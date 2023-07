Estalló el vestuario en Manchester United por la decisión que tomó Erik ten Hag con una de sus figuras: “Estoy profundamente decepcionado”

El futbolista publicó un descargo en sus redes sociales (Reuters)

Después de volver a posicionarse entre los mejores de la Premier League, al quedar en tercer lugar y recuperar su plaza en la Champions, el Manchester United se prepara para afrontar la nueva temporada con el objetivo de ser candidato a obtener un título.

Es por eso que su entrenador, Erik Ten Hag, ya está confeccionando el plantel con el que intentará alcanzar el éxito y, en medio del mercado de transferencias de verano (europeo), tomó una drástica decisión con el que hasta hoy era su capitán y que lo fue durante los últimos tres años y medio.

El defensor inglés Harry Maguire anunció en sus redes sociales que el técnico neerlandés ha decidido quitarle el brazalete que le había sido otorgado por el noruego Ole Gunnar Solskjaer, su anterior entrenador, el pasado enero de 2020 tras fichar desde el Leicester City por 93 millones de euros,

cifra que le valió ser el defensa más caro de la historia, título que aún mantiene a día de hoy.

Al conocer esta decisión, el ya ex-capitán de los Diablos Rojos realizó un descargo en su cuenta de Twitter: “Después de hablar con el entrenador hoy me ha informado de que va a cambiar de capitán. Me ha explicado los motivos y aunque personalmente estoy profundamente decepcionado, continuaré dándolo todo todas las veces que me ponga la camiseta”.

El defensor, que también es internacional con su selección nacional, aprovechó el mensaje para “darle las gracias al Manchester United por su gran apoyo mientras llevaba el brazalete”.

“Desde el día que acepté el rol, hace tres años y medio, ha sido un privilegio inmenso liderar al Manchester United y ha sido uno de mis momentos de más orgullo hasta la fecha”, destacó Maguire.

También subrayó que estará “siempre agradecido” a Solskjaer por darle “la responsabilidad” de la capitanía, deseó “al que sea que la acepte ahora mucho éxito” y aseguró que su nuevo capitán tendrá todo su apoyo.

Maguire, de 30 años, ha disputado 177 partidos con el United y fue nombrado capitán desde la llegada de Solskjaer, pero su trayectoria después de unos inicios prometedores no se ha desarrollado del todo como el defensa hubiese esperado cuando firmó en 2020. En los últimos tiempos ha sido muy criticado tanto por los fans como por la prensa por su rendimiento, si bien estas críticas también han coincidido con tres difíciles años del club inglés en general.

