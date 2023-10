Lo que no se vio de la gala del Balón de Oro: de la foto viral del custodio de Messi a la pregunta del Dibu Martínez sobre el Mundial a Mbappé tras bambalinas

Lionel Messi junto a su custodio

El Teatro de Chatelet, frente al río Sena en París, fue el escenario que albergó una gala histórica del Balón de Oro, donde el gran protagonista fue Lionel Messi, quien ganó por octava vez el premio al mejor futbolista del planeta. La española Aitana Bonmati se quedó con el Balón de Oro femenino, el inglés Jude Bellingham levantó el Trofeo Kopa (mejor jugador joven) y el argentino Emiliano Dibu Martínez el Trofeo Yashin (mejor arquero).

Si bien la alfombra roja estuvo repleta de estrellas, uno de los protagonistas del evento en redes sociales fue Yassine Cheuko, guardaespaldas del capitán de la selección argentina desde su desembarco al Inter Miami de los Estados Unidos. El seguridad, fiel a su estilo, fue una sombra del 10 durante todo el evento; pero a su regreso a Norteamérica se dio un gusto. En sus redes sociales subió una imagen sonriente junto al astro albiceleste posando con el trofeo en el avión de retorno.

El custodio de Messi, siempre cerca

En las redes sociales también se percataron de otro detalle que refleja que siempre está atento al rosarino. Durante el vuelo, Jorge Más, uno de los propietarios de la franquicia del conjunto estadounidense, también se retrató junto al futbolista y el premio. El detalle fue que en uno de los gajos del Balón de Oro se podría ver el reflejo de Yassine Cheuko, quien observaba todo lo ocurrido con suma atención.

El abrazo entre Mbappé y Messi

A Messi, que en la gala se reencontró con su ex compañero en el PSG Kylian Mbappé (era uno de los contrincantes directos para ganar la distinción -finalizó tercero en la votación), le consultaron sobre la posibilidad de llevar el Balón de Oro a Argentina para realizar una especie de ofrenda hacia el público ya que uno de los factores que inclinó la balanza a su favor para ser el vencedor fue su enorme actuación con la remera albiceleste en el Mundial de Qatar 2022.

“La verdad no hay nada pensado, nada hablado. Estaría bueno poder hacerlo una vez con la gente de Argentina. Como dije, es un premio para toda la selección argentina, para todo el pueblo argentino”, manifestó la Pulga. La próxima presentación de la Scaloneta será el 16 de noviembre, cuando en la Bombonera reciba a Uruguay en un nuevo clásico rioplatense en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas. ¿Habrá Balón de Oro para los fanáticos nacionales?

El especial regalo para Lionel Messi

Ser nombrado por octava vez en su carrera el mejor del mundo no pasó desapercibido. Uno de los que agasajó al albiceleste fue Adidas, una de las marca que viste al futbolista desde el inicio de su carrera deportiva. La empresa alemana le obsequió 8 anillos dorados similares a los que ganan los jugadores en la NBA. Sí, uno por cada Balón de Oro. Cada uno tiene una particularidad, como su famosa celebración apuntando al cielo (2010), cuando anotó 91 goles en un año natural (2012), cuando consiguió su cuarta Champions (2015), cuando ganó seis Botas de Oro (2019) o el Mundial de Qatar.

El Inter Miami tampoco dejó pasar la oportunidad y optó por retocar su escudo, el cual abandonó sus tradicionales colores para teñirse al dorado, en un claro guiño por el premio. Vale destacar que Messi, en su corta estadía en Estados Unidos, dejó una huella al levantar la Leagues Cup, primer título oficial de la franquicia, y llegar a la final de la US Open Cup. “Felicidades Messi”, se pudo ver en ese logo.

