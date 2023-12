Las técnicas de distracción que usó el Aston Villa para anotarle dos goles de pelota parada al Manchester United

La semana 19 de la Premier League fue especial. Es que en el certamen del Reino Unido se celebró el tradicional Boxing Day, la jornada histórica que se caracterizaba porque en el pasado los empleados de los clubes recibían cajas con regalos o bonificaciones el día después de los festejos de Navidad. Actualmente, es una fecha en la que los equipos juegan sus partidos, y es considerada una tradición para los aficionados que contribuye a la emoción y la atmósfera única en Gran Bretaña.

Uno de los partidos fue protagonizado por el Manchester United y Aston Villa en Old Trafford. Un espectáculo vibrante y cambiante que no dio respiro. El conjunto de Unai Emery abrió el marcador a través de la pelota detenida y una escena elaborada en los entrenamientos que provocaron la distracción de André Onana. Cuando Diego Carlos se puso detrás del arquero nigeriano, el brasileño sabía lo que tenía que hacer. Algunas palabras al oído del ex Napoli y una veloz partida para no quedar en posición adelantada marcaron el camino de la conquista del escocés John McGinn.

Cinco minutos más tarde, la acción se volvió a repetir. La exquisita pegada del autor del primer tanto derivó en un tiro de esquina al segundo palo. Con una defensa completamente desconcentrada, el francés Clément Lenglet se elevó en el área del Teatro de los Sueños y abasteció a Leander Dendoncker, quien unos instantes antes de extender la diferencia se había acercado a la zona de Onana para fastidiarlo. Un 2 a 0 producto del laboratorio del ex estratega del Arsenal y Sevilla.

Como lo explicó el ex árbitro Miguel Scime en diálogo con Infobae, ambas conquistas fueron legítimas porque “estar en posición prohibida no significa cometer ninguna infracción, salvo que cuando se apela a la Regla 11, que se remite a la interferencia del jugador infractor en un adversario o logre ventaja de su posición”. Como en ninguno de los casos ocurrió, los goles fueron válidos correctamente.

Aquella superioridad que mostró la visita durante el primer tiempo se diluyó en la reanudación del pleito. Y fue gracias a la heroica actuación de un joven nacido en España, pero que promete futuro en La Scaloneta: Alejandro Garnacho.

El Europibe fue clave para la remontada de los Diablos Rojos. A pura velocidad, carácter y jerarquía, el delantero había amenazado con el descuento cuando quebró la resistencia de Emiliano Martínez y celebró el 2 a 1. Sin embargo, su primera conquista fue anulada por posición adelantada. Así, con la bronca acumulada por el fallo arbitral, Garnacho volvió a poner al elenco de Erik ten Hag en carrera gracias a una perfecta definición al palo más lejano del Dibu.

Cuando promediaba el segundo tiempo, Garnacho volvió a celebrar para sellar el 2 a 2, luego de una serie de rebotes que descolocaron al arquero campeón del mundo, que es considerado uno de los héroes de Medio Oriente en 2022. En esa ocasión, la fortuna jugó a favor del atacante.

Cerca del final, cuando el cronómetro de Craig Pawson indicaba que quedaban 8 minutos para el cierre, el danés Rasmus Höjlund hizo delirar al público local con el tanto que completó la hazaña. El 3 a 2 para el dueño de casa privó al Aston Villa de alcanzar al Liverpool en la cima de la tabla de posiciones, mientras que el Manchester United escaló a la sexta ubicación, muy lejos de los de Anfield, pero con la esperanza de acceder a un torneo internacional. Por el momento se conforman con la Europa League, pero los de Erik ten Hag intentarán clasificar a la próxima edición de la Champions League.

Cabe recordar que el estadio se encuentra en malas condiciones, debido a que los proyectos de renovación están detenidos y la prensa británica especuló con la demolición del escenario. Goteras, presencia de ratas y techos que se caen en Old Trafford han puesto en jaque a Jim Ratcliffe, el multimillonario británico que adquirió el 25% del club y deberá añadir un capital cercano a los 380 millones de dólares sólo para la modernización del escenario, señaló The Telegraph.

Desde el entorno del club ya comenzaron a moverse con ciertos estudios arquitectónicos, aunque en Inglaterra apuntan que el más interesado es el estudio Populous, los encargados del Tottenham Stadium, construido en 2019. Chris Lee, director de esta constructora, confía que con la llegada de un nuevo dueño, el proyecto pueda ponerse en marcha cuánto antes, y propusieron dos tipos de reformas para afrontar la modernización del Teatro de los Sueños para solucionar los problemas de seguridad que actualmente tiene.

Old Trafford parece haberse quedado anticuado con respecto al resto de estadios del mundo, conserva su mística de forma intacta pero debe renovarse o morir. Si se renueva se usarían los cimientos del viejo escenario para mejorar algunas condiciones estructurales y reformar ciertas partes. Se menciona una ampliación de la tribuna sur utilizando la vía férrea que justo detrás del estadio y remodelar el resto para conseguir un aspecto mucho más vanguardista. Sin embargo, la opción preferida por el estudio es derrumbar el estadio. En ese sentido, Lee afirmó que “la nueva construcción puede resultar ser la solución más rentable” y sostuvo que “el desembolso inicial es obviamente el más alto de pero hay mucho terreno disponible para desarrollar allí, con un costo de 2.540 millones dólares”.