Cuba

Félix Savón buscando comida en un basurero, un exboxeador con artrosis sin respaldo y el sistema cubano que «recicla personas»

El video del tricampeón olímpico superó el millón de reproducciones en un día y reabrió una herida colectiva. Detrás de él, una lista de glorias del deporte cubano que sobreviven con pensiones mínimas, vendiendo objetos o cultivando la tierra.

Ilustración de un hombre con muleta, camiseta azul con texto, pantalón desgastado y gorra negra en un camino de tierra.
Un exboxeador cubano que utiliza una muleta se encuentra en un camino de tierra junto a un cultivo de caña. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Félix Savón, tricampeón olímpico de boxeo, fue filmado hace unos días mientras buscaba comida en un basurero de Cuba. La escena, difundida el 11 de octubre, reavivó el debate sobre el abandono estatal a los deportistas retirados de la isla, entre ellos el boxeador Leonardo Winter Echeverría.

Según detalla el Periódico Cubano, Winter Echeverría integró el boxeo competitivo cubano durante la década de 1980. Hoy vive en Banes, Holguín, con una artrosis en la rodilla que le dificulta caminar y asegura no recibir respaldo del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER).

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207 combates sin respaldo institucional

Su historia salió a la luz a través de un video difundido en redes sociales por el perfil Cuba Independiente y Democrática (CID), movimiento opositor que documentó su testimonio.

El exboxeador cubano Leonardo Winter camina por un camino de tierra mientras habla frente a la cámara. Viste una camiseta azul sin mangas con la palabra BOXEO, pantalones cortos de mezclilla y una gorra, mientras se apoya en un bastón.

En la grabación, el expúgil recuerda que disputó 207 combates y sumó alrededor de 150 victorias a lo largo de su carrera. También menciona haber enfrentado a figuras destacadas del boxeo nacional, aunque no identifica a todos sus rivales.

Winter Echeverría participó además en torneos internacionales en Venezuela y Guyana, donde obtuvo al menos un triunfo dentro del sistema deportivo cubano. Esa trayectoria contrasta, según su relato, con la falta de atención que recibe en la actualidad por parte del INDER.

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La denuncia sobre la precariedad de los exatletas cubanos describe un patrón reiterado: deportistas que representaron al país en competencias internacionales y que, tras el retiro, quedan sin cobertura médica ni económica estatal, obligados a subsistir con pensiones mínimas o con la ayuda de terceros.

CID cerró su publicación con una frase de la propia grabación: “Los hombres que fueron no se pueden olvidar”. Hasta el momento no existe una respuesta pública del INDER sobre la situación particular de Winter Echeverría, ni datos que confirmen si solicitó asistencia por los canales institucionales.

Otros exboxeadores que denunciaron precariedad

El caso del residente en Banes guarda semejanzas con el de Gaspar Casamayor Álvarez, exboxeador de Santiago de Cuba. Su precariedad fue documentada por Periódico Cubano en marzo pasado.

Pese a contar con una credencial que lo identifica como “Gloria Deportiva”, Casamayor Álvarez se vio obligado a vender objetos personales y pedir ayuda económica para alimentarse, según consignó el diario.

Exboxeador reconocido como “Gloria Deportiva” Gaspar Casamayor Álvarez vive como mendigo en Santiago de Cuba
Exboxeador reconocido como “Gloria Deportiva” Gaspar Casamayor Álvarez vive como mendigo en Santiago de Cuba

Ariel Hernández, doble campeón olímpico de boxeo, relató por su parte que la remuneración recibida por sus resultados internacionales no cubría sus necesidades. El expugilista explicó que tuvo que trabajar como custodio tras abandonar la competición.

A ese listado se suman otros nombres difundidos en los últimos meses. El excampeón mundial Bernardo Comas, de 65 años, vive en Camagüey con demencia senil y una pensión de 8,000 pesos cubanos mensuales.

El exboxeador Félix Lemus cultiva la tierra para sobrevivir con poco más de 3.000 pesos al mes, de acuerdo con CiberCuba, sitio de noticias cubano.

En abril de 2025, el exlanzador Omar Ajete criticó durante una transmisión televisiva las condiciones de atención a los deportistas retirados en Pinar del Río. Su intervención quedó interrumpida cuando abordaba las deficiencias del apoyo institucional.

El video de Savón y el reclamo en octubre

La página de Facebook BoxeoCubano publicó el clip de 17 segundos donde se ve a Savón responder a quien lo filmaba desde un automóvil: “Recogiendo comida, comida para comer”. La grabación superó el millón de reproducciones en un día, según registró CiberCuba.

El INDER ha negado en reiteradas ocasiones que exista una desatención institucional generalizada, aunque no presentó pruebas concretas de la asistencia que brinda a sus antiguos atletas, según reportó CiberCuba. EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo
El INDER ha negado en reiteradas ocasiones que exista una desatención institucional generalizada, aunque no presentó pruebas concretas de la asistencia que brinda a sus antiguos atletas, según reportó CiberCuba. EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo

El comediante Limay Blanco localizó al tricampeón olímpico y le entregó alimentos, dinero en efectivo y una Biblia donados por su iglesia. El encuentro, también difundido en video, disipó las dudas sobre la identidad del hombre filmado.

El ajedrecista cubano Lázaro Bruzón, emigrado de la isla en 2018, reaccionó ante CiberCuba: “Todos los deportistas fueron cifras útiles mientras producíamos resultados. Una vez retirados, se acabó el negocio para ellos”.

Bruzón amplió ante el medio que el sistema deportivo cubano “recicla personas, exprime almas y descarta” a quienes dejan de ser útiles, y responsabilizó del trato a quienes gobiernan la isla desde 1959.

El INDER ha negado en reiteradas ocasiones que exista una desatención institucional generalizada, aunque no presentó pruebas concretas de la asistencia que brinda a sus antiguos atletas, según reportó CiberCuba. Hasta ahora, ni el organismo ni las autoridades deportivas cubanas emitieron una respuesta pública sobre el caso de Winter Echeverría ni sobre el de Savón.

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