Los principales candidatos a paso firme en Palermo: La Dolfina y La Natividad a pura victoria

Marvales en el mejor torneo de polo del mundo. Prensa AAP

Las precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires hicieron que el fixture del torneo más importante del mundo de este deporte, se vaya moviendo a fechas inusuales. Por las intensas lluvias del viernes pasado, se reprogramaron las fechas previstas del sábado y el domingo, al lunes y martes correspondientemente.

Lo que no es inusual es el nivel que se está demostrando dentro de las canchas del Campo Argentino de Polo, algo a lo que los mejores jugadores del mundo nos tienen acostumbrados.

La quinta fecha se disputó el primer día de la semana, y se vieron en cancha los equipos de la zona A. El primer turno, partido que se disputó en la cancha 2 del complejo ubicado enfrente del Hipódromo de Buenos Aires, fue para La Dolfina Saudí con Adolfito Cambiaso, su hijo Poroto, Pelón Stirling y Juan Martín Nero, los vigentes campeones. Enfrente tuvieron a La Esquina La Mascota, equipo que viene de la clasificación y que buscaba conseguir su primer triunfo en el Abierto. Este equipo formó con el español Pascual Sainz de Vicuña, Juan Zubiaurre y los hermanos Laprida, Magoo e Iñaki.

En los papeles y por la diferencia de hándicap, era de esperar una nueva victoria para el equipo de Cañuelas.

Finalmente así sucedió, el equipo comandado por Cambiaso tuvo el dominio del partido de principio a fin. A medida que avanzaban los chukkers se fue viendo la supremacía de los defensores del título, que hicieron su juego y lo terminaron plasmando en el marcador. Fue 22 a 7 para La Dolfina que concretó su segunda victoria, teniendo en mira la gran final del dos de diciembre.

La cancha 1 de Palermo resistió las intensas lluvias. Prensa AAP

La jornada la cerraron en cancha 1, con un gran marco de público en las tribunas, La Hache La Roca (Hilario Ulloa, Francisco Elizalde, Sapo Caset y Polito Pieres) ante Cría La Dolfina (Guillermo Terrera, Tomas Panelo, Diego Cavanagh y Alejo Taranco).

Ambos equipos tenían el desafío de seguir sumando puntos para intentar aspirar a llegar a la semifinal de la zona ante La Dolfina.

El duelo comenzó parejo, con goles para ambos lados y un juego trabado. Mientras iban pasando los parciales, el equipo de General Rodriguez empezó a pisar más fuerte en los momentos decisivos y logró llevarse la victoria con un trabajoso 15 a 9.

Hubo que esperar 24 horas para volver a ver acción en Palermo, e inició como cada jornada en la cancha dos.

En esta oportunidad se vieron las caras La Natividad (Facundo Pieres, Camilo y Barto Castagnola, y Pablo Mac Donough) contra El Overo Z7 UAE (Lukin Monteverde, Torito Ruiz, Cruz Heguy y Teo Lacau).

Al igual que el duelo del día anterior, se enfrentaba el equipo con mayor hándicap de la zona ante el conjunto que llegaba de la clasificación.

Igualmente el primer chukker fue parejo y se fue El Overo con una pequeña ventaja en el marcador, aunque iba a durar poco. El conjunto de Cañuelas empezó a encontrar conexiones entre sus jugadores y los goles fueron llegando. Así fue como el resultado final terminó con un 25-10 a favor de la onda verde.

Poroto Cambiaso maneja la boca para La Dolfina. Prensa AAP

El plato fuerte llegó a las 16:30 en la cancha principal. Se medían Ellerstina (Bautista Bayugar, Nicolas y Gonzalito Pieres, y Nachi Du Plessis) y La Ensenada (Alfredo Bigatti, Juano Britos, Juan Martín Zubía y Jerónimo Del Carril).

Los que asistieron a la cancha tuvieron su recompensa. Un partido de ida y vuelta, con goles de todos los colores y un ambiente a final, ya que quien ganara, quedaría mejor posicionado buscando la final del Abierto.

Con un final no apto para cardiacos, la balanza se inclinaría para el lado de La Ensenada que se impuso 16-15, de esta manera, consiguió una victoria más importante de cara a las últimas dos fechas.

Las próximas jornadas del 130 Abierto Argentino de Polo HSBC será el sábado 18/11, dOnde jugarán en cancha dos La Hache La Roca vs La Hache Cría y Polo y en cancha uno La Dolfina vs Cría La Dolfina, y el lunes 20/11 con el duelo entre La Irenita vs El Overo a las 14:00 y a las 16:30 en la cancha principal, La Natividad vs Ellerstina.