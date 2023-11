Oscar Ruggeri habló sobre el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales: “Ahora hay que acompañar y ayudarlo”

El ex capitán de la selección argentina pidió acompañar al presidente electo

Luego de su ausencia el lunes, este martes Oscar Ruggeri regresó a F90, el ciclo de ESPN, y aprovechó para dar su opinión sobre el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales. El ex futbolista y actual panelista televisivo pidió a la clase política que acompañe a quien asumirá el cargo el 10 de diciembre para “poner a la Argentina de pie”.

El ex capitán de la Selección no hizo referencia a quién votó en el cuarto oscuro, pero fue claro en señalar que ahora es momento de apoyar a quien se impuso en las urnas, más allá del partido político al que uno adhiera: “Hay que acompañar y ayudar al señor Milei. Y Milei, que Dios te ilumine, porque queremos poner a la Argentina de pie”.

Ruggeri, quien suele exponer su mirada sobre la realidad del país, sostuvo que ahora será clave el sector agroexportador: ”Hay que generar empleo, Milei se tiene que encargar de eso. El campo, a brillar, allá arriba, a exportar. Tenemos para darler de comer a 400 millones de personas, bueno, primero los 50 millones que somos nosotros, primero los pibitos, todos los pibes tienen que comer y lo que sobra, a exportar para traer dólares. Y a empezar a hacer funcionar este país que es brillante”. En este sentido, agregó: “Necesitamos que nos den a cambio todo lo que han dicho: seguridad, educación, atender a todos los argentinos, a todos los argentinos, donde quieran. Prioridad, los argentinos. Cuidemos a nuestros ciudadanos, que cada uno cuide a sus ciudadanos, nosotros, al máximo, tiene que empezar funcionar todo bien, como corresponde. Sabemos que va a demorar, que es difícil, al principio sí, pero a ponerse las pilas”.

Con respecto a la clase dirigente, fue contundente con su mensaje sobre que es necesario una unidad para sostener un proyecto de país que permita reducir la pobreza y generar empleo. Por eso, apuntó directamente contra aquellos que no acompañen: “Dijeron que había que poner a la Argentina de pie, ahora tenemos que, todos, poner a la Argentina de pie. Todos. Y a trabajar, se terminó la joda, basta”. Y agregó: “No empiecen a poner palos en las ruedas, no empiecen a poner trampas. Ahora que votamos, pongamos todos el país de pie, no se vayan, ayuden, colaboren”.

En este sentido, reclamó por un pase de mando ordenado entre el gobierno saliente y el que asumirá el 10 de diciembre: “Les pedimos por favor que no se tiren del barco, tírense del barco después del 10, antes no se pueden porque el país queda en nada. Se entregan las cosas como corresponde, se lo ayuda al presidente que va ir”.

Ruggeri siempre suele mostrar su mirada sobre la política y la realidad Argentina, mientras que sus compañeros de panel eligen mantenerse en silencio. Aunque, el lunes también se abrió el debate en F12, cuando el conductor Mariano Closs mencionó los resultados del domingo en las urnas y a su punto de vista se sumó la periodista Luciana Rubinska.