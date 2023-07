El sentido mensaje del relator Julián Bricco tras una operación de corazón que duró 10 horas: “Me salvó la vida”

El mensaje del relator Julián Bricco tras su operación de corazón

Julián Bricco se convirtió en uno de esos relatores que dejan su sello en cada transmisión. Es la voz del ascenso en el fútbol argentino, ya que está al frente de las cámaras de TV en los partidos más relevantes de la Primera Nacional que se emiten por la señal TyC Sports.

Más allá de sus frases durante sus relatos que se hicieron virales, o que también es la cara visible de los duelos más importantes de la Copa Argentina, una noticia sobre la salud del periodista llamó la atención de propios y extraños. En las últimas horas, Bricco publicó una extensa carta de agradecimiento en sus redes sociales en la que confirmó que tuvo que ser operado del corazón por una afección.

En el mensaje, que estuvo acompañado por la imagen de él junto a un médico, aprovechó el espacio para contar lo que le sucedió y agradecer a todos en la clínica de Rosario, su ciudad natal, donde fue intervenido.

el periodista que probó suerte en el fútbol. Se probó en varios clubes de la ciudad como Newell's y Central Córdoba, pero luego tuvo que dejar su intención de ser jugador profesional para trabajar antes de ser relator.

Además de poner el foco de su agradecimiento en la persona que lo operó del corazón, Bricco también detalló todas las personas que lo asistieron en su internación.

Hay que recordar que en 2022, el relator fue noticia cuando dijo un comentario al aire durante el partido entre Boca Juniors y Agropecuario por Copa Argentina tras la violenta patada que sufrió Exequiel Zeballos que lo sacó del partido. “Yo me quedo con la patada de Leyendeker”, dijo en el momento de la elección del mejor jugador de la cancha. Una vez que sus compañeros escucharon su elección, la desestimaron y él también aclaró: “Perdón, perdón. Tuve un lapsus, discúlpenme”.

El mensaje completo de Julián Bricco tras su operación de corazón

Él es Luis Diodato, no es un ser humano más, es el médico qué me salvó la vida. Es el que estuvo con su equipo casi 10 horas en un quirófano operando mi corazón. Es el que con sus manos logró reconstruir mi aorta y salvar mi válvula. Es el que salva vidas todos los días en el ICR de Rosario. Es el que le devolvió un padre a sus hijas, un esposo a su señora, un amigo a sus amigos. Es el que me permite hoy volver a sonreír, volver a abrazar, volver a besar, volver a sentir, volver a llorar, volver a mirar, volver a respirar, volver a vivir. Eternamente Gracias, Luis!

Gracias a todos los qué integran el ICR Rosario, médicos, enfermeros (Mario gracias por ponerme TyC Sports en terapia intensiva), enfermeras, gracias a la Doc Guada por simplemente agarrarme la mano, (fue una gran medicina), a la Doc Lumidla (ese pulgar arriba y la sonrisa cómplice en la primera visita a terapia me dieron años de vida), gracias a los kinesiólogos que lograron que esté caminando dos días después de semejante intervención, gracias a Ana en la recepción por decirte siempre que todo va a estar bien.

Gracias a vos, Natalia Bussola (desde los tiempos del profesorado de Educación Física que no escuchaba tu voz) por tu inigualable voz y risa, no tenés idea lo lindo qué fue escucharla de nuevo cuando me sacaban el respirador.

Eternamente Gracias

