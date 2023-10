Polémica en el inicio del reducido de la Primera Nacional B por el arbitraje de Diego Ceballos en la derrota de San Martín de Tucumán ante Riestra

Las polémicas en Riestra-San Martín de Tucumán

Los dos ascensos a la Liga Profesional desde la segunda división del fútbol argentino comenzaron a definirse este fin de semana. El duelo en Tucumán entre San Martín y Deportivo Riestra dio inicio al Reducido, de cara a lo que será también la gran final por el primer boleto a primera entre Independiente Rivadavia y Almirante Brown que se desarrollará este domingo (desde las 18) en Córdoba.

Lo cierto es que el duelo entre el elenco que finalizó tercero de la Zona A contra el séptimo del Grupo B terminó con triunfo 1-0 de la visita por el gol de Lázaro Romero a los 34 minutos del primer tiempo, aunque todas las miradas se quedaron posadas sobre la actuación del árbitro Diego Ceballos.

En un juego cargado de tensión, en el que el elenco tucumano tenía ventaja deportiva por lo que un empate también lo clasificaba a la siguiente ronda, hubo una serie de jugadas polémicas que terminaron abriendo la discusión.

La primera lupa se colocó en la jugada previa al único tanto del juego, ya que San Martín reclamó una infracción de Milton Céliz a Franco Meritello, aunque quizás la imagen más contundente se desarrolló a los 43 minutos cuando el propio Céliz le pegó una patada en el piso a Pio Bonacci. Ceballos no sacó siquiera la amarilla a Céliz, pero sí amonestó a Nicolás Dematei por la falta previa.

El propio Dematei quedó en el foco del partido por una serie de agarrones que protagonizó, pero principalmente por una maniobra dentro del área a los 34 minutos del segundo tiempo que Ceballos consideró como falta en ataque, aunque se reclamó un penal sobre Bonacci.

Finalmente, el duelo terminó con la expulsión del delantero local Leandro Ciccolini por una violenta patada a Tomás Villoldo sobre el cierre del juego, más allá de que el juez repartió en total diez amarillas (seis a los tucumanos y cuatro a la visita).

El enojo de Dematei tras el triunfo de Riestra sobre San Martín de Tucumán

Futbolistas del elenco tucumano, como el defensor Nahuel Banegas o el delantero Ciccolini, expresaron su furia en redes sociales por la actuación de Ceballos. Como contrapartida, Dematei se enfureció en una entrevista con TyC Sports luego del juego y hasta abandonó el móvil: “Vos lo que tenés que analizar es el juego, que le vinimos a jugar de igual a igual a un equipo al que nadie le viene a jugar de igual a igual. Vos tenés que analizar eso... Me hiciste cuatro preguntas y las cuatro preguntas fueron del árbitro. Está todo bien, ustedes sigan hablando. En vez de hablar del partidazo que hicimos, porque lo fuimos a buscar de igual a igual en una cancha difícil, vos me hiciste cinco preguntas y las cinco del árbitro. Agarrá y decinos cómo salimos a jugarle en una cancha de estas. ¡Analicen el partido, no otra cosa!”.

Previamente, el defensor de 35 años había planteado: “¿Qué injerencia tuvo el árbitro? Es algo que está acá instalado, vinimos a una cancha muy difícil y salimos a jugar de igual a igual, a apretarlo arriba. Creo que no hubo ninguna falla, hizo un buen partido, nosotros manejamos nuestros tiempos. No noté que se le vaya de las manos el partido, los jugadores de San Martín por ahí querían empujar porque los empujaba la gente y se les acababa el tiempo”.

Visiblemente disgustado con las preguntas sobre el arbitraje, cuando le consultaron por una posible falta en la previa al gol contrarrestó a los periodistas: “¿Me querés decir alguna jugada que tuvo interferencia el árbitro o viste un partido que nosotros jugamos de igual a igual? Encontramos un gol y después decime una jugada de ellos que tuvieron peligrosa. No sé de qué me hablas, es algo que se instaló acá, no tiene nada que ver, fijate el partido de hoy. No sé de qué me estás hablando”.

Del otro lado, en declaraciones que replicó la cuenta oficial del Santo tucumano, Banegas expresó su disgusto con lo sucedido: “Pasaron cosas dentro de la cancha, que vienen pasando hace varios partidos, y se hizo difícil. Estamos muy cansados de que pasen estas cosas. Hoy fue una vergüenza”.

Todo esto le puso un marco caliente al inicio del Reducido que definirá el segundo ascenso a la Primera Nacional y continuará este sábado con Chacarita-Temperley (17.30), Agropecuario-Ferro (18.00) y Quilmes-Gimnasia de Mendoza (21.30).

El domingo, además de la final por el primer ascenso, habrá otros dos juegos del Reducido: Deportivo Maipú-San Martín de San Juan (16.00) y Estudiantes de Río Cuarto-Mitre de Santiago del Estero (19.00). El último juego será el lunes con Atlético de Rafaela-Defensores de Belgrano (21.30).