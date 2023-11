Impactante accidente durante una carrera en Viedma: “Si me quedaba cinco segundos más, moría”

El piloto Franco Anaramo salió ileso del vehículo

Realmente un milagro lo que sucedió este fin de semana durante la fecha de la Copa Abarth en Viedma, Chubut. Es que durante la carrera final, el piloto Franco Angaramo perdió el control de su vehículo, sufriendo un vuelco, producto del cual se desató un incendio en el vehículo.

En las imágenes aportadas por DeporTV se puede observar a la perfección cómo el coche queda envuelto en llamas apenas segundos después de que los rescatistas sacan al cordobés de 16 del auto, salvándole la vida. Un trabajo veloz y eficaz de los dos colaboradores que fueron héroes de la jornada.

“Quiero agradecerle a los banderilleros. Cuando vi el auto no lo podía creer, porque si me quedaba cinco segundos más me moría”, declaró Angaramo en un video compartido por el usuario de X (ex Twitter) VelocismoLT10. De milagro, no sólo salió con vida, sino que además no sufrió heridas de gravedad, pese a que fue llevado a un hospital cercano en donde le realizaron estudios para comprobar su estado.

El piloto comentó en esa charla qué fue lo que pasó: “Tomé la curva uno como en la clasificación, pero por el viento y el barro que había, la pista me tiró hacia afuera y me patinó el auto. Saqué el pie del acelerador, pero al final me encontré con un talud de tierra arada que me hizo volcar. Con respecto a ese instante en donde quedó dentro del vehículo, relató: “Me quedé sin aire. Primero intenté respirar y enseguida corté la corriente. Traté de salir como pude. Por suerte, la jaula funcionó bien y amortiguó todo el golpe, pero aún así los rescatistas me terminaron ayudando para salir”.

Todo sucedió en segundos, incluso uno de sus rescatistas casi es atrapado por las llamas que se desataron debido a la pérdida de nafta. “Pese a que lo primero que hice fue cortar la corriente, no sé por qué se terminó prendiendo fuego. Tal vez por el calor residual del motor o por otra cosa. Desde el techo empezó a caer nafta en mi espalda. Prácticamente estaba bañado en nafta. Cuando me sacaron, salí corriendo porque cualquier chispazo arrancaba el fuego”, contó.

Sin dudas una experiencia que nunca olvidará Angaramo, quien compite en la Copa Abarth, categoría previa al Turismo Nacional, una de las divisiones más populares del automovilismo argentino.