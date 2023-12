Un ídolo del fútbol de Brasil fue secuestrado mientras cometía una infidelidad y fue forzado a confesarlo en un video filmado en cautiverio

El video de Marcelinho Carioca en cautiverio

El paradero de Marcelinho Carioca, ex futbolista de Flamengo, Corinthians, Valencia y la selección brasileña, movilizó a toda la policía de San Pablo. Es que el ex volante, de 52 años, famoso por su pericia en los tiros libres, fue declarado desaparecido luego de que su vehículo fuera encontrado abandonado. Al mismo tiempo, dos personas resultaron detenidas por su supuesta implicación en el caso, investigado por el Departamento Antisecuestros de la Policía Civil. He ahí la primera pista de una historia con ribetes cinematográficos que terminó con el jugador hallado sano y salvo.

El domingo, Marcelinho publicó en su cuenta de Instagram un video al lado del cantante Thiaguinho, quien actuó en el estadio del Corinthians. Desde allí, nada se supo de él, hasta que apareció el automóvil. La sorpresa fue que su imagen, en medio de la investigación, surgió en las redes. El ex mediocampista apareció en un video, despojado de remera, con las manos atadas y un golpe en uno de sus ojos, en un video que se hizo viral y preocupó a todos.

“Estaba en un show de samba y de ahí salí con una mujer que está casada, como he sabido después, y el marido me pegó, me secuestró y me llevó”, fue obligado a decir ante las cámaras en la filmación. “Confirmo todo lo que ha dicho, estoy casada y mi esposo le secuestró y lo mantuvo en cautiverio”, aceptó la dama, sentada al lado suyo, en el mismo video.

Finalmente, horas después, Carioca fue liberado en Itaquaquecetuba, San Pablo. Y fue trasladado a una dependencia policial en un vehículo de las fuerzas de seguridad, desde el que alcanzó a hacer gestos indicando que se encontraba bien, aunque optó por mantener su rostro tapado ante la requisitoria periodística.

Marcelinho construyó una diladata trayectoria en el fútbol: debutó como profesional en 1988 con el Flamengo, se mudó al Corinthians en 1994 y tuvo en 1997 un paso fugaz por el Valencia, con el que disputó solo seis partidos. Llegó a protagonizar cuatro partidos oficiales con la selección brasileña, con la que anotó dos goles.

Marcelinho Carioca, con su compatriota Roberto Carlos, bromeando en la entrada de un hotel de Sao Paulo (EFE/ Archivo)

En su retorno al Corinthians, el ex volante fue uno de los artífices del título en el Mundial de Clubes de 2000 y en sus dos pasos por el equipo paulista sumó 206 goles en 427 partidos, la mayoría de tiro libre y por eso su apodo de “Pie de Ángel”.

Antes de su retiro, el deportista actuó también en los clubes brasileños Santos, Vasco da Gama, Brasiliense, Santo André, en el Gamba Osaka de Japón y en Ajaccio de Francia. Después de su retiro en el Corinthians, en 2010 se graduó como periodista en la universidad Rio Branco e incursionó también en la vida política. En 2015, como suplente del diputado Márcio França, Marcelinho Carioca asumió brevemente un escaño en la Cámara cuando el titular renunció para disputar las elecciones al Gobierno de San Pablo.

