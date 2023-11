Show de sobrepasos y definición en la línea: así fue la épica lucha entre Alonso y Checo Pérez en el GP de San Pablo de Fórmula 1

En una carrera que vio otro aplastante triunfo de Max Verstappen con su Red Bull, la gran emoción en el Gran Premio de la Ciudad de San Pablo de la Fórmula 1 la entregaron Fernando Alonso (Aston Martin) y Sergio “Checo” Pérez (Red Bull), quienes protagonizaron una lucha titánica por el tercer puesto en el final de la carrera en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos.

Te puede interesar: El brutal accidente de Fernando Alonso hace 20 años en el GP de Brasil: lluvia, neumáticos intermedios y hospital

Faltaban solo dos vueltas en la competencia paulista y Alonso era tercero con Checo Pérez pegado detrás. Al cumplir el penúltimo giro el mexicano aplicó el DRS (sistema que permite una mejor entrada de aire en el alerón trasero y más velocidad) y pudo superar al español al llegar a la primera curva.

Pero el asturiano no se rindió y lo buscó en la zona trabada del circuito. La estrategia final de Alonso fue no perder diferencia y mantenerse cerca para poder usar el DRS en el último paso por la recta principal. Quedó a menos de un segundo (la distancia necesaria para usar el DRS), pero no logró sobrepasar al azteca.

Te puede interesar: La crítica del asesor de Red Bull acusando a Alonso de difundir los rumores sobre su posible fichaje para sustituir a Checo Pérez

Sin embargo, luego de la “S” de Senna, Pérez salió mal armado porque su auto perdió ritmo en la siguiente curva. Alonso le puso el auto a la par a Checo y por afuera superó al azteca. Circularon cerca por el sector trabado y hubo más emociones.

Es que al llegar a la curva 12 fue Alonso el que perdió ritmo y esto lo aprovechó Pérez para acercarse. Cuando ingresaron en la recta principal, el mexicano fue por todo y quiso dar la estocada. Fue una definición de “photofinish” como se dice en la jerga del automovilismo, es decir, cuando ante una primera vista dos o más autos parece que terminaron iguales, pero la diferencia la hacen los relojes por milésimas. Fueron apenas 53/1000 que le permitieron al español poder subir al último escalón del podio detrás de Lando Norris (McLaren) y el vencedor Verstappen, que alcanzó su decimoséptima victoria en el año y la 52 en la F1.

Te puede interesar: Las duras palabras de Fernando Alonso por radio que demuestran la pesadilla del GP de México

Luego de la carrera, Checo habló sobre la batalla con Alonso. “Tenía poca batería para defenderme. Me hizo la maniobra en la curva cuatro y reconocer que Fernando hizo una gran carrera. Lo tiene merecido. Me hubiese gustado estar a mí en el podio, pero es un saldo positivo para el campeonato. Sumamos puntos importantes”, dijo el nacido en Guadalajara hace 33 años.

“Había peleado esa posición en el inicio con Hamilton y en el final la goma se degradó. Pero este resultado por los puntos que rescatamos es bueno por el campeonato”, agregó.

El abrazo entre Pérez y Alonso (crédito: Julianne Cerasoli)

Mientras que Alonso indicó que “esa última vuelta me tomó un poco de sorpresa. Me dijeron que aplicara energía y pude conseguirlo. Llevamos meses difíciles y en México tuvimos las dificultades y pudimos conseguir otro podio”.

Luego de sus declaraciones en las ruedas de prensa, Pérez lo fue a buscar a Alonso y lo felicitó por el tercer puesto. Pero por sobre todo por la lucha que brindaron. Hubo un emotivo abrazo con sonrisas de ambos y trascendió por las redes una foto tomada por la periodista brasileña Julianne Cerasoli.

En una F1 cada vez más dominada por el factor técnico, este domingo Alonso y Checo Pérez aportaron una cuota de romanticismo. Se pudo ver lucha mano a mano y ambos pilotos dejaron todo. Se entregaron por el espectáculo y se robaron los aplausos de todos. Pelearon por un tercer puesto, pero pareció que lucharon por un título.