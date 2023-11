“Exhibición total”: el video de la selección uruguaya sobre el jugador que le hizo gestos obscenos a De Paul

Selección Uruguaya publica video de Ugarte vs. Argentina

Fiel a lo que cuenta la historia del clásico rioplatense, argentinos y uruguayos se sacaron chispas en el campo de juego de la Bombonera para lo que fue su quinta presentación en las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026. La victoria quedó en manos de la Celeste, que se impuso 2-0 con tantos de Ronald Araújo y Darwin Núñez, mientras que en el primer tiempo se registró un áspero cruce entre Manuel Ugarte y Rodrigo De Paul. A través de sus redes sociales, el seleccionado charrúa compartió un resumen de lo que fue el partido del 5.

Te puede interesar: Los dardos de Messi a los jugadores de Uruguay tras la gresca durante la derrota de Argentina: “Tienen que aprender a respetar”

Con la canción “Vos no me llamaste” de la banda uruguaya Peyote Asesino de fondo, el compacto de imágenes mostró al mediocampista del París Saint Germain en sus mejores intervenciones frente a la Albiceleste. Pases, quites, cortes y barridas, incluidas algunas contra De Paul, al que le hizo gestos obscenos y le gritó “mamadera de Messi” en el momento más álgido del encuentro. Esas imágenes no fueron añadidas al resumen, pero la letra del tema pudieron tomarse como indirectas: “De pesado no pasás, por mi esquina no cruzás, de mi mano picoteás y la quedás”; y “la mato con el pecho, te la guardo de canto, soy la piedra en tu zapato, vos pisá fuerte que aguanto”.

Al ser consultado por los ademanes que realizó el futbolista uruguayo surgido en Fénix de su país, Lionel Messi opinó con fastidio: “Prefiero no decir lo que pienso, pero esta gente joven tiene que aprender porque tiene una buena camada. Tienen que aprender a respetar porque este clásico siempre fue intenso y duro, pero con mucho respeto”. El propio Ugarte, en zona mixta, le restó importancia al asunto: “Son cosas del partido que quedan ahí. Ahora, a disfrutar de la victoria”.

De Paul habló de los gestos obscenos de los uruguayos

El otro implicado en esta cuestión, Rodrigo De Paul, se expresó sobre el entredicho: “Es una boludez, queda dentro de la cancha, no pasa nada. A mí me gusta hablar de fútbol, Uruguay lo hizo mejor y ahora hay que levantarse y hacer un gran partido en Brasil porque a veces el fútbol es injusto, queda a lo último, y nosotros tenemos que cuidar todo lo que logramos y ganamos. Todo el respeto que hemos ganado en todo este tiempo, así que se hace adentro de la cancha y nada más”.

Te puede interesar: El fuerte cruce entre De Paul y Mathías Olivera que desencadenó el caos en Argentina-Uruguay: la reacción de Messi

La semana que viene retomarán la actividad oficial ambos seleccionados. Uruguay recibirá a Bolivia a partir de las 20:30 del martes 21 de noviembre, mientras que Argentina visitará a Brasil en el estadio Maracaná, desde las 21:30. Hay que mencionar que los dirigidos por Lionel Scaloni perdieron su invicto en la competición y podrían ceder el liderazgo en soledad en la próxima jornada, siempre y cuando no triunfen en Río de Janeiro y los de Marcelo Bielsa se impongan en Montevideo contra los bolivianos.