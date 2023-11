Ocho datos clave para seguir a Marcelo Gallardo en Al Ittihad: radiografía del club, la ciudad y los detalles de la Saudi Pro League

Marcelo Gallardo debutará de manera oficial al frente del Al-Ittihad

Desde hace un tiempo que Arabia Saudita empezó a invertir con fuerza en el deporte y la Saudi Pro League no fue la excepción. En las últimas ventanas de transferencias apostó con fuerza por el desembarco de varios de los principales futbolistas del planeta y la última figura en recalar fue el director técnico argentino Marcelo Gallardo, quien aceptó el desafío de tomar las riendas del Al-Ittihad Club, uno de los clubes más populares del país.

“Es una decisión que tomé en base a cuestiones que tienen que ver con lo personal. Fue un sentir. Hay mucho para desarrollar, me incentivaron también con un gran proyecto de desarrollo en un lugar donde está todavía con cierta virginidad. Un mercado que me abre un poquito la cabeza, algo diferente. Eso me motiva, me proyecta en este tiempo que tengo ganas de volver a trabajar. En ese sentido me embarqué en este desafío lindo que es un descubrimiento total para mí y para todo mi equipo”, reconoció el Muñeco poco después de hacerse oficial la noticia. El ex estratega de River Plate y Nacional de Uruguay firmó un contrato de una duración de un año y medio, pero con la opción de extenderse por dos años más (hasta junio de 2027).

Las grandes sumas de dinero en el fútbol no son una cuestión azarosa. La idea del país es, mediante el arribo de nombres rutilantes como el de Cristiano Ronaldo, Neymar y Karim Benzema, elevar el nivel de la Saudi Pro y de los jugadores locales de cara a las próximas Copas del Mundo, especialmente para la edición 2034, en la que será el organizador.

Con este escenario planteado, aquí, los detalles de lo que se encontrará Marcelo Gallardo en su aventura por tierras árabes en la antesala a su debut oficial ante Al-Ettifaq este viernes en condición de visitante.

Al-Ittihad:

El Al-Ittihad marcha en la quinta colocación en la Saudi Pro League

Los Tigres, como es apodada la entidad que tiene como indumentaria titular una camiseta negra y amarilla, es uno de los clubes más populares e importantes de Arabia Saudita. Fue fundado en 1928 y se encuentra en la ciudad de Yeda, en la costa del Mar Rojo.

Su nombre se debe a una de las declaraciones de sus fundadores: AbdulAziz Jameel. “Puesto que estamos congregados aquí en unión, llamémosle Unido (por su significado en árabe)”. “Se considera el club deportivo más antiguo que aún queda en el Reino de Arabia Saudita, ya que el club fue fundado después de una reunión de algunos destacados aficionados al fútbol en la ciudad de Jeddah”, sostiene el club en su página web.

La cabeza de la junta directiva es Anmar bin Abdullah Al-Haili (presidente) y tiene como vice a Ahmed bin Essam Kaaki. En lo que respecta a lo deportivo, el director general es el portugués Domingos Soares de Oliveira (ex Benfica).

Es uno de los conjuntos más laureados de la región, al ostentar nueve Saudi Pro (es el vigentes campeón, lo que le valió clasificarse al Mundial de Clubes), nueve Copa del Rey, una Supercopa de Arabia Saudita, ocho Copa del Príncipe y tres Copa Federación Saudí.

También pisa con fuerza en el plano internacional, al lograr dos Liga de Campeones de la AFC (2004 y 2005) y una Recopa de la AFC. En sus vitrinas además se encuentran una Copa de Clubes Campeones del Golfo y una Liga de Campeones Árabe.

King Abdullah Sports City, su nueva casa:

King Abdullah Sports City, la casa del Al-Ittihad

Los Tigres hacen de local en el recinto multiuso también denominado The Shinning Jewel (la joya brillante). Este escenario ubicado en la ciudad de Yeda debe su nombre al ex monarca saudí Abdalá bin Abdelaziz, quien gobernó al país entre 2005 y 2015. Fue inaugurado en marzo del 2014 y cuenta con una capacidad para más de 62 mil espectadores. También es utilizado por el otro conjunto de la ciudad, el Al-Ahli.

Además de ser una de las canchas que utilizó en algunas ocasiones la selección de fútbol de Arabia Saudita, también albergó la Supercopa de Italia 2018 y la Supercopa de España de 2020, por ejemplo.

Al-Ahli Saudi Football Club, su clásico rival:

Su histórico adversario es el otro conjunto de Yeda, entidad que marcha en la tercera colocación del torneo local. Los dirigidos por el alemán Matthias Jaissle regresaron esta temporada a la máxima categoría y sumaron futbolistas de categoría como el arquero senegalés Edouard Mendy, el defensor turco Merih Demiral, el volante marfileño Franck Kessié, el mediocampista español Gabri Veiga, el delantero argelino Riyad Mahrez y el goleador brasileño Roberto Firmino.

