La novedosa inversión de 43 millones de dólares que realizó Cristiano Ronaldo: “Me gusta apostar”

Cristiano Ronaldo es el jugador mejor pagado del mundo (REUTERS/Denis Balibouse)

Cristiano Ronaldo marcó una época en el fútbol mundial, pero su huella ha trascendido más allá del deporte. El ganador de cinco Balones de Oro cursa los últimos años de su carrera en el Al Nassr de Arabia Saudita con un nivel superlativo a sus 38 años y su excelente pasar económico como el jugador mejor pagado del mundo le permitió adentrarse en los negocios con una nueva inversión en su extenso catálogo de proyectos.

El portugués es el flamante inversor de UFL, un juego gratuito de fútbol que busca competir con el dominio de EA Sports FC y eFootball, tras aportar 40 millones de euros (USD 43 millones). El comienzo del vínculo con el futbolista fue anunciado por las autoridades de la iniciativa desarrollada por StrikerZ en redes sociales: “¡Aquí vamos! Cristiano Ronaldo se une a la UFL como inversor. Estamos entusiasmados de trabajar juntos en la UFL y crear un juego justo y de habilidad para los fanáticos del fútbol de todo el mundo”.

Este simulador se podría estrenar a partir de 2024, aunque no posee fecha de lanzamiento oficial, y está confirmado su validez para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC. Tendrá la modalidad Free to Play, que implica poder jugar sin costo adicional, pero en ese combo podrían entrar las funciones básicas. De esta forma, se podrían abonar distintos adicionales a precios sin detallar hasta el momento.

“Me gusta apostar por proyectos emprendedores con características sólidas, para difundir por el mundo lo mejor que tenemos en Portugal. Además del fútbol, me apasionan la salud, la tecnología y la investigación, y son áreas en las que querría invertir”, había declarado CR7 tiempo atrás sobre sus intereses a la hora de meterse en un ámbito ajeno al fútbol.

El comunicado de UFL

Durante su carrera, el astro fue la imagen principal de las marcas más importantes vinculadas a apuestas, indumentaria y aerolíneas, entre otras. Según la publicación estadounidense Celebrity Net Worth, que se especializa en las grandes fortunas, su patrimonio al cierre en 2022 escala a los 500 millones de euros. Otras fuentes lo sitúan por encima del doble (1.000 millones de euros) y la revista Forbes divulgó que es el jugador mejor pagado del mundo en su ranking 2023 con un total de 260 millones de dólares de ingresos.

Además, permanece asociado a Dionisio Pestana, líder de Pestana Hotel Group, en la explotación de los CR7 Lifestyle Hotels, que posee hospedajes de lujo en Madrid, Nueva York (Times Square), Marrakech, Lisboa y Funchal (Portugal). En distinto sentido, el Bicho es el dueño de una compañía con más de 10 gimnasios franquiciados, que están repartidos por España y Portugal y corresponden a la firma CR7 Fitness by Crunch.

El ganador de 35 títulos en su carrera también compró el 50% de la clínica Insparya, especializada en trasplante capilar, a cambio de 25 millones de euros en 2019. El establecimiento posee locales en Madrid, Marbella, Braga, Oporto, Lisboa y Vilamoura, en los que trabajan más de 300 personas. Esto se suma a tener su propia firma de colonia con perfumes para hombre, calzado, ropa interior y de gafas de sol.