Tajante mensaje de Pep Guardiola: “No entienden nada de lo que hacemos, me elogian porque gano”

Pep Guardiola ha ganado 38 títulos como entrenador en tres clubes (Reuters)

Pep Guardiola ha revolucionado el fútbol mundial. Desde su asunción en 2008 al frente del Barcelona, llevó adelante un estilo de juego que cambió el fútbol moderno y eso le ha generado la cosecha de millones de fanáticos al tiempo que ha acumulado suficientes críticos como para tener que aprender a lidiar con ellos. Esta semana, luego de lo que fue la consagración de Manchester City en el Mundial de Clubes contra Fluminense, el español les dedicó un espacio a sus haters.

Te puede interesar: “Atiende, debe ser tu esposa”: la hilarante reacción de Pep Guardiola en la conferencia de prensa antes de la final del Mundial de Clubes

En declaraciones recogidas por el portal británico Daily Mail, el estratega de 52 años aseguró que se ha acostumbrado a convivir con este lugar en el que se ubica en donde los errores son señalados muchos más que con cualquier otro de sus colegas: “Cuanto más ganas, más que nunca quieren que fracases. He sentido que desde el primer día en Barcelona la gente está esperando”.

Guardiola no solo ha sido el creador de un estilo revolucionario, que fue llevado adelante bajo las ideas mutadas de lo que Johan Cruyff supo en algún momento realizar en el propio Barcelona y en el seleccionado de Holanda de 1974 que él conformaba, sino que además ha sido el técnico más ganador de 2008 hasta la actualidad.

Te puede interesar: El gesto detallista de Pep Guardiola en la sala de prensa antes de la final del Mundial de Clubes contra Fluminense

En este sentido, sostuvo: “La gente dice ‘qué bien juegan, qué metodología, qué genialidad’ pero es porque gano. No entienden nada de lo que hacemos, pero dan crédito sólo porque ganamos. Hay que mirar más allá de eso. En el momento en que no ganes van a haber dudas. Es correcto. Dudar (de nosotros) otra vez. Veremos que pasa”.

“Lo que hemos ganado, los títulos, es increíble. Hace unos días dije que cuando jugamos increíblemente bien contra Crystal Palace, Liverpool y Tottenham pero no ganamos, es la verdadera prueba de que a ellos (los críticos) no les importa nuestra forma de jugar. Jugamos bastante similar a los mejores niveles que hemos jugado en los últimos ocho años. Pero no ganamos, así que es una crisis, un desastre”, sentenció.

Te puede interesar: Así está el historial entre clubes de América y Europa en el Mundial de Clubes: cuál fue el último Sudamericano en dar el batacazo

En este sentido se abrió el interrogante sobre cómo es que encuentra motivación en Manchester City para seguir ganando, teniendo en cuenta que ya conquistó la Champions League este año, el trofeo que el club más codiciaba. En este punto, aseguró que justamente son las derrotas las que alimentan ese hambre: “Los mejores atletas olvidan el éxito lo más rápido posible. Lo intentaremos de nuevo. No intentarlo de nuevo por cinco títulos (de liga), sino intentarlo de nuevo. Intentamos conducirlos”.

Actualmente, Manchester City marcha quinto en la tabla de posiciones con 34 puntos y dos partidos menos que Liverpool, líder con 42. La duda es si en lo que resta de la temporada el cuadro celeste podrá recuperar terreno en el certamen o si el éxito obtenido en el Mundial de Clubes y la mirada puesta en la Champions League 2024 les impedirá entusiasmarse con otra vuelta olímpica. Ante esto, Guardiola remarcó que para escribir “nuevos libros” necesita nuevos trofeos.