Max Verstappen sorprendió en sus vacaciones y corrió una carrera de karting con aficionados en Brasil

Carrera de karting de Verstappen en Brasil

Desde hace dos años Max Verstappen pasa las fiestas de Navidad y Fin de Año en Brasil debido a su relación con Kelly Piquet, hija de otro tricampeón mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet. La pareja y la pequeña hija de la modelo, Penélope, también comparten sus vacaciones en el vecino país, aunque el neerlandés de 26 años, que viene de abrochar su tercera corona no para y antes del brindis despuntó el vicio en una carrera de karting.

Se trató de una competencia para amateur que habría sido en Brasilia, en los típicos karting que los aficionados alquilan para saciar la adrenalina y sentirse por un rato corredores. En un video filtrado en las redes sociales, se nota que la pista no es profesional por las precarias defensas y lo angosta de la pista.

Max lució un pantalón de jogging gris y una remera negra. Es el que largó en la última fila y bien partió hizo el típico movimiento con su cuerpo para ayudar a impulsar el karting. Antes de la primera curva superó a cinco rivales y con seguridad debió avanzar en el pelotón.

Al tratarse de evento privado Verstappen prefirió no hacer alusión a esta reunión evitando la presencia de los medios, con el objetivo de disfrutar de un momento de entretenimiento y diversión. No trascendió el resultado de la competencia que fue inolvidable para unos pocos privilegiados ya que no todos los días se puede compartir la pista con un tricampeón mundial de F1.

Más tarde una joven llamada Sofia Markiewicz subió en su cuenta de Instagram una foto junto a Verstappen. “Gracias Max Verstappen”, escribió la mujer que suele hacer comentarios y posteos de automovilismo cuyo perfil en dicha red social describe “de vez en cuando escribo de autitos”.

Max y Kelly comenzaron su relación a fines de 2020 y en el verano del entrante año se los vio muy felices junto a la familia de la modelo, que cuando su agenda lo permite lo acompaña en algunas carreras. Las fijas son en Mónaco y en las definiciones de los campeonatos a favor de su pareja. Kelly es madre de Penélope, fruto de su relación con Daniil Kvyat, ex compañero de Verstappen en Red Bull en 2018 y 2019.

Nelson Piquet, su nieta Penélope y Max Verstappen. La foto es de 2021 (@kellypiquet)

Esta temporada Verstappen tuvo un rendimiento aplastante gracias a la contundencia de su Red Bull RB 19, que le permitió conseguir su triunfo número 54 y subió al podio de los más ganadores en la historia de la F1. El neerlandés superó por uno a Sebastian Vettel y quedó detrás de Michael Schumacher (91) y Lewis Hamilton (103).

Además, al quedarse con 19 de las 22 carreras disputadas, alcanzó el 86,36 por ciento de efectividad, el más alto de la historia. Ya con su triunfo en Brasil había superado la marca de Alberto Ascari en 1952, que logró seis triunfos sobre ocho posibles y plasmó el 75 por ciento de efectividad.

Max Verstappen es llamado a batir todos los récords y superar a Michael Schumacher y Lewis Hamilton, según la afirmación del subcampeón de la Máxima en 2008, Felipe Massa a Infobae en una reciente entrevista. También en la tierra de Felipinho, recarga las pilas de cara a una próxima temporada en la que intentará alcanzar su cuarta corona. Ante un reglamento técnico cuyas bases no se modificarán de forma drástica hasta 2026, es posible que el neerlandés pueda llegar a cinco cetros e igualar a Juan Manuel Fangio.