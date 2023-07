El gesto de Lionel Messi con la selección femenina de fútbol que despertó elogios en la previa del Mundial

La estrella del fútbol mundial es una de las figuras que aparecen en el clip de la Copa del Mundo que se realizará en Australia y Nueva Zelanda a partir del 20 de julio

En la previa a Mundial de fútbol femenino que se desarrollará en Australia y Nueva Zelanda del 20 de julio al 20 de agosto, Lionel Messi dio una muestra de respaldo al seleccionado argentino que participará en el evento en una acción que generó buenas repercusiones en el ambiente.

A través de una iniciativa que es parte de una campaña comercial de la marca Adidas, que viste a la Selección y al futbolista campeón del mundo en Qatar 2022, Messi se puso la camiseta azul alternativa del conjunto que orienta Germán Portanova. El 10 también aparece en un video de promoción de la Copa del Mundo junto al exjugador inglés David Beckham, dueño de Inter Miami, club al que arribó La Pulga.

La camiseta suplente que usará la selección femenina está inspirada en los paisajes característicos de la República Argentina: con un fondo azul oscuro y franjas celestes con detalles naranjas.

La aparición del capitán de la Albiceleste masculina fue tomado como una gesto de apoyo a la selección femenina que disputará el Mundial de Oceanía. Más allá de que se trató de una campaña publicitaria, la imagen del mejor jugador del planeta es una señal positiva para potenciar al fútbol femenino a nivel global.

Lionel Messi se puso la camiseta alternativa de la selección argentina femenina y despertó elogios

“El tipo es el campeón del mundo indiscutido, pero va y se pone la camiseta de la selección de fútbol femenino. Lo que no está haciendo casi nadie. Lo fuerte que es esto y el amor que me despierta este hombre no tiene nombre. Gracias Leo Messi, aguante la Selección de Fútbol Femenino”, escribió en su cuenta Twitter Ana Correa, feminista y autora del libro “Somos Belén”, escrito en el marco de la lucha por la legalización del aborto en Argentina, ley aprobada en 2020.

La selección femenina tendrá su último partido amistoso previo al viaje el viernes 14 de julio a las 20.30 en San Nicolás ante Perú. Luego, la vara estará puesta en ganar al menos un partido en la zona de grupos y clasificar a octavos de final, una instancia que no logró alcanzar en sus tres anteriores participaciones en Copas del Mundo, en las que sumó siete derrotas y dos empates.

La Argentina integra el Grupo G con Italia, Sudáfrica y Suecia. Su debut será el lunes 24 de julio, a las 3 de la mañana frente a las italianas en el Eden Park de Auckland. El 27 (21 horas) será el segundo partido ante las africanas y cerrarán la fase de grupos con las suecas el 2 de agosto a las 4.

Lionel Messi se puso la camiseta de la selección femenina que competirá en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda

