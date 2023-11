“Vamos a sacarnos la última foto”: el gesto de Scaloni y su cuerpo técnico que ponen en duda su futuro en la selección argentina

Lionel Scaloni puso en duda su continuidad en el cargo de DT de la Selección

“En cuanto al balance, ahora toca una cosa importante que quería decir. Parar la pelota, ponerme a pensar porque tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico y necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y seguir ganando. Y estos chicos lo ponen difícil, toca pensar en este tiempo, se lo diré al presidente y a los jugadores después, porque esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energía posibles y que esté bien”.

Ya era miércoles en Brasil cuando Lionel Scaloni conmocionó al mundo del fútbol por una declaración que anticipaba lo que podría ser su adiós de la selección argentina. Minutos antes, su equipo, compuesto por gran parte de los futbolistas que lo convirtieron en el último entrenador campeón de la Copa América -en ese mismo estadio en 2021- y en ganador del Mundial de Qatar, había logrado una victoria histórica en el Maracaná ante Brasil.

Tal fue la sorpresa que las figuras del plantel no sabían nada sobre las declaraciones que hizo el oriundo de Pujato en las entrañas de uno de los estadios míticos del fútbol mundial. Eso se pudo confirmar con los comentarios de referentes de la Selección como Nicolás Otamendi, autor del único tanto en el triunfo ante la Verdeamarela, Cuti Romero o Alexis Mac Allister.

Más allá de lo que Scaloni dijo frente a los medios argentinos y brasileños, hubo un gesto que aumenta los interrogantes sobre su futuro al frente del combinado que logró el título mundial en Medio Oriente hace un año. Con los asientos vacíos del Maracaná, se recreó una postal imponente que ya se había dado en este mismo recinto tras la obtención de la Copa América hace más de dos años y en el inolvidable estadio Lusail, en Doha, luego del triunfo ante Francia. El DT y todos sus colaboradores se sacaron una foto en el césped del estadio. ¿La última del cuerpo técnico al frente del seleccionado?

La foto que desató las especulaciones alrededor del futuro de Scaloni

El periodista de TyC Sports Joaquín Bruno, quien fue el cronista en campo de juego de la selección brasileña durante la transmisión del encuentro, contó el detrás de escena de esa postal en la que posaron el propio Scaloni junto a Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala (colaboradores directos), Luis Martín (preparador físico), Martín Tocalli (entrenador de arqueros) y Matías Manna (analista de video).

“Yo estuve en un momento justo y puntual mientras Gastón Edul estaba hablando con los protagonistas en el campo de juego, estaba hablando De Paul, y todo el cuerpo técnico salió del vestuario, y en el momento que desfilaban hacia el campo de juego, raro, extraño, se fueron a sacar una foto. Y yo escuché a un miembro muy fuerte del cuerpo técnico decir ‘Vamos a sacarnos la última foto’ y todos se formaron para sacarse esa foto”.

A pesar de no ser muy activo en las redes sociales, Scaloni recibió la postal que tomó el fotógrafo oficial de la Selección Tago Pagano y la subió a su cuenta de Instagram. Así lo hizo y el texto que eligió para acompañar la imagen fue: “ARGENTINA”. Rápidamente, la publicación se hizo viral entre los seguidores del ex futbolista y los comentarios pidiéndole que no se vaya de la selección argentina comenzaron a caer.

Una de las respuestas surgió de la cuenta oficial del seleccionado campeón del mundo, que sumó un corazón a la postal que subió Scaloni con sus compañeros y amigos de trabajo en el combinado argentino. “Te necesitamos, los necesitamos”, escribió un usuario. Otro sumó un “Nada es igual sin vos”. Las muestras de afecto para el técnico y sus colaboradores no pararon de aparecer.

Scaloni tiene siete posteos en su cuenta de Instagram: esta foto en el Maracaná tras vencer a Brasil por Eliminatorias fue su última publicación

A partir de ahora, habrá que ver qué sucederá con el futuro del entrenador de Argentina. Hay que recordar que, en la previa al Mundial, el presidente de la AFA Chiqui Tapia había anunciado la continuidad de Lionel al frente del equipo, pero eso se rubricó más de dos meses después de la conquista en Qatar por demoras vinculadas al contrato de él y sus colaboradores y cuestiones de organización interna del seleccionado.

En el marco de la gala de los premios The Best, en los que Scaloni estuvo nominado como mejor director técnico y fue elegido, Tapia viajó a París. Y luego de una conversación, té de por medio, entre el directivo y el orientador, apareció el anuncio en las redes. “Cuando la confianza es alta, la comunicación es sencilla y efectiva. Seguimos afianzando el proyecto de selecciones nacionales, junto a Lionel Scaloni, el DT campeón del mundo”, escribió en un posteo el ex titular de Barracas Central, junto a la instantánea del cónclave del 27 de febrero de este año.

La selección argentina tendrá varios meses de descanso, sin competencia. Recién en marzo, para una fecha especial en la que se jugarán amistosos en Europa, habrá reencuentro entre los campeones del mundo. ¿Estará Scaloni y su staff? Con la Copa América del año próximo que se jugará a mitad de año en los Estados Unidos en el horizonte, las próximas semanas serán clave para el futuro de un combinado que volvió a hacer historia. ¿Messi podrá cambiar el pensamiento del entrenador con el que cumplió su sueño con la celeste y blanca? Las próximas serán horas decisivas.

La foto de Scaloni y su cuerpo técnico en el Maracaná tras la victoria ante Brasil (Lioscaloni)

El cuerpo técnico de Argentina tras ganar el Mundial de Qatar (Lioscaloni)