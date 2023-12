La férrea defensa de Enzo Francescoli al desempeño de Martín Demichelis como técnico de River Plate

River Plate fue campeón de la Liga Profesional, fue el mejor equipo en la Tabla Anual y llegó a semifinales de la Copa de la Liga; sin embargo, se le achaca la pronta eliminación en la Copa Libertadores y la Copa Argentina, lo que dejó en el centro de la escena a Martín Demichelis, quien tomó las riendas del equipo tras el exitoso ciclo comandado por Marcelo Gallardo.

Te puede interesar: La baja sensible que sufrió River Plate en la previa del duelo frente a Rosario Central por la semifinal de la Copa de la Liga

Al igual que como sucedió en las últimas horas con el presidente Jorge Brito, el secretario técnico del club, Enzo Francescoli, brindó una entrevista a ESPN F12, programa que se emite por ESPN, para defender de manera enérgica al cuestionado entrenador.

“River, cada vez que sale, tiene que ganar. Si es todas las copas mejor, pero es algo muy difícil de lograr. En las internacionales es un juego más complejo, porque si tenés un mal día y el otro equipo hace diferencia, quedás afuera. En el torneo local tenes más el día a día, el semana a semana, para gestionar mejor. Escuché periodistas decir que fue un mal año. La Libertadores es mucho más importante, pero estamos denigrando nuestro propio campeonato. A veces me río, ¿por qué se va a tener que ir Demichelis? No lo generamos de acá, lo generan de afuera”, empezó su relato el uruguayo. Y luego añadió: “Cuando hablando con él le digo tranquilo, él me dice que lo está, que siente nuestro apoyo, el del plantel, que está cómodo, que sabía a dónde venía. Nunca estuvo en discusión la continuidad de Demichelis. Yo no creo en cambiar un técnico por un resultado. En todo caso me tengo que ir yo que lo elegí. A la gente le quiero decir que se quede tranquilo porque está haciendo las cosas bien y es un muy buen técnico”.

Te puede interesar: El curioso caso de Demichelis, un técnico cuestionado pese a los buenos resultados

Prosiguiendo con su relato, Enzo esbozó: “¿Entonces Demichelis en junio se golpeó la cabeza bajando del auto? Porque los primeros seis meses ni de Gallardo se acordaban. El equipo ganaba, gustaba, presionaba. Se perdieron esos dos partidos clave con Inter y Talleres y fue como que el mundo se vino abajo. Tranquilos. Esto es fútbol. A veces pega en el palo y no entra. Y yo lo sé, que no es fácil, porque me tocó estar adentro. Sé lo que se siente, pero no busquemos culpables donde no los hay. ¿Echarle la culpa a Demichelis porque tiene un plantel bárbaro? Miren la tabla anual, le saca 20 puntos a todos. Estuvo un montón de partidos sin perder de local. Dicen ‘y por qué no gana de visitante’, ¿y quién ganó más de visitante que River? Muy poquitos. No me engancho tanto. Repito el concepto: son las formas. Quedemonos tranquilos. Estoy amargado por no ganar otras cosas, pero esto es fútbol. River no perdió la identidad. El club está bien. Miremos la parte llena, no siempre la parte vacía”.

Anteriormente, comentó que “cuando tenés un plantel equilibrado, como el que tiene River, donde no hay mucha diferencia entre el titular y suplente, el entrenador ve cosas por estar en la diaria y ha hecho cambios. Los rivales tampoco son todos iguales, no todos juegan igual. No me gusta meterme en la parte técnica, sino me hubiera dedicado a eso. La amplitud que tiene el plantel permite hacer variantes. River se permite eso. No quiero hacer comparaciones, pero en Europa también pasa. Se hacen 2, 3 o 5 cambios”.

Te puede interesar: Jorge Brito habló sobre el armado del River Plate 2024 con el foco puesto en Demichelis, Enzo Pérez, Echeverri, De La Cruz y los rumores sobre Montiel

Otras frases destacadas de Enzo Francescoli:

- “Es diferente. Tenés que encontrar el 9 de esas características. En el plantel hoy no hay. Colidio se acerca, pero recién se está acomodando. Hay alguien joven, pero tiene que hacer su camino al andar, como Ruberto. No había en el mercado un jugador con las características de Julián (Álvarez) o Lucas (Beltrán)”.

- “Con Enzo (Pérez) hablamos a mitad de año sobre su contrato. Tiene contrato y depende de él. Nosotros tenemos esa idea, por ahí estamos equivocados, pero a los ídolos o jugadores emblemas, que puedan hacer lo que sientan. No es un problema de contrato. Eso lo debe resolver Enzo. Es el final de su carrera, son sus últimos años, y después de todo lo que nos ha dado, tratamos que ellos tengan la idea y la manera de cómo terminar su vínculo. Esperemos. Aún queda un partido importante, para ver qué pasa”.

- “Depende de quién lo quiera. River no tuvo ofertas oficiales por De La Cruz pese a todo lo que se habla en Brasil. Lo veo todos los días, está contento, cómodo. Veremos si algún equipo concreta. Sobre supuestos no me gusta hablar. El fútbol tiene esto, que se habla mucho más de lo que se concreta. Esperemos. con el nivel que tiene con nosotros y en la Selección es obvio que pueda pasar algo, pero por ahora no pasó nada”.

- “Las salidas no sé, dependerá de quiénes quieran a nuestros jugadores, y que después haya acuerdo. De llegadas, últimamente hablamos de un plantel con abundancia, hoy no tenemos prioridad. No hay nada concreto. Después veremos qué sucede. También dependemos del mercado. Si se dan salidas veremos cómo lo planteamos. Por ahora no hay nada concreto. Tenemos un plantel extenso. No veo que hagamos muchos movimientos”.

- “River repatriar por repatriar. No, no es así. Lo que hemos traído nos ha dado mucho en muchos niveles. La vuelta tiene una exigencia preguntenle a los que volvieron de Europa. Los primeros meses es complicado, el fútbol argentino es muy duro. Todos los equipos corren, tienen buenos técnicos, buenos laburos. No hay prioridad para nadie. Y los que vuelven hacen un sacrificio, por la situación del país. Deberíamos ser más agradecidos que críticos”.

- “Estamos tratando de renovarle el contrato a Claudio (Echeverri). Lo hablé con él. Los jugadores que han hecho un gran paso en River y entrado en Europa como por su casa han sido Enzo, Julián…, y fueron a un ritmo tranquilo. Julián apareció antes de Madrid y lo vendimos hace un año. ¿Se puede ir hoy? Obvio, tiene condiciones. Ya lo vieron en el Mundial. Muchos llaman, pero el tiene que estar tranquilo. River siempre trató de cuidar a los jóvenes y hacerlos crecer. Es un jugador maravilloso como Ruberto, Subiabre. Estamos en el camino. Queremos renovarle y que se quede con nosotros”.