La pregunta que descolocó a Mauricio Pochettino tras la victoria del Chelsea: “Es como si me golpearas en la cara”

El momento incómodo de Pochettino en el Chelsea

Un momento insólito, con el entrenador argentino Mauricio Pochettino como protagonista, se vivió tras la victoria del Chelsea por 3-0 ante Luton Town en Stamford Bridge. En medio de las conclusiones del partido que significó la primera victoria de los Blues en esta temporada de la Premier League, un periodista le preguntó por dos jugadores y dejó atónito al DT.

Te puede interesar: El penal que falló Enzo Fernández y pudo cambiar el destino en la derrota del Chelsea ante el West Ham

Tras responder una pregunta inicial sobre Raheem Sterling, autor de dos goles para el triunfo del Chelsea en el marco de la tercera fecha, y otra sobre la intensidad de su equipo, Pochettino fue sorprendido por un periodista que le preguntó por Malang Sarr y Jamie Cumming, dos jugadores que integraron su extenso plantel en el arranque del ciclo.

“¿Quién?”, fue la primera reacción de Poch, a quien se lo notaba tenso e incómodo. “Oh, Dios mío. ¿Malang Sarr y luego Jamie? No sé que responderte realmente, me sorprendiste con la pregunta. Es como si me golpearas en la cara y yo quedo así... porque estábamos hablando de Luton”, sentenció entre risas pero notablemente incómodo.

Te puede interesar: El relato de Bambino Pons a lo Bizarrap y Quevedo que hizo furor en las redes: la reacción del DJ

Pochettino, quien tiene un grupo muy extenso en el Chelsea, con más de 30 jugadores a su cargo, se quedó prácticamente sin palabras ante este interrogante. Han salido jugadores como Mason Mount, Mateo Kovacic, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly y Kai Havertz, pero todavía hay continuar con la depuración del plantel.

Pochettino consiguió su primera victoria en el Chelsea ante Luton Town (Reuters)

En el caso de los jugadores mencionados, ninguno de los dos estaba dentro de la convocatoria ante Luton. Malang Sarr estuvo cedido en el AS Mónaco la temporada pasada y no ha podido ganarse un lugar en los Blues. El defensor de 24 años fue titular solo en seis partidos de la Premier League en su primera temporada en Stamford Bridge tras llegar procedente del Niza en 2020.

Te puede interesar: Pep Guardiola fue operado por “violentos dolores” de espalda

Por su parte, Jamie Cumming es un portero de 23 años que ha estado en el club desde que tenía 8 años e hizo todo el camino en las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo, pero ha tenido problemas para jugar con regularidad.

Fue titular en el primer partido de Pochettino al mando, una victoria de pretemporada por 5-0 sobre Wrexham, pero tras el fichaje de Robert Sánchez ha quedado fuera de consideración. Eddie Beach, de 19 años, y Lucas Bergstrom, de 20, son los guardametas que Poch tiene más en cuenta.

Incluso, tras la victoria ante Luton Town que tuvo como titular el debut del ecuatoriano Moisés Caicedo, el DT argentino comentó que necesitaba más refuerzos. “El mercado aún está abierto y el club está trabajando en ello. Ya informaremos cuando ocurra algo. Necesitamos refuerzos en esa área (ataque), pero ya tendremos a todos los jugadores disponibles. Estamos buscando al perfil adecuado de jugar. Eso es lo más importante”, comentó.

Seguir leyendo: