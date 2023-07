Los ecos del gesto antideportivo que provocó un escándalo en el tenis femenino: “Esto es inaceptable”

La china Shuai Zhang abandonó un partido de tenis por la angustia que le generó una actitud antideportiva de su rival

El torneo WTA 250 de Budapest continúa su marcha luego de un acontecimiento que desató un escándalo en el tenis femenino durante el duelo entre la húngara Amarissa Kiara Toth y la china Shuai Zhang, en el cual la jugadora asiática abandonó el duelo que perdía 6-5 en el primer set debido a un ataque de angustia que le provocó una acción de juego en la que su rival borró con su pie la marca de una pelota que había picado en el fleje y en la que la jueza de silla ignoró sus reclamos.

Este jueves, la polémica Toth quedó eliminada en la segunda ronda tras caer 6-1 y 6-3 ante la ucraniana Kateryna Kozlova. La joven de 20 años, quien disputaba su primer torneo profesional en el cuadro principal, se refirió al partido ante Zhang en el cual tuvo una conducta antideportiva y fue repudiada.

“Creo que se quedó en sí misma. No entendí por qué hizo tanto alboroto, por qué quería anular la decisión de la jueza. No entiendo por qué no la aceptó, pero quiso hacer de todo un problema. Ocurren miles de casos como éste en el mundo. En esta situación, la jueza de silla es la protagonista y quien concede el punto”, expresó en declaraciones al medio húngaro M4 Sport. La jugadora no mostró empatía con su rival cuando tuvo el ataque de llanto y se retiró del juego y, en lugar de consolarla, festejó de manera efusiva delante de ella.

Luego, realizó un descargo en el que mostró su arrepentimiento sobre la situación: “No pensé que el primer éxito de mi carrera en el cuadro principal de la WTA causaría tal tormento. Lamento mucho lo sucedido, respeto a Shuai Zhang como jugadora y como persona. Nunca fue mi intención faltar el respeto, lastimar o molestar a nadie, especialmente a mi oponente. Sé que no debería haber celebrado como lo hice después del partido, lo lamento. En el calor del partido, estaba atrapada en mis emociones y el momento. Me concentré en el tenis, no quería ganar así”.

La húngara Amarissa Kiara Toth borró con su pie la marca de la pelota que picó dentro de la cancha y perjudicó a la china Shuai Zhang

El hecho no pasó inadvertido en el mundillo del tenis y varias jugadoras del circuito manifestaron su total apoyo a la tenista china, como por ejemplo la tunecina Ons Jabeur, finalista de Wimbledon. “Todo el apoyo para Shuai. Esto es es inaceptable”, indicó en un posteo de Twitter junto a la jugada de la polémica. También la ucraniana Kuzlova se pronunció: “Solo quiero decir que espero que se sienta mejor y que la volvamos a ver pronto. Es una jugadora increíble, muy respetuosa y una gran persona. Hay mucho que aprender de ella”.

Por su parte, la asociación femenina de tenistas profesionales, sacó un comunicado en sus redes sociales comentando la situación. “La WTA tiene tolerancia cero hacia el racismo en cualquier forma o contexto. El desafortunado incidente que tuvo lugar en el Gran Premio de Hungría y las publicaciones posteriores se están revisando y serán abordadas”, mencionaron desde la entidad luego de que se hicieran virales las imágenes con comentarios agresivos contra la húngara y la jueza de silla.

En cuanto a lo deportivo, la argentina Nadia Podoroska avanzó a los cuartos de final gracias a su victoria sobre la checa Anna Siskova por 6-3 y 6-0. En la siguiente instancia, la rosarina se medirá ante la rusa Elina Avanesian.