En las redes sociales también se viralizó un viejo tuit de su ex compañero en la selección Ezequiel Lavezzi. En su mensaje, escrito en enero de 2016, felicitó al argentino por alcanzar su quinto galardón. “¡Felicitaciones Leo por tu 5to balón de oro! A que no te animás a ganar 7 jaja”, comentó el Pocho. Marcos Senesi, integrante actual de la Scaloneta, citó ese comentario y soltó: “Por las dudas ganó uno más”, junto a un emoji de una cabra, por Greatest of all times (el mejor de todos los tiempos).

La reacción de Dibu Martínez al recibir abucheos de los franceses en su arribo al Balón de Oro

Emiliano Dibu Martínez fue otro que no pasó desapercibido en la premiación, ya que finalizó en el puesto número quince para ser el mejor del mundo y se quedó por primera vez con el Trofeo Yashin al mejor arquero. En su llegada al Teatro de Chatelet, junto a su esposa, la brasileña Mandinha, fue abucheado por el público local. Al parecer, el hombre surgido de la cantera de Independiente dejó una herida que aún sigue abierta entre los franceses producto de su atajada clave ante Randal Kolo Muani sobre el final del encuentro ante los galos y por contener dos penales en la definición (Kingsley Coman y Aurelien Tchouameni).

Aunque uno de los detalles más jugosos de su paso por París se dio tras bambalinas, con el diálogo que mantuvo con Kylian Mbappé sobre la final del Mundial. Según reveló el diario L’Equipe, que en conjunto con la revista France Football está a cargo de la organización del Balón de Oro, Dibu aprovechó la jornada para hablar con el francés: “Mbappé, cuya presencia fue incierta durante mucho tiempo, no habrá desperdiciado su velada. Entre bastidores, mientras los principales protagonistas de este reparto XXL esperaban para salir al escenario, tuvo la oportunidad de charlar con Emiliano Martínez. Es una escena curiosa. El héroe argentino de la final se acercó al francés para preguntarle cómo había preparado su primer penal. Mbappé sonrió en respuesta y dijo, en esencia: “Sé que eres alto, así que tuve que tirar raso a la portería”. Martínez mostró su mejor sonrisa”.

La sorpresa del papá del Dibu Martínez

En la zona mixta, con una sonrisa aún dibujada en su rostro y con el trofeo en la mano, Martínez concedió una entrevista a ESPN junto a su padre Alberto, quien le dio una gran sorpresa al decir presente en la premiación y estar a su lado tras ser nombrado el mejor del planeta. “Fue muy duro. Hace dos días que estoy acá, con su representante. Estaba a la vuelta del hotel de él, así que no quería salir ni afuera. Pero fue muy lindo. Me comí dos días de nervios, pero hoy muy bien. Le mandé mensaje como todos los días, le dije que esté tranquilo; pero yo estaba acá”, relató Beto, su padre.

Otro de los argentinos nominados en la noche parisina fue Lautaro Martínez, quien además de ganar el título del mundo tuvo una soberbia temporada con el Inter al llegar a la final de la Champions League y ganar la Copa Italia. Su gran rendimiento despertó el interés en varios equipos por contratarlo, como Real Madrid de España. Al ser consultado sobre un posible desembarco a la Casa Blanca el Toro fue contundente: “Está claro que el Real Madrid es un equipo importante… pero mi cabeza y mi corazón están siempre con el Inter. Estoy muy feliz allí”.

Por otra parte, también hubo espacio a la polémica. El Valencia de España se pronunció a través de sus redes sociales tras la foto que se utilizó en el momento de entregar el premio “valores sociales” al jugador Vinicius del Real Madrid.

“El Valencia lamenta el uso en la gala del Balón de Oro de nuestra imagen y su asociación a unos comportamientos aislados que el Club persiguió de forma urgente y tajante, aplicando el castigo más severo a los implicados. Reiteramos nuestra condena más absoluta contra el racismo pero también pedimos el máximo respeto a nuestro afición y a nuestro Club”, remarcó el conjunto de Mestalla.