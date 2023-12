La foto de David Beckham en ropa interior arreglando un electrodoméstico que publicó su esposa Victoria: “¡De nada!”

En medio de sus vacaciones y antes del inicio de la pretemporada del Inter Miami, David Beckham disfruta de su tiempo libre en casa con su familia en Miami y así lo dejó ver su esposa Victoria a través de sus redes sociales, después de publicar una imagen suya haciendo algunas cosas en la casa.

En concreto, el ex futbolista y actual directivo, decidió poner manos a la obra y arreglar con sus propias manos uno de los televisores de la sala. Cuando se dispuso a hacerlo, la ex Spice Girl sacó su celular y no dudó en tomarle una foto que posteriormente subió a su cuenta de Instagram.

“Un electricista vino a casa a arreglar el televisor…”, escribió Victoria junto a la fotografía de David, en la que se lo ve tirado sobre el piso de madera en ropa interior, más precisamente, sólo con unos boxers blancos de la marca estadounidense Calvin Klein. “De nada”, bromeó la empresaria, haciendo alusión a todos los amantes de la belleza de su marido.

El posteo no tardó en recorrer el mundo y cosechar los comentarios más graciosos. “Rompería todos los televisores de la casa”, escribió un usuario. “Gracias por pensar siempre en los demás Victoria. Creo que mi TV en Australia está a punto de tener un problema”, bromeó otro. “Me encanta que no seas egoísta, nosotras también te amamos”, aseguró una de sus miles de seguidoras.

Los comentarios, mayormente de halagos y agradecimientos por compartir la foto no se detuvieron, al punto que el posteo cosechó más de 28 mil respuestas y cerca de 1,4 millones de likes.

El divertido dialogo entre Beckham y Victoria

Victoria y David demostraron tener una relación muy unida y divertida, sobre todo después del estreno del documental de Netflix: Beckham, en el que se produjo un divertido diálogo entre ambos, mientras las cámaras estaban encendidas, que evidenció la complicidad de la pareja.

“Me gustó, así de sencillo”, reconocía la artista sobre la química que se dio entre los dos a primera vista durante el primer capítulo de la serie en cuestión. La ex Spice Girl remarcó que no la enamoró el hecho de que el inglés fuera un futbolista, sino que se interesó en él por la relación afectiva que tenía con sus padres.

“Venimos de familias que han trabajado mucho. Nuestros padres trabajan mucho. Somos de clase obrera...”, relataba, haciendo referencia a que tanto ella como Becks no habían nacido rodeados de dinero y lujos. Sin embargo, en medio de su relato, una voz se escuchó desde lejos.

“Sé sincera”, le advirtió el ex futbolista desde atrás de una puerta. “Soy sincera”, le respondió mientras sonreía. “¿En qué coche te llevaba tu padre al colegio?”, le replicó el inglés. “Mi padre... no es una respuesta fácil, depende”, contestó Victoria un tanto nerviosa.

“¿En qué coche?”, le remarcó Beckham en un intercambio que parecía volverse tenso aunque ambos sonreían de una forma cómplice. “En los ‘80 mi papá tenía un Rolls Royce”, confesó finalmente la cantante. Un cómico fragmento del primer episodio que rápidamente recorrió las redes sociales.