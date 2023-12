Adiós a décadas de desidia: las claves detrás del resurgimiento del tenis femenino en la Argentina

Nadia Podoroska es la argentina con mejor ranking

“¿Para qué vamos a organizar torneos de mujeres, para que lo gane una extranjera?”, argumentaba uno de los referentes de la dirigencia de la Asociación Argentina de Tenis a finales de la primera década de este siglo. Con el retiro de Gabriela Sabatini y la aparición de la denominada “Legión Argentina” a fines de los años ‘90, el tenis femenino pasó a ser el déficit de la disciplina en el país y, en especial, el de la dirigencia de este deporte. Los comentarios se aglutinaban y se encolumnaban detrás del éxito de los varones en el tenis mundial, tanto que hasta eclipsaban en los comentarios la gran carrera de Paola Suárez, quien había llegado al Top 10 en single y N°1 en dobles. La pergaminense caminaba casi en solitario en lo alto del circuito, fue por eso que para los JJOO de Atenas 2004 hubo que rescatar del retiro a Patricia Tarabini (36 años), como su compañera en el cuadro de dobles. Juntas consiguieron la medalla de bronce.

A pesar de ello, y retirado Enrique Morea de la presidencia de la AAT, desde el Consejo Directivo llegaban frases como “hay una gran generación de varones a la que hay que aprovechar” o “siguen saliendo chicos y no se nota que aparezcan jugadoras de nivel”. Una coartada para la falta de compromiso con el tenis femenino. Por eso, las chicas que pretendían algún tipo de carrera en este deporte sólo encontraron respuesta en el trabajo de Silvana Palasciano y un puñado de torneos en el continente.

Pasaron los años, se retiraron Suárez, Clarisa Fernández, Pitu Salerni, Gisela Dulko, Mariana Díaz Oliva y no hubo más lugar para ellas en el calendario argentino. “Las Leonas nos están llevando a todas las chicas”, era la justificación clásica, y un tanto cierta, pero a la que se le notaban pocos esfuerzos para revertirlo. La base de la pirámide del tenis femenino había quedado reducida a la de un delgado obelisco.

Lourdes Carle en los Juegos Panamericanos (REUTERS/Pilar Olivares)

Con la asunción de los ex “Legionarios” en la conducción de la Asociación Argentina de Tenis, en 2018, también llegaron las ex jugadoras. Por nombrar algunas, Florencia Labat compartió su rol de mamá con el dirigencial, Florencia Molinero puso manos a la obra y Mercedes Paz empezó a encontrar huecos en su rol de empresaria para dedicarle más tiempo a su pasión. Junto a ellas, la invaluable presencia de Gaby Sabatini, una imagen que tanto empuja. La idea estaba fija en apuntar al crecimiento de un segmento casi olvidado.

El hecho de que, hoy, la AAT no dependa de lo que se genere por Copa Davis, permitió darle libertad al pensamiento más amplio con el que encararon el deporte. Se comenzaron a conseguir fondos y empezaron a florecer torneos desde la institución. Díaz Oliva llegó a armar un circuito para sumarse a la campaña, Mecha Paz tomó valor y presentó el proyecto en Tucumán, y hasta llevó una serie de la Billie Jean, mientras que Molinero concretaba más torneos en Santa Fe.

De esta manera, en sólo cuatro años se cuadruplicaron las posibilidades para las mujeres argentinas. En 2019 se habían organizado sólo 3 Torneos ITF en Argentina, la pandemia impidió concretar alguno en 2020, pero volvieron a ser 3 en 2021, 7 en 2022, para llegar a 12 en 2023. Un número que será incrementado (14) en 2024.

Este número de torneos no sólo elevó, en dos años, la cantidad de jugadoras en competencia, sino también el nivel de competitividad de las tenistas argentinas.

“El trabajo es largo y arduo, hace muchos años que venimos trabajando para conseguir ampliar la base de las chicas y conseguir que ellas vean que tienen posibilidades, también”, dice Florencia Labat y los números sustentan el trabajo.

Así fue como cuatro de estas nuevas jugadoras sumaron su primer punto de la WTA (Asociación femenina) compitiendo en el país, mientras que otras 9 hicieron su aparición en la clasificación mundial este año, de la mano de estos torneos.

