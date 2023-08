Ganó la Copa Libertadores con Estudiantes, se hizo tarotista y pronosticó qué pasará con Boca Juniors y River Plate en la vuelta de los octavos

Cristian Sánchez Prette es futbolista y tarotista y anticipa qué podría pasar con los cruces de vuelta de Boca Juniors y River Plate en los octavos de final de la Copa Libertadores

En las últimas horas, el futbolista Cristian Sánchez Prette sorprendió al mostrarse con su otra actividad como tarotista y vaticinó qué puede llegar a pasar con Boca Juniors y River Plate en sus encuentros de vuelta por los cruces de la Copa Libertadores de América. Se trata de un torneo que ganó el volante cordobés de 38 años con Estudiantes de La Plata en 2009, conducido por Alejandro Sabella. El actual jugador de Sacachispas se refirió a las chances de los conjuntos dirigidos por Jorge Almirón y Martín Demichelis, respectivamente.

“Lo veo bien, pero le va a costar un montón. Ya sabemos que allá en Brasil es difícil, es complicada la cancha, el clima, todo, pero creo que River viene con un envión anímico que lo va a favorecer. Todo depende de los primeros 15/20 minutos de cómo se dé el partido. Va a tener que trabajarlo, pero para mí pasa”, dijo en una entrevista con D Sports Radio.

Sobre el equipo de Almirón, indicó que “Boca Juniors también va a pasar, pero le va a costar un montón porque está medio enquilombada la cosa, pero sí, va a pasar”.

Sánchez Prette contó que hace diez años que se dedica a la práctica tarotista y junto con su mujer dirigen un centro holístico familiar llamado “Rayo de Luz”. “Da cursos mi mujer y yo le doy una mano. Hacemos cursos de astrología, de registros, de terapias alternativas, reiki, es un lugar bastante completo”, explicó sobre el lugar que tiene a cargo con su pareja.

Cristian Sánchez Prette (izquierda) junto a un compañero de Sacachispas (@sanchezprette)

“El que no crea va estar negado siempre. Tiene la respuesta antes de que le digas algo”, esgrime sobre esta actividad. “Cuando hablamos de registro es conectarte con tu interior, con tus vidas pasadas. Por ahí sanar en tu clan familiar para no repetir los patrones. Evitar heredar el karma y no dejar ese legado a los hijos se buscan estos patrones”, explica.

“Siempre hay un mensaje distinto para cada persona. A veces no es el que vos esperás sino el que te envían”, confía. “Hay personas que con una sola sesión ya sanan su problema, pero otras que quizás duran más”, aclara.

Sánchez Prette jugó entre otros clubes en Primera en Huracán, Estudiantes de La Plata, Newell’s, Argentinos Juniors, mientras que en el Ascenso lo hizo en Estudiantes de Río Cuarto, Berazategui y su presente en Sacachispas, que milita en la Primera B Metropolitana y marcha 16° y penúltimo en el Torneo Clausura. En el exterior se desempeñó en el CFR Cluj (Rumania), Barcelona de Guayaquil (Ecuador) y Club Deportivo Águila (El Salvador).

Este martes comenzarán los encuentros de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores. River Plate ganó 2-1 en la ida y visitará a Inter de Porto Alegre, desde las 21 en el Estadio Beira-Río. Mientras que Boca Juniors, que igualó 0-0 con Nacional en Montevideo, se medirá con el Bolso en La Bombonera el miércoles a partir de las 21.

