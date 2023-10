La pelea entre dos jugadores de Fluminense a días de la final de la Copa Libertadores contra Boca

La pelea entre jugadores de Fluminense a días de la final de la Copa Libertadores

Ya falta menos de una semana para la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Fluminense en el estadio Maracaná. Ambos equipos jugaron en sus respectivos campeonatos domésticos donde el Xeneize igualó sin goles con Estudiantes de La Plata mientras que el Tricolor cayó 2-0 con el Atlético Mineiro. Pero más allá de la derrota, las cámaras se quedaron con un inesperado cruce entre dos compañeros del club finalista en el banco de suplentes.

La noche en Belo Horizonte elevó la temperatura cuando David Braz y Keno se enfrentaron delante de todos. Automáticamente, los protagonistas del momento fueron separados por sus compañeros y miembros del cuerpo técnico del Fluminense. El defensor, que fue titular en el partido, había sido sustituido unos minutos antes, justo después de que la visita encajara el primer gol de Paulinho. El delantero, por su parte, fue parte de las alternativas del entrenador Fernando Diniz y no ingresó.

Mientras se retiraban del estadio, los jugadores no quisieron comentar las razones detrás del conflicto y optaron irse en silencio. Tras la discusión, Keno y Braz se sentaron en dos extremos del banco de suplentes. El medio brasileño GloboEsporte agregó que “en el vestuario el tema se calmó y la discusión no continuó”. El Atlético Mineiro volvió a anotar gracias a Paulinho y consumó la tercera derrota en los últimos cinco encuentros. Vale recordar que Fluminense debe chocar con Bahía el 31 de octubre antes de concentrase en el duelo con Boca.

Fluminense sólo ganó dos de las últimas ocho fechas en el Brasileirao (Foto: Reuters)

Una vez que Fernando Diniz se presentó en la conferencia de prensa, fue inevitable que los presentes le consulten por el cruce verbal entre sus futbolistas. “No lo he visto. Acabo de enterarme ahora. No es algo que me moleste. Se llevan muy bien y se va a resolver con calma”, explicó el director técnico con la tranquilidad que lo caracteriza.

Y agregó sobre la dificultad de sacarse de la mente la final con Boca: “Todo el mundo ha estado trabajando duro para ofrecer el mejor rendimiento posible en el Brasileirao. Es imposible no acordarse de la Libertadores, pero hemos trabajado mucho para dar lo mejor de nosotros”.

Para cerrar, hizo un análisis de preparación para el duelo del 4 de noviembre en el estadio Maracaná. “Preparamos al equipo todos los días. En ningún momento renunciamos al Brasileirao. Hoy sacamos a los jugadores que estaban mejor, más sanos. Arias entró en la segunda parte. Nos tomamos el campeonato muy en serio. Cuando estamos en dos frentes, se vuelve un poco más difícil. Vamos a hacer todo lo posible para ganar la Libertadores”, concluyó Fernando.