Lionel Messi mostró su destreza con las manos durante un llamativo entrenamiento del Inter Miami

El llamativo método de entrenamiento del Inter Miami

La realidad del Inter Miami cambió en el momento en el que Lionel Messi ingresó en la primera fecha de la Leagues Cup frente al Cruz Azul. El astro argentino fue importante en las dos victorias consecutivas que depositaron al cuadro de Florida en los dieciseisavos de final del certamen y este miércoles se estrenará en los cruces mano a mano en el clásico de la ciudad contra el Orlando City en el DRV PNK Stadium. Con la mira en dicho encuentro, Gerardo Martino sorprendió a los jugadores con un ejercicio en el entrenamiento.

Con Jordi Alba presente con el resto del grupo, los teléfonos de los presentes se encendieron cuando los futbolistas se comenzaron a pasar el balón con la mano. Sergio Busquets se encargó de sacar la pelota desde el fondo y arrancó la ofensiva con un largo lanzamiento similar al fútbol americano. La Pulga, que quedó en la banda derecha, recibió y jugó corto con uno de sus compañeros para luego realizar un cambio de frente. Ya cerca del arco, apareció el centro y uno del equipo cabeceó al gol.

Las risas predominaron durante la práctica y el buen ambiente ya es moneda corriente en los pasillos del Inter Miami. La segunda mitad de año es la gran apuesta del club presidido por David Beckham, en la que buscará llegar lo más lejos posible en la Leagues Cup, remontar en la Major League Soccer (va último en la Conferencia del Este) y soñar con levantar la US Open Cup en la que están en semifinales, instancia en la que enfrentará a Cincinnati el próximo 23 de agosto en condición de visitante.

Lionel se divirtió en el entrenamiento y asistió hasta con la mano (Foto: AFP)

Messi, con tres goles en su poder, buscará estirar su racha positiva en el Clásico del Sol frente a Orlando City. En caso de ganar y pasar de ronda, chocará con el ganador entre FC Dallas y Mazatlán entre el 6 y 9 de agosto. Cabe destacar que por reglamento del torneo si el duelo es frente a un cuadro mexicano, el equipo estadounidense siempre será local. En caso de un cruce entre dos instituciones de la MLS, ganará la localía aquel que haya terminado mejor en la Supporters’ Shield 2022.

Ambos conjuntos de La Florida arriban invictos al duelo dado que Las Garzas avanzaron a la siguiente instancia del torneo con 6 puntos (2-1 vs. Cruz Azul y 4-0 vs. Atlanta United), mientras que Orlando City cerró la etapa inicial con 5 unidades (2-2 y triunfo en penales vs. Houston Dynamo; 3-2 vs. Santos Laguna).

