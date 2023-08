Simone Biles volverá a estar en una competencia de gimnasia a más de 700 días de su última aparición en los Juegos Olímpicos de Tokio

La deportista norteamericana se prepara para su estreno en el US Classic

Este jueves se cumplieron dos años de la última presentación oficial de Simone Biles. Su aparición en el tercer lugar del podio colgándose la medalla de bronce en viga de equilibrio inició un período de inactividad que tendrá punto final este sábado en su participación dentro de las cuatro disciplinas nucleadas en el US Classic.

La ganadora de siete medallas olímpicas en Río 2016 y Tokio 2021 se mantuvo alejada del deporte después de sufrir un episodio de twisties, un fenómeno potencialmente peligroso ligado a perder el sentido de la orientación cuando las gimnastas se encuentran en el aire. Esto la llevó a retirarse de la final por equipos y del all-around individual en la capital japonesa. Más allá de su regreso en el cierre para colgarse una de sus dos medallas cosechadas en ese país asiático, Biles se mantuvo apartada de los esfuerzos diarios que demanda su profesión para centrarse en su salud mental.

Las dudas puestas en su posible retiro prematuro se descartaron en los últimos días después de que la Federación Estadounidense de Gimnasia anunciara su inscripción en la competición que marcará su vuelta en salto de potro, barras asimétricas, barra de equilibrio y suelo. “La inscripción al US Classic es obligatoria para participar en el US Classic, pero no garantiza la participación”, había alertado USA Gymnastics, pero la mujer de 26 años integrará el certamen que se desarrollará en el NOW Arena de Hoffman Estates, un lugar ubicado en el estado de Illinois.

Formará parte de la segunda sesión de este sábado, cuyo inicio está fijado para las 14 horas de Argentina (12 horas en Illinois). De hecho, las imágenes subidas por el portal especializado Gymnastics Now exhibieron los entrenamientos de la estrella sobre la viga para perfeccionar su técnica y ultimar detalles de cara a su rutina frente a los jurados.

Simone Biles ganó siete medallas entre los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2021 (Mandatory Credit: Jon Durr-USA TODAY Sports)

En la lista de participantes al torneo, que reúne a la élite de las gimnastas estadounidenses, figuran las ganadoras de medallas de oro olímpicas como Sunisa Lee y Jade Carey, ambas campeonas en Tokio. Además, este evento es clasificatorio para el Campeonato de Gimnasia de Estados Unidos, previsto del 24 al 27 de agosto en San José, California.

En estos más de 700 días, Simone Biles se transformó en una de las personalidades destacadas que visibilizaron los peligros que supone la salud mental en el confort de los deportistas, rompiendo un tabú: “Poner el tema de la salud mental encima de la mesa significa mucho para mí ya que la gente debe darse cuenta de que somos seres humanos”.

“Mi salud física y mental vale más que todas las medallas que pueda llegar a ganar”, había declarado por esos momentos y evitó confirmar su presencia en JJ.OO. de París 2024: “No lo tengo en la cabeza para nada. Hay muchas cosas sobre las que debo trabajar antes”. En este sentido, aún se desconoce si afrontará el Campeonato Mundial de Amberes, del 30 de septiembre al 8 de octubre próximo.

La oriunda de Columbus, Ohio, acumula 25 medallas en Mundiales -19 de oro- y recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en manos de Joe Biden en 2022. Por fuera del ámbito deportivo, contrajo matrimonio el 24 de abril pasado con Jonathan Owens, jugador de los Houston Texans del fútbol americano.

