¿Perdió un diente? La curiosa imágen de Julián Álvarez en pleno festejo de gol del Manchester City que se hizo viral

En una jornada de la Premier League en la que el Manchester City se impuso por 6-1 ante Bournemouth en el Etihad Stadium, puede que Julián Álvarez no haya ida muy contento. No solamente porque no pudo participar con goles o asistencias en la abultada victoria de su equipo, sino porque sufrió un insólito percance que dejó una de las imágenes más curiosas de la fecha... ¿perdió un diente durante el partido?

En el minuto 33, durante la celebración del 2-0 a favor del equipo de Pep Guardiola, las cámaras de TV captaron a Bernardo Silva aviándole al Araña de que le faltaba un diente. El atacante argentino de 23 años estaba feliz por el gol del portugués en una jugada iniciada por él, pero se sorprendió con la advertencia.

Evidentemente, el ex jugador de River Plate no se había dado cuenta hasta entonces del problema en su dentadura y rápidamente se llevó la mano a la boca con un rostro de total incredulidad. De todas maneras, Julián Álvarez continuó jugando sin problema hasta que acabó fue sustituido en el minuto 71 para dar ingreso a su compañero Matheus Nunes.

No hay precisiones sobre cuál fue el momento exacto en que Álvarez sufrió este inconveniente pero en las redes sociales empezó a circular un video donde se ve que recibió un pelotazo en la cara y se queda unos segundos con detenido por el impacto.

El argentino Julián Álvarez ya registra siete goles en 17 partidos esta temporada con el Manchester City (AP Foto/Dave Thompson)

Los Citizens, que venían de ganarle al Manchester United en el clásico de la ciudad por 3-0 en Old Trafford, no tuvieron piedad para vencer al Bournemouth con goles de Jeremy Doku, Bernardo Silva (2), Manuel Akanji, Phil Foden y Nathan Aké. Con el triunfo, el elenco de Guardiola quedó como único líder del campeonato con 27 puntos, por delante de Tottenham (26) y Arsenal (24), quienes todavía adeudan su partido de esta undécima fecha de la liga inglesa.

Esta temporada, Julián Álvarez se ha afianzado como titular en el Manchester City, donde ya acumula 1.200 minutos de juego en 17 partidos de todas las competencias, además de que ya registra siete goles y cinco asistencias. Hace algunos días, el Araña se ubicó dentro del Top 10 del listado del Balón de Oro gracias a los 28 puntos que lo colocaron por encima de Victor Oshimen (24 unidades), delantero del Napoli, y por detrás de Vinicius Jr (49), extremo del Real Madrid.

RESUMEN: MANCHESTER CITY 6-1 BOURNEMOUTH