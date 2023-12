FIFA amenazó con suspender a la selección y los clubes de Brasil por la intervención del Tribunal de Justicia en la Confederación

La CBF podría ser suspendida por la FIFA (REUTERS/Sergio Moraes/File Photo)

Una novedad de última hora generó impacto en el fútbol mundial. Tras la actuación de un tribunal de Río de Janeiro en la destitución del presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol Ednaldo Rodrigues, la FIFA y Conmebol envió una carta al organismo en medio del nuevo proceso de elección de autoridades que se piensa llevar a cabo para reemplazar al ahora ex titular de la CBF.

En la misiva, el ente que rige los destinos del fútbol mundial citó un artículo de su Estatuto para remarcar el proceso: ”Las asociaciones miembro de la FIFA deben gestionar sus asuntos de forma independiente y sin influencias indebidas de ningún tipo de terceros”, citaron según la información que recogió la agencia AP y la cadena CNN en Brasil.

Frente a este escenario, y si se mantiene la posición que impulsó el tribunal de justicia deportiva, corre peligro la participación, tanto de los seleccionados como de los clubes en competencias deportivas que rigen bajo las entidades que manejan la disciplina en el planeta y en el continente.

“Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que remitir el asunto a su órgano de decisión correspondiente para su consideración y decisión, que también puede incluir una suspensión”, confirmaron en su reporte.

Y agregaron: “Si la CBF fuera finalmente suspendida por el organismo correspondiente de la FIFA, perdería todos sus derechos de membresía con efecto inmediato y hasta que la FIFA levante la suspensión. Esto también significaría que la CBF, los equipos representativos y los clubes ya no tendrían derecho a participar en ninguna competición o competición internacional mientras esté suspendida”.

El ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues (EFE/Sergio Pérez)

En el escrito, los organismos a cargo de monitorear el proceso sobre la elección de las nuevas autoridades en la Confederación ponen en tela de juicio el accionar del titular del Tribunal Superior de Justicia Deportiva y su decisión sobre la elección de las autoridades que reemplazarán a Rodrigues.

“De la información que nos ha proporcionado hasta el momento, surge que el presidente del Tribunal Superior de Justicia Deportiva, señor José Perdiz de Jesus, como interviniente, insiste en mantener las elecciones en el plazo de 30 días hábiles y además solicitó al Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro el nombramiento de un Consejo de Administración interino de la CBF para hacerse cargo de sus negocios”, indicó la carta que firmaron en conjunto la FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Acto seguido, reafirman su intención de viajar los primeros días del próximo año para “examinar” el proceso actual relacionado al futuro del fútbol en Brasil en la carta que fue firmada por Kenny Jean-Marie, presidente de las asociaciones miembro de la FIFA, y Monserrat Jiménez García, secretaria general adjunta de la Conmebol, como también aclaró el medio brasileño UOL.

“Como se informó previamente a la CBF, la FIFA y la CONMEBOL enviarán una misión conjunta a Brasil durante la semana del 8 de enero de 2024 para reunirse con las respectivas partes interesadas para examinar la situación actual y trabajar juntos para encontrar una solución a la situación actual, respetando debidamente el marco regulatorio aplicable de la CBF y su autonomía”, citó el escrito.

Hay que mencionar que el pasado 7 de diciembre, el Tribunal de Justicia de Río resolvió la destitución del presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, y la obligación de convocar a elecciones en un plazo de 30 días. En un hecho sin precedentes, el tribunal eligió a José Perdiz de Jesús, mandamás del Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD), como líder interino hasta la celebración de los comicios.

El conflicto se remonta a 2018, impulsado por una iniciativa del Ministerio Público de Río de Janeiro, que desafía la validez del proceso electoral de la CBF bajo el mandato de Rogério Caboclo, predecesor de Rodrigues. El enfrentamiento legal se origina en discrepancias con la Ley Pelé, que establece un sistema de votos con ponderaciones diferenciadas: los líderes de las 27 federaciones cuentan con un peso de tres votos, en contraste con el peso de dos para los clubes de la Serie A y un voto para los de la Serie B.

La justicia había intervenido anteriormente en 2021. En aquella ocasión, anularon la elección de Caboclo y dispuso una gestión provisoria sobre la CBF. En esa oportunidad, designó a Rodolfo Landim, presidente de Flamengo, y Reinaldo Carneiro Bastos, de la Federación Paulista de Fútbol (FPF), para asumir el control, aunque tal decisión fue revertida poco después.

El técnico de Brasil Fernando Diniz (AP Foto/Bruna Prado)

La carta que la FIFA y Conmebol enviaron a la CBF

De la información que nos ha proporcionado hasta el momento, surge que el presidente del Tribunal Superior de Justicia Deportiva, señor José Perdiz de Jesus, como interviniente, insiste en mantener las elecciones en el plazo de 30 días hábiles y además solicitó al Tribunal de Justicia de Estado de Río de Janeiro el nombramiento de un Consejo de Administración interino de la CBF para hacerse cargo de sus negocios.

En este contexto, nos gustaría subrayar nuevamente que según el art. 14 pares. 1 i) y el art. 19 de los Estatutos de la FIFA, las asociaciones miembro de la FIFA deben gestionar sus asuntos de forma independiente y sin influencia indebida de ningún tipo de tercero. Cualquier incumplimiento de dicha obligación puede dar lugar a sanciones según lo previsto en los Estatutos de la FIFA, incluida la suspensión, incluso si la influencia de terceros no fue/no es culpa de la asociación miembro en cuestión (cf. art. 14, párrafo 3). de los Estatutos de la FIFA).

Como se informó previamente a la CBF, la FIFA y la CONMEBOL enviarán una misión conjunta a Brasil durante la semana del 8 de enero de 2024 para reunirse con las respectivas partes interesadas para examinar la situación actual y trabajar juntos para encontrar una solución a la situación actual, respetando debidamente el marco regulatorio aplicable de la CBF y su autonomía.

La FIFA y la CONMEBOL desean enfatizar firmemente que hasta que se lleve a cabo dicha misión, no se tomarán decisiones que afecten a la CBF, incluidas elecciones o convocatorias de elecciones. Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que remitir el asunto a su órgano de decisión correspondiente para su consideración y decisión, que también puede incluir una suspensión.

En este sentido, como cuestión de orden, también nos gustaría resaltar que, si la CBF fuera finalmente suspendida por el organismo correspondiente de la FIFA, perdería todos sus derechos de membresía con efecto inmediato y hasta que la FIFA levante la suspensión. Esto también significaría que la CBF, los equipos representativos y los clubes ya no tendrían derecho a participar en ninguna competición o competición internacional mientras esté suspendida.