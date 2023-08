Luis Scola develó su pasión oculta por los aviones y sorprendió con sus anécdotas: “Me dicen que conmigo no se suben ni locos”

Luis Scola Contó Sus Anécdotas Como Piloto De Avión

Luis Scola marcó una era dentro del básquet al ser uno de los principales referentes de este deporte en Argentina y el mundo (es uno de los embajadores de la FIBA). También dejó una huella en la NBA y ahora se desempeña como el CEO del Pallacanestro Varese de Italia.

En una distendida entrevista con Paren La Mano, programa que se emite por Vorterix, el emblema de la Generación Dorada contó detalles de su pasión oculta: ser piloto de avión.

“Soy piloto privado”, fue la frase que esbozó el medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y que descolocó a varios de los presentes en el estudio. No obstante, luego aclaró que “no vas a subir a un Flybondi y me vas a ver a mí, eso no va a pasar”.

Luis Scola durante una parada técnica mientras manejaba un avión (FM DaLe! Venado Tuerto)

Pese a que cuenta con varias horas de vuelo en su haber, Luifa advirtió que “la gente suele tener miedo y me preguntaba ‘¿Sos piloto? No me subo ni loco. Pero no te invité. No me rechaces antes. Es como cuando en la secundaria las mujeres te rechazaban antes que la invites”.

Según su óptica, “es re complicado volar por Nueva York porque tiene un tránsito tremendo”. Vale destacar que durante su etapa por los Brooklyn Nets Scola aprovechó para mejorar sus cualidades al volante. “Nueva York tiene un viaje que pasa por todo el río Hudson, que está buenísimo para hacer. Pasas por la estatua de la libertad y das la vuelta. Está muy bueno”, añadió.

Por otra parte, el subcampeón del mundo con la albiceleste en Estados Unidos 2002 y China 2019, que sostuvo que en muchos aviones no entra, producto de su estatura (2.06 metros) remarcó que “Pilotear por Buenos Aires es mucho más difícil que Nueva York” y comentó que “en Estados Unidos es el mejor lugar, tienen un montón de aeropuertos”.

Luis Scola develó su pasión oculta por los aviones (@eduardongerman)

Durante la nota recordó una larga travesía que hizo junto a su familia desde Toronto hasta Buenos Aires durante unas vacaciones. “Paramos por Miami, Orlando, Islas Turcas y Caicos, Granada, Guayana, Amazonas… Íbamos haciendo como vacaciones, porque parábamos 3 ó 4 días. Íbamos a un hotel y seguíamos. También las Cataratas, hasta llegar a Buenos Aires”.

Otra anécdota que sorprendió y generó risas en el estudio fue la vez que regresó a Canadá tras disputar un partido con los Toronto Raptors y sus compañeros tuvieron que aguardar a que él despegara para volver a sus casas: “Una vez fuimos a jugar con Toronto y yo ya estaba volando. Cuando terminó el partido teníamos libre y me volví manejando en un avión chiquito. Estaba el avión del equipo y nosotros tuvimos salida primero, y los tuvimos que hacer esperar. Yo le hablaba al piloto del equipo que me bancaba, porque ya sabía. Salimos primero, pero después nos pasaron. Nosotros éramos una catramina”.

