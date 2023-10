¿Dardo para Gago?: el ácido comentario de Edwin Cardona a Paolo Guerrero tras la final de la Copa Sudamericana

Paolo Guerrero no tuvo la mejor relación con Fernando Gago durante su estadía en Racing Club

Este sábado, Paolo Guerrero se consagró campeón de la Copa Sudamericana con la Liga de Quito al vencer por penales 4-3 a Fortaleza luego de empatar 1-1 en el Campus de Maldonado Domingo Miguel Burgueño, en Uruguay. Luego del encuentro, el delantero peruano hizo un vivo en su cuenta de Instagram y Edwin Cardona, ex compañero suyo en Racing, hizo un filoso comentario.

Una vez en el vestuario del equipo ecuatoriano dirigido por el argentino por el argentino Luis Zubeldía, los festejos siguieron y Guerrero compartió a sus seguidores la intimidad de la celebración con sus compañeros. En el video, Cardona se sumó a los comentarios.

“Hermano, felicidades. Y el que sabés, no te ponía. Ahí tienes”, escribió el volante ofensivo colombiano y en las redes sociales comenzaron a hacer referencia a Fernando Gago, que dirigió a ambos en Racing y no les dio a ninguno la continuidad que ambos reclamaban.

El artillero incaico de 39 años llegó a Racing a principio de 2023 y el 6 de julio se fue molesto con Gago por la falta de minutos. Desde su arribo al club en enero, procedente del Avaí de Brasil, disputó 22 partidos (15 en Liga Profesional, 6 en la Copa Libertadores y uno en la Copa Argentina), con un saldo de tres tantos y dos asistencias. Guerrero fue titular apenas 8 veces en la Academia y sumó un total de 847 minutos, lo que promedió 38,5 por juego.

Su salida formó parte de una renovación de Racing de cara al segundo semestre en el que estuvo como primer objetivo la Copa Libertadores. El cuadro de Avellaneda se había clasificado a los octavos de final y otro que emigró fue Cardona, quien tenía uno de los contratos más altos del plantel.

En tanto que Guerrero se incorporó a la Liga de Quito donde jugó 13 partidos, marcó 3 goles y ya logró un título. En la LigaPro de Ecuador, luego de 15 fechas disputadas, su equipo marcha tercero con 26 puntos, a 8 del líder, Independiente del Valle.

Una vez que el delantero se consolidó en Liga de Quito, a fines del mes pasado, Gago fue consultado si extrañaba a Guerrero y respondió: “Me alegro mucho por Paolo, la verdad que me pone muy contento, creo que hizo dos goles, me pone muy contento por él, pero, no puedo hablar de un jugador que no está hoy en la institución”.

Luego de la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors por penales y de perder el clásico frente a Independiente por la Copa de la Liga, el técnico presentó su renuncia pese a que el equipo era uno de los cuatro primeros en la Zona B del campeonato local.