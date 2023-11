Boca se entrenó por primera vez tras perder la final de la Libertadores: cómo se enteró el plantel de la renuncia de Almirón y el mal momento de Fabra

Boca Juniors vivió un cimbronazo en menos de 48 horas luego de su derrota en la final de la Copa Libertadores. A la decepción por no haber podido conseguir el séptimo trofeo en el principal certamen de clubes de Sudamérica se sumó la renuncia de Jorge Almirón al cargo de entrenador. Su reemplazante es Mariano Herrón, quien ya ocupó el cargo interino e intentará que el equipo pueda ganar los tres partidos que le restan en la Zona B y afrontar el choque ante Estudiantes de La Plata por la semifinal de la Copa Argentina.

Luego de un domingo agitado en el que la delegación llegó al predio de Ezeiza por la tarde, se dio la charla del vicepresidente del club y máximo responsable del Consejo de Fútbol, Juan Román Riquelme, con el plantel. Acto seguido, el ex futbolista se reunió con Almirón quien le comunicó que no seguía, ya que “no daba para más”. Pese al intento por convencerlo para que continúe en el cargo, la decisión del director técnico fue indeclinable y por la noche el club publicó un comunicado confirmando su salida.

Aunque los jugadores no se enteraron por Almirón sino por los medios que dieron a conocer su desvinculación antes de que fuese confirmada por la entidad de La Ribera en un parte de prensa. Este lunes pasadas las 15 el DT se acercó al predio de Ezeiza a despedirse y no dio declaraciones. Antes posteó en sus redes sociales un mensaje de despedida en el que afirmó que “uno no se quiere ir nunca de un club como Boca, es una decisión muy dolorosa”.

El hecho de que los jugadores fueron informados primero de la renuncia de Almirón por el propio DT cayó mal en el plantel, algo se resquebrajó en un clima interno que ya había estado complicado en la final. El planteo inicial contra los brasileños y el cambio de Nicolás Figal, que fue uno de los mejores, por Bruno Valdez, también hizo mella. Incluso el ex defensor de Independiente manifestó su bronca cuando dejó el campo de juego y expuso al entrenador.

Los jugadores de Boca Juniors se entrenaron de cara el choque contra San Lorenzo (@BocaJrsOficial)

Estas diferencias habrían sido expuestas por los jugadores terminado el encuentro en el Maracaná y Almirón decidió dar un paso al costado, pese a que su contrato vencía a fin de año y con importantes compromisos por delante. Lo viene será el encuentro por la decimosegunda fecha de la Copa de la Liga ante San Lorenzo, el miércoles, desde las 19, en el Nuevo Gasómetro.

Para ese duelo sería baja Frank Fabra, quien aparte del golpe anímico que atraviesa por la incidencia de su expulsión ante el Fluminense en el Maracaná, arrastra una molestia física en una rodilla. Habrá que ver si llega en condiciones para el partido ante Newell’s, el domingo a partir de las 16.45. Aunque en caso de que el colombiano juegue contra La Lepra será un interrogante la reacción del público por su conducta en Brasil.

A Boca le restan tres partidos para terminar la fase de grupos de la Copa de la Liga y el equipo Xeneize aún no está clasificado a la próxima edición de la Copa Libertadores. Está noveno en la tabla anual con 55 puntos y está a tres de Defensa y Justicia, el último de los que hoy estaría sacando pasaje al principal torneo del continente.

Sin embargo, deberá vencer en estos cotejos y esperar que los equipos que están arriba suyo pierdan puntos: Rosario Central (58), Estudiantes de La Plata (58) y Lanús (56). El Canalla y el Pincha tienen peor diferencia de gol que el Halcón de Florencio Varela. No obstante, otra vía para acceder a la Copa Libertadores es ganar la Copa Argentina y en semifinales se medirá contra Estudiantes de La Plata (duelo que se jugaría en la fecha FIFA de noviembre en un estadio de la provincia de Buenos Aires).