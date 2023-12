El castigo al ex arquero alemán que fue figura contra Argentina en el Mundial 2006 por destruir el garage de un vecino con una motosierra

Lehmann, acusado de destruir el garage de un vecino con una motosierra (Peter Kneffel/dpa)

El ex arquero alemán Jens Lehmann fue condenado este viernes a pagar una multa de 420.000 euros por su participación en una extraña disputa vecinal en la que llegó a empuñar una motosierra. El tribunal de distrito de Starnberg, ciudad cercana a Múnich, lo consideró culpable de daños a la propiedad, injurias e intento de fraude, por lo que le impuso el pago de la citada cantidad, a razón de 210 cuotas diarias de 2.000 euros cada una.

La jueza Tanja Walter declaró que, pese a que el exguardameta se había “presentado de manera constante como una víctima” a lo largo del proceso, “no es una víctima, sino un agresor” y lo acusó de presentar “historias inauditas” en su defensa. El objeto del juicio fue una extraña disputa vecinal, iniciada por la construcción de un garage en la casa de un vecino, que al parecer bloqueaba la vista a un lago desde la vivienda del portero, que alcanzó con Alemania el tercer puesto en el Mundial de 2006. La Fiscalía acusó a Lehmann de irrumpir en el garage del vecino con una motosierra en la mano y serrar una viga del tejado de la reciente construcción.

“Con una motosierra en las manos, los héroes se convierten en leyendas”, dijo el fiscal Stefan Kreutzer. El primer día del juicio, Lehmann admitió que había entrado en el garage con una motosierra, pero por lo demás aludió a lagunas en su memoria y habló de falsas sospechas y de difamación. “La única persona que se ha comportado de forma que daña su reputación es el propio acusado”, comentó la jueza.

Lehmann, condenado por la Justicia alemana (REUTERS/Ina Fassbender)

El sitio alemán Bild había informado en su momento que un vecino del ex guardameta lo denunció a la Policía, luego de percatarse además de que Lehman intentó desconectar -sin lograrlo- los cables del sistema de video vigilancia. Después logró romper las vigas del techo con la motosierra. Lehmann compró su propiedad en 2007 por 5,1 millones de dólares mientras era jugador del Arsenal inglés.

Cabe recordar que fue echado como directivo del Hertha de Berlín por un mensaje racista por WhatsApp en el que puso en duda la capacidad de su ex compañero, Dennis Aogo, como comentarista en Sky Sports: “”¿Dennis está ahí para cubrir su cuota de negros?”. Lehmann le quiso pedir disculpas, pero Aogo se negó. “Wow, ¿en serio, Jens Lehmann? ¡Ese mensaje no era probablemente para mí!”, escribió el ex futbolista del Hannover 96 en su cuenta de Instagram.

Lehmann fue verdugo de la selección argentina en la recordada tanda de penales por los cuartos de final del Mundial 2006, en los que desvió los remates de Roberto Ayala y Esteban Cambiasso, tras el 1-1 en tiempo reglamentario. Pasó a la posteridad por haber sostenido un papel en el que tenía apuntados los posibles tiros de los futbolistas argentinos, cuando todavía no había tanto estudio entre los equipos de fútbol. Ese año fue elegido segundo mejor portero del mundo por la IFFHS. Con el conjunto germano disputó tres Copas del Mundo (fue subcampeón en Corea-Japón 2002) y vistió las camisetas de Schalke 04, Milan, Borussia Dortmund, Arsenal y Stuttgart.