había sido tedencia por un golazo en las Infantiles del Inter Miami, el primero de su cuenta personal en el nuevo hogar de la familia Messi. En dicha acción, controló tras un pase de un compañero y remató cruzado para saborear su primer grito. Ahora multiplicó su producción.

El hijo de Lionel Messi marcó su primer tanto en el equipo infantil del Inter Miami

Tanto él como Thiago se sumaron a las formativas de Inter Miami y tienen como habituales espectadores al capitán de la selección argentina campeona del mundo y a Antonela. “Por un lado me encantaría que les guste el fútbol y que continúen, pero por el otro lado sé que es un deporte muy difícil, que no todo el mundo tiene la posibilidad y la suerte de ser profesional. Depende de muchas cosas y se tienen que hacer muchísimos sacrificios. Sé que tienen el peso de ‘ser los hijos de’ y que todo el tiempo, constantemente, los van a estar comparando o buscando similitudes con su papá, pero en ese sentido creo que ellos están desde chiquitos preparados a separar, aunque no debe ser fácil”, supo explicar el astro ex Barcelona y PSG, de 36 años.

Mientras ellos forjan su destino, su papá continúa ofreciendo su show a los fanáticos del fútbol: los primeros días de enero se reincorporará para la pretemporada. Y el 19 las Garzas jugarán su primer amistoso contra el seleccionado de El Salvador, en condición de visitantes. Seran cinco las pruebas, incluyendo una visita al Al Nassr de Cristiano Ronaldo y un choque con los sentimientos expuestos ante Newell’s en Florida. Luego, el 21 de febrero, llegará el tiempo del debut en la MLS contra Real Salt Lake en el DRV-PNK Stadium.