La historia detrás del especial vínculo de Messi y Antonela con Abel Pintos, quien cantará en la presentación del astro en Inter Miami

El cantante, con Messi y Antonela, durante el casamiento en 2017

Este domingo el Inter Miami le tenderá la alfombra rosa a Lionel Messi, quien a los 36 años se convertirá oficialmente en el gran golpe del mercado de la MLS. En el show-presentación, en el que también será ungido como refuerzo Sergio Busquets (y tal vez Jordi Alba), se esperan varios números musicales de alto impacto, como los de Camilo y Ozuna. También se mencionan como posibles artistas en escena a Shakira, Maluma y Bizarrap. Sin embargo, hay uno que está confirmado y representa un verdadero regalo tanto para el delantero, como para su pareja, Antonela Rocuzzo. Se trata de Abel Pintos, cuya voz y letras marcaron el vínculo, al punto que sonó en vivo durante el casamiento de la pareja en 2017.

Este jueves, el cantante, acompañado de su círculo íntimo y su representante Marcelo González, partirá hacia Estados Unidos (harán base en el departamento de su apoderado) para ultimar los detalles de lo que será su perfomance. Se quedarán hasta el 22 de julio, con la idea de presenciar el primer partido del capitán de la selección argentina campeona del último Mundial: todo indica que será el viernes 21 ante Cruz Azul de México por la Leagues Cup.

Pero antes, el 16, será el día del gran desembarco, con la voz de Abel Pintos como banda de sonido. Igual que en el casamiento que selló el amor de los rosarinos. “Acepté ir porque me dijeron que Antonela en especial tenía una conexión muy linda con mi canción y que los acompaña en distintos momentos. Fue emocionante y muy lindo”, contó en 2021 sobre el lazo de la pareja con “Sin principio ni final”.

“Estuve encerrado un día y medio en el hotel para que nadie me viera porque era una sorpresa para ella y también para él. Entonces, cuando me tocó salir, tuve que pasar por una cocina y luego los vi a los dos. Estaba terminando la ceremonia. En un momento alguien me hace una seña para que comience a cantar. Ellos que estaban muy emocionados y en la suya, entonces comienzan a ver que en la primera fila, donde estaban sus familiares, se emocionan y miran para atrás. Ellos se voltean a mirar y se emocionaron mucho cuando me vieron”, describió el clímax de aquella presentación.

La emoción de Messi y Antonela al escuchar a Pintos en el casamiento

“Cuando terminé de cantar, vuelvo a la habitación y me llaman para decirme que ellos me querían saludar y darme las gracias. Nos encontramos y nos sacamos una foto. Son dos divinos”, completó el artista. Pero allí nació una relación que continuó en el tiempo.

Además de “Sin principio ni final”, la otra canción predilecta de Messi y Antonela es “Motivos”. En realidad, juntos han escuchado la música de Pintos desde que eran novios. Y aquel hito en el casamiento tejió una amistad. La intención original era que la presencia de Abel en Miami fuera sorpresa, pero se filtró. Hace poco se escribieron. La Pulga felicitó al artista por la idea de interpretar las canciones patrias y le prometió una camiseta, que fue la que Chiqui Tapia, presidente de la AFA, le entregó en los Martín Fierro.

“Quiere estar porque son amigos, no por un contrato”, subrayaron cerca del cantante, que el sábado tiene previsto ensayar y el domingo lo espera la gran jornada acompañando, de artista a artista, a la estrella que brilló en el Barcelona, con la Albiceleste, en el PSG y ahora espera hacerlo en el Inter Miami.

