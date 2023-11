El ex DT de Portugal contó la inesperada reacción de Cristiano Ronaldo cuando le comunicó que iría al banco en el Mundial: “Me malinterpretó”

Cristiano Ronaldo jugó cinco partidos del Mundial de Qatar (AP Foto/Petr David Josek)

El Mundial de Qatar pudo ser el último en la carrera de Cristiano Ronaldo. El delantero portugués mantenía la ilusión de superar el cuarto puesto logrado en 2006 para llegar a lo más alto de la Copa del Mundo por primera vez en su carrera, pero la prematura eliminación en cuartos de final ante Marruecos le puso fin a un certamen envuelto en polémicas con su entrenador, Fernando Santos.

A casi un año de esos cortocircuitos, Santos concedió una entrevista con el diario luso A Bola para explicar el detrás de escena del momento de la comunicación a CR7 de su determinación de relegarlo al banco de suplentes para el duelo de octavos de final, una decisión que hizo tambalear la fuerte relación con su ex dirigido: “El día del partido, por la mañana, cuando fui a explicarle que no iba a jugar y por qué no iba a jugar, me malinterpretó. Entiendo su reacción. Por mi parte la relación es la misma y él sigue siendo como un hijo o un hermano menor para mí”.

Sus flojas producciones en la fase de grupos con un solo gol ante Ghana obligaron a un cambio de escena en la formación. Su reemplazante, Gonçalo Ramos, se despachó con tres tantos en la goleada 6-1 ante Suiza para obtener el boleto entre los ocho mejores del Mundial: “El partido fue tan bueno que en el siguiente no tenía ningún sentido cambiar”. Ingresó a 40 minutos del cierre ante Marruecos, pero no pudo revertir el 0-1 anotado por Youssef En-Nesyri.

El conductor de 69 años había tomado esta resolución en base a la preparación previa a la competición. Cristiano llegó con escaso rodaje después de un mal ciclo en Manchester United. Además, la muerte de uno de los gemelos que esperaba con su esposa, Georgina Rodríguez, lo golpeó en el plano familiar. Sobre estos temas hizo alusión Santos en su explicación: “En el segundo semestre de 2022 pasó seis meses terribles, mentalmente y físicamente. Comenzó con esa desgracia que le sobrevino a él y a su familia y que ninguno de nosotros querrá pasar. Ese momento le afectó mucho y luego está la parte deportiva. No jugó la pretemporada y estuvo dos meses sin entrenar. No tenía ritmo de partido”.

Luego de dirigir a Portugal en 109 partidos, Fernando Santos tuvo un efímero paso por Polonia, donde dirigió seis encuentros con un saldo de tres victorias y misma cantidad de derrotas (AP Foto/Martin Meissner)

La eliminación de la Copa del Mundo motivó un furioso mensaje de la pareja del Bicho con críticas hacia el DT: “Hoy, tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo por el que tienes tantas palabras de admiración y tanto respeto. El mismo amigo que al ponerte en el campo vio cómo todo cambiaba, pero ya era tarde”. “No puedes subestimar al mejor jugador del mundo y el arma más poderosa que tienes, así como no puedes defender a alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones, hoy no perdemos, hoy aprendemos”, agregó.

En este sentido, Fernando Santos reveló que cortó su vínculo con el atacante desde la caída en el Al Thumama Stadium: “No hablamos desde que llegué de Qatar. Teníamos una relación deportiva y personal muy estrecha. Lo que pasó nada tiene que ver con eso. Fue una decisión técnica”.

“Si me pasara hoy, haría lo mismo. Pensé que estratégicamente era la mejor decisión. No fue una decisión fácil, pero el equipo es lo primero”, aseguró. Y declaró: “No hay ningún arrepentimiento por mi parte. Entiendo que estaba herido en ese momento y me doy cuenta de que tal vez todavía esté herido. Pero la relación que teníamos no es una relación cualquiera”.

De igual manera, se mantuvo con la puerta abierta a una reconciliación con el máximo goleador histórico de Portugal: “El día que suene el teléfono siempre sabe que estaré aquí. Esto está garantizado. Sé que esto le dolió, pero así es la vida”.