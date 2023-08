Escándalo con Kolo Muani, el francés que “sufrió” al Dibu Martínez en el Mundial: el conflicto entre el PSG y su club que sacudió el mercado europeo

Randal Kolo Muani pidió irse del Eintracht Frankfurt y quiere jugar en el PSG (REUTERS/Annegret Hilse)

A 48 horas del cierre del libro de pases en Europa una bomba estalló ante el pedido de Randal Kolo Muani al Eintracht Frankfurt para que lo deje ir y acepte la oferta que le hizo el París Saint-Germain (PSG). El delantero francés tiene contrato con el club alemán hasta junio de 2027, pero la entidad francesa lo pretende a toda costa y habría ofrecido una suma sideral para poder contratarlo.

Kolo Muani no ocultó sus ganas de volver a jugar en su país. “Le debo mucho al Eintracht. He llevado a la afición en el corazón y siempre me he comportado de forma muy profesional. Siempre lo di todo por el club hasta el final. Sin embargo, no es ningún secreto que el PSG hizo una oferta récord por mí”, dijo en diálogo con Sky Sport Alemania.

“Irme a París es una oportunidad única para mí. Me gustaría irme a París y también se lo he comunicado a los responsables. Espero y deseo que el Eintracht acepte la oferta del PSG y que este fichaje sea ahora posible para mí”, agregó el delantero.

Según informó AS, los alemanes exigen 108 millones de dólares (100 millones de euros). Pero el PSG no está de acuerdo en pagar eso y buscó alternativas para poder tenerlo al atacante de 24 años. También propuso en la operación el pase de Hugo Ekitiké (21 años), aunque la dirigencia del club germano se muestra inflexible. Tampoco sedujo la variante de los galos con 76 millones de dólares (70 millones de euros) más bonus.

La inolvidable atajada de Emiliano Martínez a Randal Kolo Muani en la final de Qatar 2022 (REUTERS/Molly Darlington)

Luis Enrique, actual entrenador del PSG, pretende a Kolo Muani y está en diálogo constante con los popes del club francés, que tendría un preacuerdo con el artillero. Pese a ello, fue titular este domingo en el empate de visitante 1-1 ante el Mainz 05.

Ante la partida de Lionel Messi, el PSG quiere reforzarse de la mejor manera en una temporada en la que buscará otra vez conseguir su primera Champions League. En la Ligue 1 es octavo al cabo de tres fechas luego de un triunfo y dos empates.

Kolo Muani es una de las principales figuras internacionales que tiene el fútbol francés y es muy recordado por los argentinos por la chance que no terminó en gol en el epílogo del alargue de la final del Mundial Qatar 2022 y que le contuvo Emiliano Dibu Martínez. En algunas entrevistas posteriores el francés reconoció su lamento por esa posibilidad que hubiese valido otro título para Les Blues.

Por último, otro delantero que quiere el PSG es el juvenil Bradley Barcola (20 años), con quien ya tiene un principio de acuerdo, pero la gestión es compleja ya que el dueño de su ficha, el Lyon, se muestra intransigente para poder avanzar.

Cabe recordar que otro jugador importante que está a punto de perder el PSG es Marco Verratti, cuya continuidad sería en el Al-Arabi de Qatar, que tendría todo arreglado con el club francés para poder tener en sus fichas al volante italiano.