Los integrantes del cuerpo técnico:

Marcelo Gallardo desembarcó en el Al-Ittihad con varios de los integrantes del cuerpo técnico que conformó en River Plate

Justo al Muñeco estarán la mayoría de sus laderos en River Plate: Hernán Buján, Matías Biscay, Mariano Barnao (asistentes), Pablo Dolce (preparador físico), Nahuel Hidalgo (técnico analista) y César Zinelli (entrenador de arqueros).

Los objetivos del Al-Ittihad:

Los Tigres tienen cuatro importantes metas en su horizonte: la Saudi Pro League, la Copa de Campeones, el Mundial de Clubes y la Liga de Campeones de Asia.

En el torneo local (son los vigentes campeones), tras disputar 13 partidos, figuran en la quinta colocación con 24 unidades, nueve menos que el líder Al Hilal. En la Copa de Campeones, en cambio, se encuentran en los cuartos de final. El martes 19 de diciembre enfrentarán al Al Faisaly y vienen de dejar en el camino al Al Fayha y al Al Kholood.

En la Champions League de Asia lideran su grupo con nueve puntos en cuatro juegos. No obstante, no pueden relajarse ya que a tan sólo dos unidades aparecen el Foolad Mobarakeh Sepahan SC de Irán y el Al Quwa Al Jawiya de Irak. Cierra la zona sin puntos el FK AGMK de Uzbekistán. En el Mundial de Clubes, en cambio, iniciarán su camino el 12 de diciembre ante Auckland City de Nueva Zelanda.

Las figuras internacionales del Al Ittihad:

El francés Karim Benzema, la principal figura del Al-Ittihad (Photo by Abdul Ghani Bashir Issa/MB Media/Getty Images)

Uno de los conjuntos que más ruido hizo en la pasada ventana de transferencias fueron los Tigres, quienes concretaron los arribos de varios nombres rutilantes. Los más salientes son los del ex goleador del Real Madrid, el francés Karim Benzema, y su compatriota y ex figura del Chelsea, N’Golo Kanté. También sobresalen los desembarcos de los brasileños Fabinho (Liverpool) y Luiz Felipe (Real Betis) y el portugués Jota (Celtic). Además ficharon a los saudíes Faisal Al-Ghamdi (Al-Ettifaq) y Hassan Kadesh (Al-Taawoun).

Al Ittifaq, su próximo rival:

El inglés Steven Gerrard, entrenador del Al Ittifaq FC (Photo by Adam Nurkiewicz/Getty Images)

Este viernes, en el Abdullah Al Dabil Stadium, el conjunto negro y amarillo iniciará la era Marcelo Gallardo enfrentando al Al-Ettifaq, club de la ciudad de Dammam, dos veces ganador del torneo local (1983 y 1987).

Los dirigidos por el inglés Steven Gerrad, que figuran en la séptima colocación con 22 puntos, tienen entre sus filas al arquero brasileño Paulo Victor, al mediocampista inglés Jordan Henderson (llegó desde Liverpool), el volante neerlandés Gerginio Wijnaldum (PSG), el extremo izquierdo Demarai Gray (Everton) y el goleador Moussa Dembélé (Olympique Lyon).

Las otras figuras de la Saudi Pro League:

Cristiano Ronaldo y Sadio Mané, figuras del Al-Nassr (REUTERS/Ahmed Yosri)

Además de los anteriormente mencionados, los últimos meses Arabia Saudita se hizo con varios de los mejores futbolistas del planeta. Por ejemplo, el líder Al-Hilal tiene al arquero marroquí Bono, el defensor senegalés Kalidou Koulibaly, el mediocampista portugués Rúben Neves, el volante servio Milinkovic-Savic y los delanteros brasileños Neymar y Malcom. Su escolta, el Al-Nassr, en cambio, contrató a al colombiano David Ospina, al defensor Aymeric Laporte, al lateral Alex Telles, al volante Marcelo Brozovic, al mediocentro Seko Fofana, el mediocampista ofensivo Otávio, el extremo Sadio Mané y al punta Cristiano Ronaldo.

¿Otros nombres destacados? Lucas Zelarayán (Al-Fateh SC), Éver Banega (Al-Shabab FC), Yannick Carrasco (Al-Shabab FC), Lisandro López (Añ-Khaleej FC), Fabián Noguera (Abha Club), Martín Campaña (Al-Riyadh SC), Juanmi (Al-Riyadh SC), Álex Collado (Al-Okhdood Club).