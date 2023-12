¿Inteligencia artificial o Realidad?: el video con el que Barcelona presentó a su nuevo fichaje estrella que es furor

Un tigre suelto en Barcelona

El FC Barcelona anticipó la llegada de Vitor Roque con un vídeo publicado en sus redes sociales que muestra a un tigre recorriendo el césped del estadi Olímpic Lluís Companys. Este contenido audiovisual hizo alusión al apodo Tigrinho del delantero brasileño de 18 años, quien arribó a primera hora de la mañana procedente de Brasil. El club catalán se mostró creativo con esta representación simbólica para dar la bienvenida a su nuevo fichaje.

El video causó furor en las redes sociales en donde se originó un debate sobre la veracidad de la imagen y una serie de comentarios: ¿IA o Realidad?. “Me asusta que esto no parezca IA”, afirmó un fanático a través de la cuenta X (ex Twitter), “Al fin contratamos a un editor de verdad”, bromeó otro sobre la calidad con la que se editó el video. “¿Cómo entró?”, se preguntó un tercero.

“Cómo gastan el dinero que no tenemos es contratar a un animal de un circo o un zoo, con todo lo malo que eso conlleva, para la presentación de un jugador, que casi no podemos pagar, yo me bajo del barco pero ya”, lanzó un aficionado visiblemente molesto, y entendiendo que el animal era real.

Lo cierto es que el delantero brasileño Vitor Roque ya está bajo las órdenes de Xavi Hernández y el próximo 29 de diciembre por la tarde participará en su primer entrenamiento como azulgrana.

Vitor Roque buscará afianzarse en la delantera del Barcelona (EFe)

El club catalán confirmó la llegada del ex atacante del Ahtletico Paranaense publicando un escueto mensaje en las redes sociales (“Ya estoy aquí”), acompañado de una foto suya dentro del vehículo que le recogió en el aeropuerto de El Prat y en la que el futbolista aparece sonriente con una gorra y un anorak del Barça, mientras hace el típico saludo surfero.

La llegada de Roque, que ha firmado con el Barcelona un contrato por ocho temporadas y tiene una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, estaba prevista para el próximo verano. Sin embargo, la falta de gol del equipo y la lesión de Pablo Paez Gavira Gavi han adelantado seis meses su llegada.

Más rodado que Endrick, promesa del Palmeiras fichada por el Real Madrid, el ariete del Athletico Paranaense se maneja bien con ambos pies, es rápido y rompe marcas desde que empezó a despuntar en las categorías de base del América Mineiro.

El pasado 25 de marzo se convirtió en el jugador más joven en debutar con la selección absoluta de Brasil desde que lo hiciera Ronaldo Luiz Nazário de Lima en 1994. Es actualmente el máximo goleador de la temporada del Paranaense, con 15 goles, y desde abril de 2022, cuando desembarcó en el club de Curitiba, ha disputado 66 partidos.

Este año conquistó el Campeonato Sudamericano con la selección sub-20 y fue uno de los mejores jugadores del torneo, con seis dianas en ocho encuentros.

El brasileño conocerá a sus nuevos compañeros en la sesión del próximo vienes y, al día siguiente, tendrá el primer contacto con la afición azulgrana en el entrenamiento de puertas abiertas que la plantilla hará en el Estadio Johan Cruyff. Victor Roque podría debutar en el primer partido liguero del año contra el Las Palmas, previsto para el 4 de enero.

El brasileño es uno de los favoritos de Ronaldo (Efe)

LA DEBILIDAD DE RONALDO

En el Cruzeiro su nombre empezó a retumbar con más fuerza. Uno de los primeros en exaltar el potencial del joven artillero fue Ronaldo.

El exdelantero de Real Madrid y Barcelona, que acababa de convertirse en socio mayoritario del club celeste, volvió a sus orígenes, también adscritos al Cruzeiro, al ver jugar a este delantero de 1,72 metros y le ha dedicado multitud de elogios

Vitor Roque debutó con el primer equipo del Cruzeiro en octubre de 2021, en un partido de la segunda división del Campeonato Brasileño. Tenía 16 años. En el banquillo estaba el extécnico del Real Madrid Vanderlei Luxemburgo, quien también se quedó prendado con la joya brasileña.

Pero la difícil realidad económica del Cruzeiro habló más alto y el club le vendió al Paranaense, que pagó la cláusula de rescisión de 24 millones de reales (unos 5 cinco millones de dólares o 4,5 millones de euros).

Iniciaba una nueva etapa en uno de los equipos del país más saneados económicamente y mejor estructurados.