Con otro cambio sorpresivo, Los Pumas confirmaron la formación para las semifinales ante los All Blacks

Los Pumas, con equipo confirmado para enfrentar a los All Blacks (REUTERS/Stephanie Lecocq)

La selección argentina de rugby, popularmente conocida como Los Pumas, quiere seguir dando de qué hablar en el Mundial de Rugby de Francia 2023 luego de meterse en las semifinales tras dejar en el camino en una épica batalla a Gales por 29 a 17.

Mientras aún se encuentra reciente entre las retinas de los fanáticos el impactante tackle de Matías Moroni cuando todo hacía indicar que Louis Rees-Zammit se iba directo hacia la zona de ingoal o el gran robo y corrida en solitario de Nicolás Sánchez sobre el final para marcar un try para el combinado albiceleste, Michael Cheika ya tiene su cabeza puesta en lo que será el compromiso de este viernes, desde las 16, ante Nueva Zelanda en el Stade de France en Saint Denis.

El estratega australiano, al igual que en el último juego, volverá a sorprender con un cambio. El coach desistirá de apostar por el equipo de memoria pese a la importante victoria y realizará un retoque: Gonzalo Bertranou volverá a ser el 9 de argentina en lugar de Tomás Cubelli, quien no estará ni siquiera en el banco de suplentes (ese lugar seguirá siendo para Lautaro Bazán Vélez). De esta manera, el resto del equipo será el mismo que se impuso ante Gales.

El centro santafesino Santiago Chocobares, que había salido en el primer tiempo del último partido producto de un golpe en la cabeza (en su lugar ingresó Matías Moroni) salió del protocolo de contusión cerebral y fue dado de alta, por lo que seguirá siendo el 12 del plantel. Vale recordar que Pablo Matera -se lesionó ante Japón- quedó fuera de la Copa del Mundo y su lugar en la lista fue reemplazado por Lucas Paulos.

Por consiguiente, la formación de Los Pumas será 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (C), 3- Francisco Gómez Kodela; 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini; 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Facundo Isa; 9- Gonzalo Bertranou, 10- Santiago Carreras; 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Emiliano Boffelli; y 15- Juan Cruz Mallía.

La formación de Los Pumas ante los All Blacks

Entre los suplentes estarán 16- Agustín Creevy, 17- Joel Sclavi, 18- Eduardo Bello, 19- Matías Alemanno, 20- Rodrigo Bruni, 21- Lautaro Bazán Vélez, 22- Nicolás Sánchez y 23- Matías Moroni.

Los Pumas disputarán por tercera vez una semifinal en el Mundial de Rugby. La primera fue en Francia 2007, donde cayeron por 37 a 13 ante Sudáfrica (luego se metieron en el podio al vencer 34-10 a Francia). La segunda vez fue en Inglaterra 2015, al caer 29-15 contra Australia (no consiguieron una medalla al perder 24-13 con Sudáfrica).

Su rival serán los poderosos All Blacks, quienes ostentan una amplia ventaja en el historial entre ambos, con 33 triunfos, un empate y solamente dos derrotas.

Los argentinos y los neozelandeses se vieron las caras en tres juegos en Copas del Mundo, y los tres partidos fueron para los hombres de negro. La primera vez fue en 1987, cuando los locales cosecharon un contundente triunfo por 46 a 15 en la fase de grupos (Nueva Zelanda luego se proclamaría campeón por primera vez). Luego chocaron en Auckland, en el marco de los cuartos de final del Mundial 2011. Fue caída por 33-10 y los All Blacks nuevamente festejaron el título del torneo. El último fue en 2015, en Inglaterra, en el marco de la fase de grupos. Perdieron por 26-16 y los oceánicos nuevamente levantaron el trofeo al final de la competencia.

La alineación de los All Blacks ante Los Pumas

Los All Blacks, por su parte, también confirmaron su alineación para enfrentar al combinado argentino. Alistarán con 1- Ethan De Groot, 2- Codie Taylor, 3- Tyrel Lomax; 4- Samuel Whitelock, Scott Barrett; 6- Shannon Frizell, 7- Sam Cane (C), 8- Ardie Savea; 9- Aaron Smith, 10 - Richie Mo’Unga; 11- Mark Tele’A, 12 - Jordie Barrett, 13- Rieko Ioane, 14- Will Jordan; 15- Beauden Barrett.

Entre los suplentes se encontrarán: 16- Samisoni Taukei’Aho, 17- Tamaiti Williams, 18- Fletcher Newell, 19- Brodie Retallick, 20- Dalton Papali’I, 21- Finlay Christie, 22- Damian McKenzie y 23- Anton Lienert-Brown.