Los diez puntos que suman tensión para el clásico Barcelona-Real Madrid

Ilustración de la previa del encuentro entre el FC Barcelona y el Real Madrid

La lucha por el título de Liga: Los separa apenas un punto en la tabla de posiciones, cuando ya se jugaron diez partidos sobre los 38 totales. Real Madrid es el puntero con 25 puntos, en compañía de la sorpresa del torneo, el Girona (también catalán), el Barcelona tiene 24 pero es el único invicto. El Atlético Madrid tiene 22 pero un partido menos, porque fue aplazado el que debía jugar ante el Sevilla como local, por lo que los dirigidos por el Cholo Diego Simeone también podrían alcanzar, potencialmente, el primer lugar. Si ganan los blancos, podrían alejarse, pero si ganan los azulgrana, el campeonato podría dar un vuelco importante.

El peso de los lesionados: Desde hace tiempo ya que Pedri, una de las figuras emergentes en el Barcelona y en la selección española, no juega por una lesión, algo que comienza a ser recurrente y preocupante para sus hinchas, y para su entrenador, Xavi Hernández, por no poder contar con él. Pero tampoco tiene la certeza de tener a disposición a su goleador, el polaco Robert Lewandowski, al extremo brasileño Raphinha, al defensor Jule Koundé, y al volante neerlandés Frenkie De Jong, fundamental en el andar del equipo. Al no contar con ellos desde hace varias fechas, el director técnico está utilizando jugadores de la cantera que pudieron sacar adelante partidos clave, como el extremo Lamine Yamal, el volante Fermín o el centrodelantero Marc Guiú. Por su parte, el Real Madrid no podrá contar por todo el año 2023 con el arquero belga Thibaut Courtois, reemplazado con la contratación, a último momento del libro de pases, de Kepa Arrizabalaga. Pero los blancos tampoco tendrán disponible al arquero suplente, el ucraniano Andriy Lunin, también lesionado. Por lo que su entrenador, el italiano Carlo Ancelotti, deberá recurrir a algún juvenil de la cantera como recambio.

El técnico italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti abraza a Xavi Hernández (Foto: EFE/ Alejandro Garcia)

El Caso Negreira: el distanciamiento entre el Barcelona y el Real Madrid es cada vez mayor desde que estallara el llamado “Caso Negreira” (el comprobado pago, con facturas, del Barcelona al ex vicepresidente del Comité Técnico Arbitral español, José María Enríquez Negreira, de 7,5 millones de euros por un supuesto “asesoramiento” entre 2001 y 2018, que suspendió cuando el juez dejó su cargo en la institución arbitral). En esta oportunidad, se comunicó que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no acudirá al Palco de Honor como habitualmente hacen los dirigentes visitantes, invitados por los locales, algo que ya hizo en su momento (aunque con un comunicado todavía más hostil), el titular del Sevilla, José Castro. En el Barcelona se critica duramente las constantes referencias de “Real Madrid TV”, el canal oficial del Real Madrid, a los antecedentes de los árbitros que dirigen al equipo, sembrando sospechas sobre sus actuaciones y también que pueda estar presente en el Clásico el defensor Nacho Fernández, quien primero había recibido una larga suspensión por una fuertísima falta ante el delantero Portu, del Girona, por la que había sido expulsado, aunque luego se le redujo la pena y se argumenta desde Cataluña que en el Tribunal de Apelaciones hay hinchas declarados del Real Madrid. También en la semana, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, se refirió al supuesto poder entre bambalinas del Real Madrid (desde lo político, jurídico o mediático) con el término “Madridismo Sociológico”, que generó todo tipo de debates en el fútbol español, en lo que se considera que es “la frase del año”.

La reunión de los cinco presidentes vivos del Barcelona: ante la tensión que se vive a partir del Caso Negreira, en la Asamblea anual de socios compromisarios del Barcelona, llevada a cabo hace una semana de manera virtual, uno de los ex presidentes azulgranas, Joan Gaspart, propuso realizar alguna reunión con todos los ex presidentes y el actual, Joan Laporta, para dar una muestra de unidad debido al distanciamiento entre ellos por razones políticas (se llegó a decir, en medios de comunicación, que Laporta había llegado a facilitar datos para que otro ex presidente, Sandro Rosell, ingresara a prisión en 2014). Finalmente, la comida se produjo en el tradicional Hotel Majestic, en el centro de Barcelona (lo reconoció el club, en un escueto comunicado), con la presencia de Gaspart, Laporta, Rosell y Josep María Bartomeu y el exmandatario interino Eric Reyna. Éste último explicó luego que la idea “es decir basta ya” y aunque no dijo si se tocó el tema del Caso Negreira, es claro que se trata de los presidentes durante cuyos mandatos se le pagó al exárbitro y están tratando de unificar el discurso.

