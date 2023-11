La honestidad brutal de Federico Valverde cuando le preguntaron cómo marcará a Messi en Argentina-Uruguay

Valverde y Messi, figuras de la Celeste y el equipo que se impuso en Qatar

Las Eliminatorias sudamericanas cierran la acción de 2023 con dos fechas cargadas de emoción. Es que la selección argentina, campeona del mundo y líder del actual proceso clasificatorio para Estados Unidos, México y Canadá 2026, tiene dos clásicos por delante. El jueves, en La Bombonera, se medirá contra Uruguay, mientras que el martes visitará a Brasil en el Maracaná. En ese contexto, las figuras del fútbol europeo comenzaron a desembarcar en el continente para la gran cita. Fernando Valverde, una de las estrellas charrúas, aterrizó en Montevideo y fue abordado por las cámaras, que le preguntaron cómo planificaba frenar a Lionel Messi. Y su respuesta sorprendió.

El mediocampista del Real Madrid, de 25 años, se despojó del casete y describió su experiencia cuando le tocó enfrentar a la Pulga. “No sé, yo nunca lo pude parar tampoco”, replicó. “Hemos tenido muchos partidos en contra en Real Madrid-Barcelona y Casemiro siempre fue una buena arma para frenarlo. Hay que saber respetarlo a Messi, pero también hay que enfrentarlo”, amplió.

El volante mixto, que acaba de estirar su contrato con el Merengue hasta 2029, es una de las figuras de la Celeste comandada por Marcelo Bielsa, que hoy aparece como escolta de Argentina en las Eliminatorias, con siete unidades. Y, a pesar de la dificultad que representa la marca del fantasista del Inter Miami, intentará dar el golpe para subirse a la cima.

“Sabemos la clase de equipo que es Argentina, lo que logró, el respeto que se ganó y el jugador que es Lionel Messi, pero vamos defender lo nuestro”, subrayó, y volvió a bañar en elogios al ex hombre del PSG. “Hay que respetarlo porque es uno de los mejores del mundo”, añadió.

Algo similar había esbozado el Loco Bielsa en la conferencia de prensa que brindó el último viernes. “No hay entrenador al que antes de enfrentar a Messi no se le pregunte cómo menguar al jugador. Si usted categoriza las respuestas, verá qué ninguna fue efectiva. No hay fórmula ni procedimiento efectivo para detener a Messi, el mejor jugador del mundo”, remarcó el ex Newell’s, Vélez, Olympique de Marsella y Leeds.

“Messi ha jugado partidos en los que no se lució, pero no porque se utilizó un método infalible. Esa misma fórmula se usó en partidos en los que sí se lució. Yo creo que alguna vez habría que preguntarle qué sería lo conveniente para evitar que juegue bien. Que no haya una fórmula eficaz para que un gran jugador no luzca, mantiene más vivo el fútbol”, concluyó el DT, que citó a Luis Suárez, por lo que se reeditará el duelo entre los amigos, antes de que se reencuentren en el Inter de Miami, adonde recalaría el atacante en 2024.