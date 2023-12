Un importante club brasileño hizo una oferta por Cristian Medina: ¿se va de Boca Juniors?

Cristian Medina, con chances de emigrar al fútbol brasileño

En vísperas de la Navidad, un club brasileño pretende contratar a un futbolista de Boca Juniors para asegurarse un regalo para las Fiestas. El implicado es Cristian Medina, sin lugar a dudas, uno de los mejores jugadores del Xeneize en el último año. El mediocampista de 21 años tiene una oferta sobre la mesa del Botafogo, que lideró casi todo el 2023 el Brasileirao, pero se desinfló en las fechas finales y terminó en el quinto lugar.

Según la información de Globo Esporte, “Botafogo formalizó una propuesta por el volante Cristian Medina, de 21 años, procedente de Boca Juniors. El jugador tiene contrato con los Xeneizes hasta diciembre de 2027 y fue uno de los destacados de la última Libertadores, en la que el equipo terminó como subcampeón. Los valores de la negociación no fueron revelados”.

A Medina lo describieron como un “centrocampista polivalente que puede jugar como mediapunta, volante central y volante derecho”. Hay que mencionar que el Negro disputó un total de 50 cotejos la temporada pasada, fue uno de los elementos más utilizados por los entrenadores de turno en el año (Hugo Ibarra, Jorge Almirón y el interino Mariano Herrón), convirtió 5 goles y repartió 4 asistencias en campeonatos y copas nacionales, más la Libertadores a la que Boca llegó a la final y perdió contra Fluminense, con él entre los titulares.

Medina firmó contrato en Boca Juniors hasta fines de 2027

En agosto pasado, una de las joyas de la cantera boquense renovó su contrato y recibió una mejora salarial. Firmó el vínculo junto a Marcelo Delgado, integrante del Consejo de Fútbol, con extensión hasta diciembre de 2027 y una cláusula de rescisión que oscila entre los 15 y 20 millones de dólares (según la fecha del traspaso). Aunque no trascendieron cifras de la negociación con el Fogao, se puede tomar como parámetro que Alan Varela fue vendido al Porto por una suma cercana a los 12 millones de dólares, incluidos algunos bonus por objetivos a cumplir. El sitio especializado en cotizaciones de futbolistas Transfermarket valora a Medina en un montó cercano a los 9.500.000 dólares.

El oriundo de la localidad bonaerense de Moreno lleva 130 partidos jugados con la azul y oro, suma más que importante considerando que tiene apenas 21 años. Además, es considerado por Javier Mascherano en las convocatorias para el Sub 23 que disputará en enero próximo, en Venezuela, el Preolímpico clasificatorio para los Juegos de París 2024. Medina ya fue campeón con la Selección en los Sudamericanos Sub 15 y Sub 17, mientras que en la Ribera levantó cinco títulos (Copa de la Liga 2020 y 2022, Copa Argentina 2019/2020, Primera División 2022 y Supercopa Argentina 2022).

Actualmente el plantel de Boca se encuentra de licencia, a la espera de la presentación de su nuevo entrenador. El apuntado es Diego Martínez, que ultima detalles para desvincularse de Huracán y sería anunciado oficialmente entre Navidad y Año Nuevo. Vale mencionar que el Consejo de Fútbol tomó la determinación de que los futbolistas retomen los trabajos el martes 2 de enero y no el martes 26 de diciembre como estaba estipulado en un comienzo. Por su parte, Botafogo iniciará su pretemporada el 7 de enero, mientras que el debut en la temporada 2024 será el 17/1 por el Campeonato Carioca frente a Madureira.