Las dudas sobre el futuro de Ancelotti: el veterano entrenador italiano se está valiendo de frases etéreas, elegantes y escurridizas para evitar hablar de su futuro tras el 30 de junio de 2024, cuando vence su contrato, y cuando los rumores crecen acerca de que tiene todo arreglado para dirigir a la selección brasileña (por el mismo motivo, la CBF continúa con el interinato del actual entrenador del Fluminense, Fernando Diniz). Desde distintas fuentes se sostiene que si bien no hay ningún papel firmado, el acuerdo ya existe y cada vez que es consultado sobre por qué no renueva con el Real Madrid, la respuesta es que él se jubilaría en el club, que se siente muy cómodo y que “el tiempo dirá”.

La suplencia de Modric y el inicio del fin de ciclo en el Real Madrid: de a poco, el croata Luka Modric va comenzando a tener cada vez menos protagonismo en el mediocampo de los blancos, luego de que prácticamente, por una década, fuera indiscutible titular y marcara una etapa junto con el brasileño Casemiro (ahora en el Manchester United) y el alemán Toni Kroos, quien estuvo a punto de dejar el club a fines de la temporada pasada, pero se arrepintió y decidió continuar. Al inicio de esta temporada, Ancelotti le comunicó a Modric que desde ahora tendría menos minutos en la cancha, y en cambio, van ocupando su lugar los franceses Eduard Camavinga y Alphonse Tchouameni, y especialmente el inglés Jules Bellingham.

El impactante inicio de Bellingham: el enganche inglés tuvo un comienzo de ensueño como futbolista del Real Madrid, y en apenas 12 partidos oficiales (con 11 goles convertidos, 8 en Liga y 3 en Champions) ya se lo compara con los futbolistas más legendarios de la historia del club, como Alfredo Di Stéfano o Cristiano Ronaldo en cuanto a la influencia que ejerce por su juego, y en lo rápido que se acomodó al sistema. Hay una coincidencia general en que puede marcar una época. Este es el primer clásico oficial que jugará.

Los miembros de los Rolling Stones posan con la nueva camiseta del FC Barcelona para el Clásico (Foto: EFE/FC Barcelona)

La presencia de los Rollings Stones: la alianza marketinera del Barcelona con la empresa Spotify está dando excelentes resultados económicos y de marca. Si el equipo azulgrana ya lució en su camiseta el logo del album “Motomami” de la cantante Rosalía o un pájaro como un guiño a Drake, ahora, ante el Madrid, lucirá la clásica lengua de los Rollings Stones, pero se espera una sorpresa para el momento del inicio del partido, que según distintas versiones sería la presencia de los legendarios integrantes de la banda en el césped. Según estas mismas versiones, Mick Jagger habría estado cenando anoche con Robert Lewandowski por un par de horas.

La localía en Montjuic: el Barcelona está abocado a la reconstrucción de su estadio, el Camp Nou, con la idea de que pueda estar habilitado en noviembre de 2024, cuando se cumplan 125 años de su fundación, pero eso implicó tener que mudarse al Estadio Olímpico Lluis Companys, en Montjuic, que cuenta con una capacidad máxima de 60.000 espectadores, cuando el Camp Nou tenía un aforo de 99.354 y para 2024 se considera que llegará a los 105.000. Esto generó importantes pérdidas económicas por menores recaudaciones, socios que decidieron no renovar sus abonos por la incómoda ubicación del estadio provisorio, y la necesidad de adaptación de hinchas y jugadores al nuevo escenario. Será uno de los pocos Clásicos de la historia que se jueguen allí (de acuerdo con sorteo de la Liga 2024/25, acaso deban volver a enfrentarse y aún existe la chance de que jueguen por la Champions League y por la Copa del Rey).

Tranquilidad con la designación del árbitro: el extremeño Jesús Gil Manzano será el encargado de dirigir el Clásico y, pese a la tirantez que existe entre ambos clubes y en un contexto de discusión por cada designación, en este caso parece haber consenso en que se trata de uno de los mejores y más potables entre todos los candidatos. Dirige en primera desde 2012 y tiene una experiencia de 221 partidos, aunque hasta ahora dirigió dos Clásicos y las dos veces, en el Estadio Santiago Bernabeu, se impusieron los locales. Será la primera vez que dirija un Clásico en Barcelona.