En consecuencia, y para tener un parámetro, a fines de noviembre de 2018 había tan sólo 17 jugadoras argentinas en todo el ranking de la WTA, con Paula Ormaechea como la N°1 nacional, en el puesto 233. En la actualidad, se duplicó la cantidad y ya son 34 jugadoras argentinas en el escalafón. El promedio de edad de estas jugadoras es próximo a los 21 años y la mitad de ellas son menores de 19 años, con otro dato interesante: Argentina es el único país con tres jugadoras Sub 15 en el ranking WTA: Sol Larraya Guidi, Candela Vázquez y Josefina Estévez.

Otro dato que también muestra lo significativo de que se lleven a cabo tantos torneos en el país es el arrastre que provocó a nivel continental, en donde las chicas consiguen muchas semanas consecutivas alternando torneos ITF con WTA, lo que les permite sumar puntos, dinero y experiencia, en casa o cerca de ella, sin tener que realizar altas erogaciones en moneda extranjera. Esto facilitó, por ejemplo, que Martina Capurro y Solana Sierra avanzaran más de 200 puestos en esta temporada. Justamente, Capurro fue la más ganadora en 2023, con 5 títulos conseguidos (dos de ellos en el país) de los 17 que logró el tenis argentino.

Martina Capurro, una de las argentinas con futuro prometedor (REUTERS/Dylan Martinez)

Otra muestra del crecimiento del tenis de mujeres en el país también lo da el Argentina Open de mujeres, un WTA 125 que, cuando se comenzó a disputar hace tres años, no tenía jugadoras argentinas con ranking que pudieran ingresar al cuadro principal de manera directa. De hecho, salvo Podoroska, no había jugadoras de nivel para un certamen así. “La llamé a Mecha y le pregunté a qué jugadoras podía invitar, porque no conocía a ninguna y no sabía si estaban a la altura, pero teníamos claro que había que invitar argentinas”, comentaba Martín Jaite, ex Top Ten mundial y hoy director de los Argentina Open de hombres y mujeres. Sin embargo, para esta edición de 2023 no fue necesario preguntar. Seis jugadoras nacionales ingresaron al Main Draw por mérito propio y de manera directa, a las que se sumó con una invitación la cordobesa Luisina Giovannini, de tan solo 17 años, campeona la semana anterior del W15 de su provincia. Esta sola participación en Buenos Aires le permitió a Luisina ascender 100 puestos en el ranking.

Es por eso que a Mercedes Paz (aunque no sólo a ella) le cuesta comprender cuando llegan críticas desde algunos sectores sin reconocer el trabajo realizado “para conseguir toda esta cantidad de torneos y las posibilidades deportivas que se generaron detrás de eso”. “Mirá la proyección en la Billie Jean (King Cup) -prosigue-, las chicas debutan en la alta competencia y lo hacen en un muy buen nivel, peleamos el ascenso y estamos cerca. Juegan y, como me dicen, salen fortalecidas”.

Para darse una idea de los frutos que se fueron recogiendo de la siembra de estos torneos, todas las integrantes de la Selección Argentina de Tenis, excepto Nadia Podoroska (es Top 100), compitieron en esta categoría, hasta aquellas que consiguieron medallas en los Juegos Panamericanos: Julia Riera, Lourdes Carlé y Martina Capurro.

El cierre de 2023 llega con un balance más que positivo ya que, por primera vez en 14 años, la Argentina llegó a tener seis representantes dentro de las 300 del ranking, con cinco de ellas con la posibilidad de competir en torneos de Grand Slam, una directa y cuatro en la clasificación: (69) Nadia Podoroska, (161) Lourdes Carlé, (153) Julia Riera, (156) Martina Capurro Taborda y (193) Solana Sierra.

En síntesis, 2024 encontrará al tenis femenino argentino incrementando la base de lo que ya intenta volver a parecerse a una pirámide, con 14 torneos en el país, 1 Top 100 y otras 4 más entre las 200 mejores del escalafón, una cifra que hay que salir a buscar más allá de 2009, para encontrar una cantidad similar a esta, que espera ser un nuevo amanecer de oportunidades en el tenis de las mujeres argentinas.