El detalle en la camiseta que Lionel Messi usó en la noche del homenaje del Inter Miami por su octavo Balón de Oro

Así presentó Lionel Messi el Balón de Oro al Inter Miami

No pudo ser una noche perfecta, pero no fue una noche más. Lionel Messi jugó su último partido del año con Inter Miami este viernes en lo que resultó caída de su equipo como local por 2-1 frente a New York City en un amistoso organizado especialmente para el argentino, que se quedó con ganas de convertir.

El capitán de Las Garzas hizo todo para poder anotar, pero no estuvo fino en la definición ni siquiera para el tiro libre al borde del área que tuvo en la última acción del juego. Fue así que no pudo evitar la derrota frente al público que lo alentó desde el primer minuto y le mostró todo su afecto.

Un detalle curioso es que la camiseta del astro lució una camiseta única con un parche en el centro que tenía el símbolo del escudo del Inter Miami, pero en lugar de dos flamencos había dos cabras. Cabe señalar que ese animal en inglés se escribe GOAT, similar a las siglas de The Great Of All Time (El mejor de todos los tiempos). Sin dudas una casaca que pasará a ser una de las más deseadas por los coleccionistas y fanáticos. Por su parte, el resto de los futbolistas lucía la frase “Noche D’Or” y la fecha.

Por su parte, Jordi Alba habló tras el final del encuentro y llenó de elogios a La Pulga: “Es un reconocimiento al mejor del mundo, lleva muchos años demostrándolo, toda su carrera, para mi es el número 1″. Además, contó el consejo que le dio a sus compañeros cuando el Diez regresó de la gala en París: “Les dije a los chavales que se tomaran una foto porque es un momento único tener el Balón de Oro”.

El parche que lució Lionel Messi (Reuters)

En la previa, Leo entró al estadio con el Balón de Oro que consiguió hace días, el octavo en su carrera. Además, se animó a tomar el micrófono y hablarle a la afición: “Buenas noches, primero que nada gracias por estar acá. Gracias por este lindo homenaje, para mí es muy hermoso poder compartirlo con ustedes. Llevo poquito tiempo acá, pero parece que llevo un montón. Quiero agradecer a toda la gente de Miami, a la ciudad en general, por el trato que recibimos junto a mi familia, me demostraron mucho cariño. Es una ciudad con muchos latinos en la cual me siento muy cómodo y nos manejamos muy bien”.

En un evento al que se lo denominó Noche d’Or y se organizó para agasajar al astro argentino, fue el propio número 10 el que arengó a los fanáticos a ir por más en 2024: “Llevamos poco tiempo juntos, pero conseguimos el primer título para este club, algo muy importante porque lo vinimos a buscar, lo necesitaba el club y los jugadores, por cómo veníamos. Es algo muy importante para lo que se viene el año que viene, nos da la posibilidad de jugar un torneo importante y, como dije al principio, no tenía dudas de que lo íbamos a pasar bien e íbamos a disfrutar”.

Tras este partido, a Messi solo le quedan dos encuentros por delante y ambos son con la selección argentina por Eliminatorias Sudamericanas. El jueves se enfrentará a Uruguay en La Bombonera y luego visitará a Brasil en el Maracaná el martes 21. Este sábado viajará a Buenos Aires para alistarse de cara a esos compromisos.